Геймеров разозлила антироссийская пропаганда в новой части Call of Duty

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30 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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США отомстили Турции за Сирию и С-400

Немцы при проведении геноцида использовали газовые камеры, а турки обошлись этим простым наборомФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...

Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Геймеров разозлила антироссийская пропаганда в новой части Call of Duty

                 30 октября 2019, 09:42
              Фото: Call of Duty: Modern Warfare/Activision
              Текст: Алина Назарова

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              Новая часть серии компьютерных игр Call of Duty под названием Modern Warfare снискала высокую оценку у игровых издательств, но разозлила обычных игроков, увидевших в игре антироссийскую пропаганду.

              Игровые издания с восторгом приняли новую часть серии компьютерных игр Call of Duty под названием Modern Warfare. На сайте с отзывами Metacritic оценки журналистов колеблются от 86 до 100 баллов, а на игровом портале GameSpot – от 70 до 100.

              Однако обычные пользователи портала Metacritic не разделили восторг игровых издательств. Многим из них не понравились прославление американских военных и русофобия в Modern Warfare. Геймеры назвали игру «антироссийской пропагандой», отметив, что разработчики настраивают игроков против России и во всем винят русских, передает RT со ссылкой на Der Standard.

              К утру 30 октября число негативных отзывов об игре на Metacritic составляло 3 тыс. 236 против 1 тыс. 544 положительных.

              «Господи, почему я заплатил за это деньги? Шоссе смерти названо так из-за русских? А может из-за американцев, которые нарушили Женевскую конвенцию? Что за переписывание истории? Вся игра – сплошная русофобия. Верните мои деньги», – написал пользователь Chickenchaser.

              «Мои поздравления. Служебный долг выполнен. Более русофобской игры я никогда не видел», – добавил Alexandr_K.

              «Вся игра – просто грязная пропаганда о плохих русских и хороших американцах», – пишет alx-khramov.

              «В игре показана дорога смерти, когда русские солдаты убивают отступающий конвой и мирных жителей. В действительности 20 лет назад американцы сделали то же самое. Попробуй погуглить «Шоссе Смерти». Точно так же в игре показано использование российского белого фосфора. Но единственная страна, которая использовала его против мирных жителей, – это США во Вьетнаме. В игре говорится о русских, ведущих войну 20 лет на Востоке. Ой, подождите, разве это не США в Ираке с Афганистане?» – пишет Melhiorat.

              «Абсолютно отвратительная пропаганда. Зачем делать такие игры? Игры должны объединять людей, а не настраивать друг против друга. То, что я увидел в этой игре, является примером абсолютного зла, тотального террора! Сколько существует клише о русских, но эта игра превзошла их все», – отметил metalstorm9.

              Ранее российский стример Илья Давыдов (Мэддисон) заявил, что отказывается рекламировать игру Call of Duty: Modern Warfare (2019) от издателя Activision, поскольку она изображает российских военных террористами.

              Новая часть Call of Duty стала перезапуском серии Modern Warfare. Действие игры разворачивается в «вымышленной ближневосточной стране», похожей на Сирию. При этом действующими лицами игры стали персонажи, похожие на активистов скандальной организации «Белые каски», которые якобы спасают сирийцев от «злых русских». При этом Sony отказалась продавать эту игру в России для PlayStation.


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