Что мешает Макрону сотрудничать с Россией

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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 23:12  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...

С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
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          Что мешает Макрону сотрудничать с Россией

          Макрон не может забыть встречу Ле Пен с Путиным в разгар выборов во Франции   20 июня 2018, 22:15
          Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik Photo Agency/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Европа постепенно осознает, что Америка решила ее съесть, принести в жертву на алтарь собственного благополучия», – пришли к выводу российские политологи, выслушав рассказ аналитика французского МИДа Жюстена Вайса. Гость выступил на организованном ЭИСИ круглом столе, посвященном «бесконечной истории» отношений Москвы и Парижа и тому, почему они продолжают бесконечно буксовать.

          Есть необходимость установить понимание между нашими странами и народами, напутствовал глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов участников круглого стола, который этот российский «мозговой центр» провел в среду совместно с посольством Франции. Особым гостем встречи был Жюстен Вайс, глава действующего при МИД Франции Центра анализа и прогноза (CAPS).

          Заявленная тема беседы звучала предельно общо: «Бесконечная история. Перспективы новой эпохи в международной политике». Но, учитывая состав гостей, говорили по большей части о непростых отношениях Москвы и Парижа, которые были таковыми при Франсуа Олланде и остаются при Эммануэле Макроне.

          Эксперт французского МИДа Вайс, взяв слово, уверял: нынешний президент Пятой республики стремится сотрудничать с Россией. Напомним, что Макрон не так давно встречался с Владимиром Путиным, принимавшим французского коллегу «на своем поле». Сообщается, что французский президент, как и канцлер Германии Ангела Меркель, может посетить матчи своей сборной на ЧМ-2018. Не бог весть какая демонстрация добрых чувств к Москве, но это явно не бойкот. Но стремление Макрона к контактам с Россией «притормаживается личным недоверием и геополитическим недоверием к России, так как события 2014 года не могли пройти бесследно», разъяснил французский гость.

          Напомним, в канун визита Макрона в Россию с призывом к президенту обратилась его недавняя соперница на выборах, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она призвала его подумать о сближении с Москвой, просто исходя из здравого смысла и интересов самой Франции. Но, как утверждает Жюстен Вайс, именно визит Ле Пен в Москву (она, напомним, встречалась с Путиным за месяц до первого тура президентских выборов) хоть и не стал центральным событием прошлогодних баталий между Макроном и лидером «Нацфронта», но «имел символическое значение». Сейчас Россия во Франции воспринимается как страна, которая поддерживает крайних: как левых, лидером которых считается Жан-Люк Меланшон, так и правых, чьим «лицом» признана Ле Пен, уверенно утверждал Жюстен Вайс.

          «Такая позиция России вызывает недоверие со стороны французских элит», – говорил директор Центра анализа и прогноза МИД Франции. Вайс заявил, что у Макрона есть некая личная обида из-за публикаций RT и Sputnik News, что повлекло за собой работу над законопроектом, призванным бороться с «фейк ньюс» и манипуляциями в СМИ. Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский напомнил отечественной аудитории, на что, собственно, обижен Макрон. Речь идет о так называемых «Макронликс» (по аналогии с «Викиликс») – утечках из предвыборного штаба Макрона. Но при чем здесь Россия? Ведь можно вспомнить, что после выборов партия Макрона «Вперед» тоже «обиделась» – точнее, вчинила иск французскому изданию Lettre A за статью на основе материалов «Макронликс». Как бы то ни было, судя по словам Жюстена Вайса, это стало неким поводом для недопонимания между нынешним хозяином Елисейского дворца и Москвой.

          Французский гость не мог не упомянуть и соседнюю Германию – еще один локомотив континентального Евросоюза. И здесь тоже не обошлось без упоминания «поворотного» 2014 года. «Если ранее Берлин выступал в роли главного адвоката России в Европе, то после событий на Украине Меркель начала воспринимать Россию как страну, представляющую опасность для политической идентичности европейского порядка. Таким образом, Россия теряет своего адвоката в Европе», – не без сожаления заметил глава CAPS.

          Мнение парижского визитера не следует сбрасывать со счетов. «Наш гость из Франции интересен тем, что он не только известный специалист по политической истории, чье мнение важно в академической среде. Он, что важно, официально представляет деловой центр при французском внешнеполитическом ведомстве», – сказал газете ВЗГЛЯД перед началом встречи ее модератор, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

          Надо сказать, что некоторые моменты из выступления Вайса нашли отклик у российских коллег-экспертов. Действительно, визит Ле Пен в Москву накануне выборов принес ей больше вреда, чем пользы, заметил Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. А саму Россию из-за этого стали чаще обвинять во вмешательстве в выборы, полагает эксперт. В схожем духе высказался и гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

          Но тезис о «влиянии России на выборы» встретил отповедь. Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко напомнил об очевидных фактах. Кандидата Макрона, еще не ставшего президентом, принимала канцлер Меркель, а перед выборами ему позвонил Барак Обама, незадолго до этого сдавший пост в Белом доме и остающийся весьма влиятельным тяжеловесом. «И почему в таком случае все обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, но никто не обвиняет США и Германию ровно в том же?» – задался вопросом Минченко.

          Но от бурной дискуссии о прошлогодних событиях участники круглого стола перешли к обсуждению положения вещей в «нынешнюю эпоху в международной политике». Когда, с одной стороны, G7 штампует антироссийские декларации, а с другой – в одной из стран «семерки» к власти приходит правительство «друзей России». На кого из сложных европейских партнеров имеет смысл делать ставку?

          Модератор с принимающей стороны Михаил Ремизов, так же как и французский гость, полагает: вряд ли надежных визави можно искать среди нынешних берлинских властей. «Германия, которая ранее была мотором отношений России и Европы, решила стать предводителем восточноевропейской коалиции, где во многом преобладают антироссийские настроения», – заметил Ремизов. И добавил: «Учитывая исторически сложившуюся особую роль Франции в евроатлантическом сообществе, именно она могла бы дать толчок для нормализации отношений между нашими странами».

          Ремизов сослался на свежее выступление Макрона – на майском Петербургском экономическом форуме. Французский лидер, напомним, высказывался там если не дружелюбно, то вполне здраво и резонно. Напомним, Макрон после встречи с Путиным сказал: Париж признает новую роль России в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке. Нынешний хозяин Елисейского дворца и демонстрирует верность санкциям. Но, подчеркнул Ремизов, роль Франции в длящемся с 2014 года кризисе отношений Россия – ЕС минимальна. Франция не является идеологом «Восточного партнерства», у нее нет интересов в Восточной Европе, требующей поддержки русофобских режимов.  «При этом Франция больше других потеряла от деградации российско-европейских экономических отношений, что коснулось сотрудничества в сфере космоса, атомной энергетики, ОПК и других сфер», – перечислил Ремизов.

          И, как напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, с подачи Трампа между США и ЕС разворачивается настоящая торговая война. Эксперт заметил:

          «Европа постепенно осознает, что Америка решила ее съесть, принести в жертву на алтарь собственного благополучия».

          Перспектива быть «съеденной» Штатами вкупе с перспективой быть «смытой» волной беженцев лишний раз подхлестывает рост влияния популистских партий. Что явно беспокоит нынешние элиты, чью тревогу озвучил эксперт МИД Франции Жюстен Вайс. «Некоторые популисты уже пришли к власти, недавний тому пример – Италия. К счастью, во Франции популистские партии не прошли в Национальное собрание», – перечислял Вайс. Действительно, партия Ле Пен провела всего семь депутатов в нижнюю палату парламента.

          Но, учитывая реалии «новой эпохи в международной политике», положение системных сил довольно-таки непрочно. «Все равно существует целая волна популистского движения, которую невозможно остановить. Это же касается выборов в Европарламент в 2019 году», – прогнозирует Вайс. «В плане диагноза текущей ситуации, мне кажется, наши взгляды с французами сошлись», – заметил Михаил Ремизов, подводя итоги круглого стола.


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