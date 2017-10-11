США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

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15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Путин на Крымском мосту объявил о чуде

Крымский мост открыли на полгода раньше срокаФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Уникальное инженерное сооружение – Крымский мост – открывается на полгода раньше запланированного срока. Все время его строительства на Украине звучали в лучшем случае недоверчивые, а в худшем – прямо агрессивные комментарии в адрес и моста, и его строителей. Тем интересней наблюдать, как изменилась за это время риторика украинских политиков: они не только поверили в существование моста, но и пришли к ряду других интересных выводов. Подробности...
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Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»

Никто в мире не может изолировать РоссиюФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Рекордное число россиян заявили об изоляции страны» – такие заголовки к статьям об итогах свежего социологического опроса выглядят поистине удивительно. Неужели наши граждане в самом деле так считают – ведь говорить об изоляции России не просто ошибочно, но и глупо. Кому выгодно внушать русским идею «мирового изгоя»? Подробности...
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«Суперуказ» Путина требует резких перемен в медицине

Своим «суперуказом» Путин поручил правительству вылечить российскую систему здравоохранения Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников. Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу. Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

Эдуард Биров, журналист
Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового кабинета министров. Подробности...

От суперуказа к суперполитике

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Впервые, пожалуй, в России в центре документа стратегического планирования – самое важное для любого человека. То, о чем каждый из нас, наверное, упоминает в тостах, поздравительных открытках или молитвах. Подробности...

Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов. Мотивация России проста и очевидна. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

          Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютами   15 мая 2018, 19:30
          Фото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева,
          Андрей Резчиков

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          США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий.

          США решили любой ценой заполучить россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег через биржу криптовалют. Как сообщил РИА «Новости» осведомленный источник, американские спецслужбы предлагают россиянину сделку – небольшой тюремный срок и сотрудничество в обмен на признание вины, но «Винник категорически против».

          Сам россиянин подчеркивал, что дело против него сфабриковано по такой же схеме, как и дела многих других IT-специалистов. Сначала формируется бездоказательное обвинение общего характера, которое, если не находит поддержки суда в стране, откуда просят экстрадировать обвиняемого, изменяется. Сперва Винника обвинили в создании и владении биржей для работы с криптовалютами без лицензии. Но когда выяснилось, что для бирж криптовалют лицензия вовсе не нужна, было выдвинуто новое обвинение – в обналичивании денежных средств. Оно, отмечали наблюдатели, было лишено всяких доказательств.

          Как говорил сам Винник, в этих случаях обвиняемый вынужден соглашаться на сделку, по которой он гарантированно получает меньший срок, чем в суде, и не очень большой по сравнению с тем, на котором настаивает обвинение, но при этом человек лишен фактической защиты. Винник отказывается идти на сделку с США и признавать вину. Ему угрожает тюремный срок в 55 лет. В начале недели Винник обратился к российскому руководству с просьбой помочь ему вернуться на родину. Его супруга тяжело больна, и ей тяжело воспитывать детей без поддержки мужа.

          Управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов не исключает, что США проявляют такую настойчивость, потому что Винник может обладать доступом к логам криптобиржи, паролями клиентов. Он отметил, что криптовалюты задумывались с целью заменить доллар как мировую резервную валюту, которая ничем не обеспечена. Доллар последовательно отделяли от какой-либо реальной ценности, но одна привязка все-таки осталась – это репутация США.

          «А новая валюта – некий доллар 2.0 – как бы ничья. У нее нет явного владельца. При этом она контролируется, как и нефть, чей курс зависит не от уровня добычи и экономической конъюнктуры, а от людей, которые управляют ее курсом. Механизм управления курсом как бы ничейной валюты, конечно, существует. Это биржи и другие механизмы, в том числе медийные», – сказал Ашманов газете ВЗГЛЯД.

          Он убежден, что мир криптовалют возник не сам по себе и строго контролируется. Тем не менее не все пошло по плану, появились неожиданные игроки. «В сферу криптовалют набились китайцы со своим майнингом и русские, нашлепавшие бирж и наделавшие разных стартапов. Там возник некий неконтролируемый кусок, который начал бурно расти.

          С моей точки зрения, охота на Винника – это охота на независимые биржи, которые мешают контролировать курс криптовалют»,

          – говорит Ашманов.

          На прошлой неделе знакомый с делом источник рассказывал, что некто из России вынашивал план отравить Винника в греческой тюрьме. Причем это «чисто криминальное дело», и американские спецслужбы с этим никак не связаны. «Все началось после того, как удалось заблокировать выдачу Винника в США. Есть лица, крайне заинтересованные в том, чтобы он не приехал в Россию», – говорил источник. Но подготовку к покушению раскрыли греческие правоохранители. После этого Виннику запретили брать передачи и разрешили перемещаться по тюрьме с усиленной охраной, «чтобы исключить контакты с другими заключенными».

          Напомним, в октябре прошлого года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции Винника. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил также удовлетворить запрос США о выдаче россиянина. Таким образом, по Виннику было принято два взаимоисключающих решения. В январе Генпрокуратура России повторно потребовала у Греции выдать россиянина.

          Доцент ВШЭ Павел Родькин назвал «дело Винника» частным проявлением большой американской политики, которая сводится к отрицанию суверенитета других стран не только в сфере геополитики и экономики, но и «в сфере высоких технологий, цифровой среды, электронного пространства».

          «Поэтому для Америки все подобные случаи воспринимаются как прецедент, который подтверждает право Америки на свою деятельность по всему миру, на полную монополизацию всего электронного киберпространства. Америка приложит все силы, чтобы настоять на своей позиции, продавить свое решение. С этой точки зрения дело Винника является политическим, Америка преследует здесь свой стратегический интерес, направленный на контроль и подчинение всего киберпространства», – сказал Родькин газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт согласен, что сейчас Россия демонстрирует медлительность в вопросе помощи своим гражданам, задержанным за рубежом по просьбе США. По его словам, чтобы переломить тенденцию, нужна системная работа. Родькин добавил, что Россия может использовать данный прецедент как повод начать системную работу по «выстраиванию механизмов защиты своих граждан, собственных интересов, отстаиванию своего цифрового суверенитета и решению вопросов в сложных и новых для государства сферах».

          Винник – далеко не единственный российский специалист в данной сфере, оказавшийся под угрозой быть экстрадированным в США. В апреле чешский суд постановил выдать Штатам россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве. Как отмечал президент Чехии Милош Земан, третий человек в Америке, спикер палаты представителей Пол Райан специально прилетал в Прагу за «русским хакером». Американский самолет прилетел еще до вердикта суда об экстрадиции и целых пять дней ждал обвиняемого, «как кинозвезду».

          «Чешский министр юстиции утвердил решение о выдаче уже через несколько минут после завершения (заседания) конституционного суда, – говорил российский адвокат Никулина Владимир Макеев. – В тот же вечер Никулин был передан спецназу США; выходит так, что американская сторона заранее знала о решении».

          Эксперты называли случай Никулина частью уже сложившейся практики. ФБР буквально объявило охоту на российских программистов. Ранее по запросу ФБР в Испании был арестован российский программист Станислав Лисов, выданный испанским судом США. По похожему сценарию шло дело Петра Левашова и сотрудника фирмы «Ашманов и партнеры» программиста Дмитрия Зубахи, которого все-таки удалось «вытащить» с Кипра.


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