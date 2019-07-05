Креативную молодежь делают ближе к власти

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах

Справа - первый образец перспективного вертолета для ВМФ РФФото: avia.pro
Высокая скорость и дополнительный винт – таким должен быть перспективный вертолет для ВМФ. При создании машины проектировщики применили техническую новинку, которая на серийных вертолетах никогда не использовалась. Смогут ли конструкторы преодолеть недостатки, присущие современным российским противолодочным вертолетам? Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
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            Креативную молодежь делают ближе к власти

            «Территория смыслов» переехала с берегов Клязьмы на берег Сенежа   5 июля 2019, 14:33
            Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
            Текст: Алексей Нечаев

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            Талантливая молодежь теперь сможет обсуждать свои проекты и идеи напрямую с топовыми руководителями и губернаторами. Для этого не придется ездить по регионам: всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» стал круглогодичным и переехал в подмосковную Мастерскую управления «Сенеж». Как раз туда, где всего неделю назад главы регионов учились строить дороги и класть асфальт.

            В пятницу на территории Мастерской управления «Сенеж» стартует всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Первая смена форума под названием «Россия – страна возможностей» пройдет с 5 по 11 июля. За ней последуют еще пять тематических смен, которые продлятся до конца августа: «Экосреда – образование», «Экосреда – волонтеры», «Экосреда – политика», «Экосреда – ИТ», «Экосреда – экология».

            Участниками смен будут несколько тысяч человек из всех уголков России, а особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на «Территории смыслов».

            «Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает все больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодёжь из многих регионов нашей страны, –

            тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям», – обратился в приветсвенном письме к участникам и гостям «Территория смыслов» президент России Владимир Путин. – «В нынешнем году вас также ждут интересные и содержательные мероприятия: лекции и семинары, мастер-классы и дискуссии».

            Глава государства также отметил, что помимо приобретения новых знаний и опыта, участники вдохновятся «удивительной по красоте природой Подмосковья». Дело в том, что форум впервые с 2015 года меняет прописку: если в предыдущие годы он проводился во Владимирской области у реки Клязьма, то теперь серия мероприятий пройдет у берегов живописного озера Сенеж, расположенного в подмосковном городе Солнечногорск.

            «Территория и пространство «Сенежа» будет достраиваться все время. У нас нет ничего постоянного, нужно меняться в угоду спросу молодежи.

            Форум вписывается в образовательную среду, которая будет круглогодичной. Мы нашли место, которое станет точкой сбора», – говорит ректор Мастерской управления «Сенеж», заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Каспржак, объясняя причины переезда «Территории смыслов» из Владимирской области в Подмосковье.

            Организаторы теперь не зависят от погодных условий и времени года, что было одной из главных проблем форума, и могут собрать в одном месте фактически все 19 проектов платформы «Россия – страна возможностей». Кроме того, переезд «Территории смыслов» и других проектов положительно скажется на развитии самого Солнечногорска.

            «Подмосковье проявило заинтересованность, которая подобает хорошему хозяину. Достаточно посмотреть на то, что и дороги, и все вплоть до вокзала преобразилось, любой человек, который будет гостем этого события, сможет почувствовать себя комфортно», – отметил ректор Мастерской. Он также рассказал, что на первой смене встретятся порядка тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, а также участники «Территории смыслов» прежних годов, журналисты, блогеры, топ-чиновники и политики.

            «Если сказать коротко, то «Территория смыслов» – это ознакомление, понимание и анализ чужого опыта для создания своего», – поясняет программный директор форума Матвей Навдаев. Его поддерживает Каспржак: «Совместная деятельность «Территории смыслов» и Мастерской управления – это единое пространство, которое создает все условия для максимальной реализации молодых людей. Пространство объединит всех – и чиновника, и школьника, и предпринимателя, и художника, и студента».

            Обновленная инфраструктура «Сенежа» призвана обеспечить комфорт всем участникам форума. На территории возведенного городка появилось 14 корпусов, рассчитанных на проживание более тысячи человек единовременно, также есть конференц-шатер на 1,4 тыс. мест, спортивные площадки и столовая. А еще гостей форума порадуют вкусным и приятным сюрпризом: им будут безлимитно раздавать пончики и мороженное. 

            «История с пончиками и мороженным будет постоянно, – пообещал Каспржак корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. – Можно подойти и в любое время съесть. Также глава городского округа Солнечногорск решил, что раз в смену будет угощать сладостями солнечногорского производства».

            Что касается новшеств образовательного процесса, то теперь участники «Территории смыслов» смогут не только посещать мастер-классы, но и непосредственно наблюдать за учебой губернаторов и политиков – на площадке «Сенеж» и дальше планируют проводить образовательные семинары для чиновников.

            «Мы считаем, что сакральность власти мешает развитию страны. И мы уходим от этой сакральности.

            В «Сенеже» нет залов для одних и других. Эта разница «больших» и «малых» перестает существовать. Кстати, и забора на территории форума не существует. Безбарьерность – это еще один шаг в развитии», – рассказал Навдаев.

            Этой точки зрения придерживается и Каспржак. «Участники форума смогут спокойно общаться с большими начальниками, обмениваясь опытом и идеями. Кроме того, нам удалось подобрать для участия в мероприятиях тех начальников, которые сами продолжают развиваться и учиться. Это очень важно», – заключил ректор «Сенежа».

            Так, посетители форума смогут лично оценить качество асфальтного покрытия, уложенного губернаторами в ходе недавнего семинара-совещания членов Госсовета по развитию сети автомобильных дорог.

            Стоит отметить, что новый формат госсоветов, предполагающий общение за круглыми столами с отраслевыми специалистами, опробовали на себе не только губернаторы, но и посетившие «Сенеж» журналисты. Представители СМИ приняли участие в одной из креативных сессий, поработав над созданием медийного проекта для платформы «Россия – страна возможностей». То есть «на деле» познакомились и с новым форматом проведения Госсоветов, и с образовательными инструментами, которые используются в программах Мастерской управления.


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