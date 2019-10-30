Геймеров разозлила антироссийская пропаганда в новой части Call of Duty

Новая часть серии компьютерных игр Call of Duty под названием Modern Warfare снискала высокую оценку у игровых издательств, но разозлила обычных игроков, увидевших в игре антироссийскую пропаганду.

Игровые издания с восторгом приняли новую часть серии компьютерных игр Call of Duty под названием Modern Warfare. На сайте с отзывами Metacritic оценки журналистов колеблются от 86 до 100 баллов, а на игровом портале GameSpot – от 70 до 100.

Однако обычные пользователи портала Metacritic не разделили восторг игровых издательств. Многим из них не понравились прославление американских военных и русофобия в Modern Warfare. Геймеры назвали игру «антироссийской пропагандой», отметив, что разработчики настраивают игроков против России и во всем винят русских, передает RT со ссылкой на Der Standard.

К утру 30 октября число негативных отзывов об игре на Metacritic составляло 3 тыс. 236 против 1 тыс. 544 положительных.

«Господи, почему я заплатил за это деньги? Шоссе смерти названо так из-за русских? А может из-за американцев, которые нарушили Женевскую конвенцию? Что за переписывание истории? Вся игра – сплошная русофобия. Верните мои деньги», – написал пользователь Chickenchaser.

«Мои поздравления. Служебный долг выполнен. Более русофобской игры я никогда не видел», – добавил Alexandr_K.

«Вся игра – просто грязная пропаганда о плохих русских и хороших американцах», – пишет alx-khramov.

«В игре показана дорога смерти, когда русские солдаты убивают отступающий конвой и мирных жителей. В действительности 20 лет назад американцы сделали то же самое. Попробуй погуглить «Шоссе Смерти». Точно так же в игре показано использование российского белого фосфора. Но единственная страна, которая использовала его против мирных жителей, – это США во Вьетнаме. В игре говорится о русских, ведущих войну 20 лет на Востоке. Ой, подождите, разве это не США в Ираке с Афганистане?» – пишет Melhiorat.

«Абсолютно отвратительная пропаганда. Зачем делать такие игры? Игры должны объединять людей, а не настраивать друг против друга. То, что я увидел в этой игре, является примером абсолютного зла, тотального террора! Сколько существует клише о русских, но эта игра превзошла их все», – отметил metalstorm9.

Ранее российский стример Илья Давыдов (Мэддисон) заявил, что отказывается рекламировать игру Call of Duty: Modern Warfare (2019) от издателя Activision, поскольку она изображает российских военных террористами.

Новая часть Call of Duty стала перезапуском серии Modern Warfare. Действие игры разворачивается в «вымышленной ближневосточной стране», похожей на Сирию. При этом действующими лицами игры стали персонажи, похожие на активистов скандальной организации «Белые каски», которые якобы спасают сирийцев от «злых русских». При этом Sony отказалась продавать эту игру в России для PlayStation.