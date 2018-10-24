Зачем женщины идут служить в полицию

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2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 23:44  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Нужен ли России «оборонительный пояс» против Украины и Грузии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму - часть реального южного оборонительного пояса РоссииФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Весьма нетривиальное заявление сделал высокопоставленный чиновник российского МИДа. В случае вступления Украины и Грузии в НАТО, России, по его словам, придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи». Что означают эти загадочные с чисто военной точки зрения слова и нужен ли действительно подобный пояс России? Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
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          Зачем женщины идут служить в полицию

          Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растет   2 ноября 2018, 22:30
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Юрий Зайнашев

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          Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию?

          В Уфе в пятницу продолжалось расследование дела о зверском изнасиловании, которое, предположительно, совершили трое офицеров МВД. По предварительной версии, они изнасиловали свою же молодую коллегу – работавшую дознавателем 23-летнюю вчерашнюю студентку уфимского юридического института МВД. Причем пострадавшая оказалась дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. По словам девушки, перед происшествием ее напоили.

          В обществе распространен стереотип, что на работу в полицию нередко стремятся попасть люди с садистической структурой личности – те, кто в глубине души любит насилие. Считается, что процент таких людей на службе в полиции любой страны мира выше, чем в среднем в обществе.

          Удивительно, почему в таком случае все больше женщин идет работать в МВД, зная, что внутри этого ведомства царит атмосфера насилия. И агрессия здесь порой направлена не только на преступный мир, но и на коллег.

          В этом году, поздравляя прекрасную половину своих сотрудников с 8 Марта, шеф МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в системе МВД РФ работают более 170 тысяч женщин. Это составляет примерно 19% от общей численности ведомства.

          «Процент женщин в рядах МВД России в последнее время увеличивается, и мы не препятствуем этому процессу, – говорил его заместитель Игорь Зубов два года назад РИА «Новости». – В некоторых подразделениях их численность доходит до 30–50%».

          19-летняя студентка одного из столичных вузов МВД заявила газете ВЗГЛЯД, что уфимский инцидент никак не повлиял на ее желание учиться и в будущем стать следователем.

          «Я не боюсь. Я не представляю себе, что такое со мной случится. У нас в вузе сложился адекватный коллектив, отношения этичные, достойные, – сказала девушка. – Конечно, там, как в обычном коллективе, могут быть интриги, подсиживания или что-нибудь в этом роде. Но чтобы были попытки изнасилования? Не думаю. Это явное исключение из правил. К тому же я в хорошей физической форме, рукопашным боем занимаюсь, так что смогу за себя постоять. Да и через четыре года, когда я пойду работать, система наверняка будет чище. Процесс очищения идет уже сейчас».

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стали известны результаты биоэкспертизы по уфимскому делу, факт насильственных сексуальных действий подтвердился. Ранее стало известно о том, что суд арестовал всех фигурантов дела. Также в пятницу стали известны некоторые подробности о характере жертвы.

          «Она веселая, непредсказуемая, человек искусства. К ней не приставали, это точно. Работает с конца августа. Работа нравилась. Молодого человека нет», – цитирует радио «Говорит Москва» сестру. По ее словам, у пострадавшей не было конфликтов с коллегами, когда она пришла на текущее место работы этим летом. Тем не менее, судя по заявлению потерпевшей, коллеги проявили себя с неожиданной и опасной стороны. 

          Отметим, что подобные преступления – не редкость и за рубежом. «Уфимский сценарий» вполне можно назвать и мексиканским. В октябре 2015 года в мексиканском городе Вильяэрмоса произошел вопиющий случай, похожий на происшествие в Уфе. Пятеро полицейских изнасиловали курсантку местной полицейской академии, причем прямо в здании учебного заведения. Само изнасилование они снимали на видео.

          Если же обратиться к общей статистике изнасилований, совершенных стражами порядка, то, пожалуй, наиболее ярко проявили себя Соединенные Штаты.

          В октябре CNN обнародовала данные доклада, согласно которому в 2005–2013 годах «копы» 405 раз арестовывались за изнасилования, 636 раз – за другие акты насилия в отношении женщин. Добавим, что были зафиксированы и 219 случаев полового насилия над мужчинами. Авторы доклада, подготовленного по заказу Университета Западного Кентукки, признают: это далеко не полная статистика. 

          Часть экспертов, в том числе те, кто профессионально отслеживает психологическую атмосферу внутри МВД России, считают: процент садистических отклонений среди наших полицейских крайне невысок.

          «Те, кто имеет садистские наклонности и иные отклонения, в полицию не приходят. Их туда не пропускают, – заверил газету ВЗГЛЯД вице-президент Российской криминологической ассоциации Игорь Сундиев. – Другое дело, что на определенном периоде может начаться профессиональная деформация психики человека, которую психологи не успевают заметить. И тогда могут возникать всевозможные отклонения. Но это, как правило, недолгий период, потому что психологические службы действуют в каждом подразделении».

          Сундиев не назвал количество выявляемых сотрудников с отклонениями. Он подчеркнул, что, хотя такого рода статистика ведется, она носит закрытый характер.

          А вот руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях профессор Михаил Виноградов уверен, что склонным к садизму людям на работу в полицию все же удается попадать.

          «Там действительно есть люди, которые склонны к насилию. Хотя они не всегда заметны, они положительно проходят тесты, у них хорошие характеристики. Но вообще люди, не только полицейские, делятся на разные категории. Мы когда-то давно выделяли четыре психотипа, сегодня мы выделяем 22 психотипа. Из них агрессивных людей, в прямом смысле социально опасных, которые могут ударить ножом на улице, которые готовы грабить, убивать и насиловать, – таких 6% от общего числа населения. Есть люди, которые активны. Они подавляют окружающих своим умом и интеллектом, своей деятельностью и выдвигаются наверх в управленческой системе. У них «кипит» душа, они выдвигаются в депутаты, в руководители регионов, предприятий и так далее. Но их тоже не очень много», – пояснил газете ВЗГЛЯД Михаил Виноградов.

          «Мы неправильно оцениваем женщин и девушек. Они так же, как и все население, делятся на агрессивных, активных и на тех, кто любит риск,

          – отметил профессор. – Кому нравится рисковать – идут в оперативные службы, задерживают бандитов и хулиганов, убийц и насильников. И такие девушки имеют точно такие же черты, а по своей активности, агрессивности и стремлению к риску превосходят мужчин, пусть мужчины меня простят. Посмотрите, сколько сегодня женщин наверху нашего общества. Их становится все больше».

          По его словам, есть и небольшая категория девушек, которые идут в МВД с целью удачно выйти замуж – они не собираются всерьез работать сыщиками.

          «Девушек, идущих на работу в силовые структуры в поисках мужа, очень мало, и они сразу видны. На той же медкомиссии сразу выясняется структура личности. Но отказать человеку, сказать: «Мы тебя не примем, милая дама, потому что ты хочешь выйти замуж», – мы не можем. Она активно ищет мужа, но доказать это фактически невозможно. Конечно, такая девушка проявляет решительность, она даже наравне с мужчинами патрулирует улицы – и при этом высматривает, с кем бы ей создать семью. Но когда она найдет там себе надежного спутника жизни, то оставляет карьеру, как правило. Будет сидеть на кухне, очень довольная своим мужем, будет весело готовить обеды, стирать, гладить и так далее», – резюмировал Виноградов. 

          Игорь Сундиев не считает нужным искать подоплеку в желании девушек служить в МВД.

          «Женщины идут, скажем, в бизнес не за поиском мужей, а потому что считают себя самодостаточными, они могут там себя проявить. Почему у женщин, идущих в полицию, нельзя предположить подобный же мотив?» – риторически спросил он. Тот факт, что все больше женщин претендуют на работу в МВД, эксперт только приветствует.


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