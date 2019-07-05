Креативную молодежь делают ближе к власти

Талантливая молодежь теперь сможет обсуждать свои проекты и идеи напрямую с топовыми руководителями и губернаторами. Для этого не придется ездить по регионам: всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» стал круглогодичным и переехал в подмосковную Мастерскую управления «Сенеж». Как раз туда, где всего неделю назад главы регионов учились строить дороги и класть асфальт.

В пятницу на территории Мастерской управления «Сенеж» стартует всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Первая смена форума под названием «Россия – страна возможностей» пройдет с 5 по 11 июля. За ней последуют еще пять тематических смен, которые продлятся до конца августа: «Экосреда – образование», «Экосреда – волонтеры», «Экосреда – политика», «Экосреда – ИТ», «Экосреда – экология».

Участниками смен будут несколько тысяч человек из всех уголков России, а особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на «Территории смыслов».

«Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает все больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодёжь из многих регионов нашей страны, –

тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям», – обратился в приветсвенном письме к участникам и гостям «Территория смыслов» президент России Владимир Путин. – «В нынешнем году вас также ждут интересные и содержательные мероприятия: лекции и семинары, мастер-классы и дискуссии».

Глава государства также отметил, что помимо приобретения новых знаний и опыта, участники вдохновятся «удивительной по красоте природой Подмосковья». Дело в том, что форум впервые с 2015 года меняет прописку: если в предыдущие годы он проводился во Владимирской области у реки Клязьма, то теперь серия мероприятий пройдет у берегов живописного озера Сенеж, расположенного в подмосковном городе Солнечногорск.

«Территория и пространство «Сенежа» будет достраиваться все время. У нас нет ничего постоянного, нужно меняться в угоду спросу молодежи.

Форум вписывается в образовательную среду, которая будет круглогодичной. Мы нашли место, которое станет точкой сбора», – говорит ректор Мастерской управления «Сенеж», заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Каспржак, объясняя причины переезда «Территории смыслов» из Владимирской области в Подмосковье.

Организаторы теперь не зависят от погодных условий и времени года, что было одной из главных проблем форума, и могут собрать в одном месте фактически все 19 проектов платформы «Россия – страна возможностей». Кроме того, переезд «Территории смыслов» и других проектов положительно скажется на развитии самого Солнечногорска.

«Подмосковье проявило заинтересованность, которая подобает хорошему хозяину. Достаточно посмотреть на то, что и дороги, и все вплоть до вокзала преобразилось, любой человек, который будет гостем этого события, сможет почувствовать себя комфортно», – отметил ректор Мастерской. Он также рассказал, что на первой смене встретятся порядка тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, а также участники «Территории смыслов» прежних годов, журналисты, блогеры, топ-чиновники и политики.

«Если сказать коротко, то «Территория смыслов» – это ознакомление, понимание и анализ чужого опыта для создания своего», – поясняет программный директор форума Матвей Навдаев. Его поддерживает Каспржак: «Совместная деятельность «Территории смыслов» и Мастерской управления – это единое пространство, которое создает все условия для максимальной реализации молодых людей. Пространство объединит всех – и чиновника, и школьника, и предпринимателя, и художника, и студента».

Обновленная инфраструктура «Сенежа» призвана обеспечить комфорт всем участникам форума. На территории возведенного городка появилось 14 корпусов, рассчитанных на проживание более тысячи человек единовременно, также есть конференц-шатер на 1,4 тыс. мест, спортивные площадки и столовая. А еще гостей форума порадуют вкусным и приятным сюрпризом: им будут безлимитно раздавать пончики и мороженное.

«История с пончиками и мороженным будет постоянно, – пообещал Каспржак корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. – Можно подойти и в любое время съесть. Также глава городского округа Солнечногорск решил, что раз в смену будет угощать сладостями солнечногорского производства».

Что касается новшеств образовательного процесса, то теперь участники «Территории смыслов» смогут не только посещать мастер-классы, но и непосредственно наблюдать за учебой губернаторов и политиков – на площадке «Сенеж» и дальше планируют проводить образовательные семинары для чиновников.

«Мы считаем, что сакральность власти мешает развитию страны. И мы уходим от этой сакральности.

В «Сенеже» нет залов для одних и других. Эта разница «больших» и «малых» перестает существовать. Кстати, и забора на территории форума не существует. Безбарьерность – это еще один шаг в развитии», – рассказал Навдаев.

Этой точки зрения придерживается и Каспржак. «Участники форума смогут спокойно общаться с большими начальниками, обмениваясь опытом и идеями. Кроме того, нам удалось подобрать для участия в мероприятиях тех начальников, которые сами продолжают развиваться и учиться. Это очень важно», – заключил ректор «Сенежа».

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Так, посетители форума смогут лично оценить качество асфальтного покрытия, уложенного губернаторами в ходе недавнего семинара-совещания членов Госсовета по развитию сети автомобильных дорог.

Стоит отметить, что новый формат госсоветов, предполагающий общение за круглыми столами с отраслевыми специалистами, опробовали на себе не только губернаторы, но и посетившие «Сенеж» журналисты. Представители СМИ приняли участие в одной из креативных сессий, поработав над созданием медийного проекта для платформы «Россия – страна возможностей». То есть «на деле» познакомились и с новым форматом проведения Госсоветов, и с образовательными инструментами, которые используются в программах Мастерской управления.