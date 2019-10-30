Блогеров возмутили слова Клейменова о геймерах

Пользователей социальных сетей возмутили и рассмешили слова о геймерах ведущего новостной программы «Время» на Первом канале Кирилла Клейменова.

Первый канал 29 октября выпустил репортаж о Call of Duty: Modern Warfare, в котором рассказал об отдельных эпизодах игры и назвал ее инструментом «промывки мозгов» молодежи. Репортаж телеведущий Кирилл Клейменов начал с объяснения, кто такие геймеры. По его словам, это в основном подростки, которые играют в игры.

«Геймеры – это миллионы, десятки миллионов, главным образом, тинэйджеров по всему миру, которые играют в компьютерные игры. Это огромная многомиллиардная индустрия, и если ваш ребенок не геймер – вам, на мой взгляд, сильно повезло», – заявил Клейменов в эфире Первого канала.

После этого ведущий рассказал об эпизоде игры про «шоссе смерти», намекнув, что авторы Call of Duty переписали историческое событие. При этом Клейменов пересказал сцену, которой в игре не было: «шоссе смерти» упоминается в сюжете мельком, и на нем разворачиваются другие события, хотя историю разработчики действительно переврали, пишет DTF.

Слова ведущего возмутили пользователей Сети.

«Если ваш ребенок телеведущий, лучше бы его вовсе не рожали. У геймеров хотя бы есть будущее», – отреагировали авторы Telegram-канала «Темы. Главное».

«Есть такие люди – словоблуды. Возможно, вы не знаете, кто это, но, если вы смотрите федеральное телевидение, ваши шансы знать, кто это, многократно возрастают. Это огромная многомиллиардная индустрия, и если вы не смотрите Первый канал – вам, на мой взгляд, сильно повезло», – сыронизировал пользователь портала DTF Lucky Number.

«Если ваш ведущий не Кирилл Клейменов – считаю вам сильно повезло», – пишет в Twitter Молодой Огурец.

«Клейменов Урганту теперь, наверное, и руки не подаст при встрече», – пишет Denis, вспомнив высказывание телеведущего о том, что он любит играть в компьютерные игры.

«А вот детям нашим повезет или нет, что их родители геймеры? Правда интересно стало», – добавляет он.

Новая часть Call of Duty стала перезапуском серии Modern Warfare. Действие игры разворачивается в «вымышленной ближневосточной стране», похожей на Сирию. При этом действующими лицами игры стали персонажи, похожие на активистов скандальной организации «Белые каски», которые якобы спасают сирийцев от «злых русских». При этом Sony отказалась продавать эту игру в России для PlayStation.

Российский стример Илья Давыдов (Мэддисон) заявил, что отказывается рекламировать игру Call of Duty: Modern Warfare (2019) от издателя Activision, поскольку она изображает российских военных террористами. Геймеров также разозлила антироссийская пропаганда в новой части Call of Duty.