Надо оградить учителей от «общественников»

Мы дождались хороших новостей, и я вам больше скажу, мы дождались их из Государственной думы. В Госдуме предлагают на законодательном уровне запретить травить учителей.

Да, депутаты даже если что-то хорошее предлагают, то только через запреты, это уже привычка, но все-таки и в запретах может быть что-то конструктивное. Кроме того, зампред ГД Борис Чернышев предложил разработать для руководителей управлений образования и директоров школ специальные методические рекомендации, в которых бы объяснялось, что если вопрос не касается профессиональной деятельности педагога, то давить на педагога – дисциплинарно, финансово, институционально – нельзя ни в коем случае.

Почему вдруг проблемой жизни школьных педагогов озаботился заместитель председателя Госдумы? Недавно школьные учителя стали фигурантами историй сколь нелепых, столь же и печальных.

Молодая учительница из Новосибирской области Марина Олеговна преподает в школе-интернате русский язык, литературу и историю. Ей 25 лет, недавно она вышла замуж. Внезапно кто-то написал на Марину Олеговну анонимную жалобу в министерство образования. Суть жалобы заключалась не в том, что Марина Олеговна плохо преподает историю, или делает ошибки, давая задания по русскому языку. Нет, анонимным жалобщикам не понравились фотографии на странице Марины Олеговны в социальных сетях. Их охарактеризовали как интимные. И министерству пришлось разбираться, писать ответы, говорить, что проведена проверка, в ходе которой интимных фотографий не выявлено, а выявлены только фотографии учительницы в свадебном платье и с покрытой головой. Вот это последнее особенно унизительно, конечно. Кому какое дело, с покрытой она там головой или с непокрытой? А если в купальнике? Но нет, проверку провели, а Марину Олеговну заставили написать объяснительную. Что она должна была в ней объяснить? Что она женщина и у нее есть фотографии, на которых видно ее тело? Марина Олеговна ждет ребенка, теперь у нее стресс, ей вызывали скорую.

А что жалобщик? Удовлетворен ли он таким результатом? Узнать невозможно, жалоба же была анонимная. Нормальной практикой было бы повышенное внимание со стороны правоохранительных органов именно к тем, кто пишет жалобы на учителей. Мы вам обещаем, вашу жалобы мы разберем, всему свое время. Но сначала нам бы нужно выяснить, а что, собственно, вы собой представляете и какие основания для жалоб имеете? Может быть это ваша специфическая гиперкомпенсация, и вы очень любите свои интимные фотографии выставлять на показ? Не угодно ли стать фигурантом административного дела?

Во второй истории тоже фигурирует учительница, и тоже молодая. Ее вина заключалась в том, что она пошла в фитнес-клуб и осмелилась там посетить не только раздевалку и тренажерный зал, но и душ. Вот так просто – женщина пошла в душ. В душе женщину увидела другая женщина, что, в общем, вполне ожидаемо. Вторая женщина оказалась мамой школьника, классной руководительницей которого была первая женщина. И вот вторая женщина – мама школьника – возмутилась тем фактом, что первая женщина была голой. Мы бы не узнали об этом, если бы эта женщина не пошла к администрации фитнес-клуба, а потом не написала возмущенный пост у себя в соцсетях.

И вот женщина говорит: «Как же вам не стыдно быть голой»? Учительница отвечает: «Но, позвольте, это же душ, как же я могу здесь быть одетой»? А та ей: «Нет уж! Вы в первую очередь классный руководитель моего сына и педагог! Вам никак нельзя быть голой в общественных местах! Это возмутительно! Я на вас жалобу напишу»! И что характерно – написала.

Пожаловалась на женщину, обвинив ее в том, что та моется без одежды. Тут надо сказать, что частная инициатива, как это обычно и бывает, обгоняет государственную – администрация фитнес-клуба приняла у женщины жалобу, а потом лишила ее абонемента навсегда. Жалобщицу эту возмущенную лишила, не учительницу, хвала небесам. А теперь в Госдуме хотят законодательно запретить общественникам мучить учителей. Потому что кто такие «общественники»? Это такие социально приемлемые паразиты, люди, которые в порядке реализации собственных амбиций портят жизнь другим.

Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию – с восьми утра шесть дней в неделю вы ведете уроки, пытаясь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. Когда вы заканчиваете уроки, вы заполняете журнал, отчитываетесь перед руководством, проверяете контрольные работы и домашние задания, готовитесь к урокам, которые впереди. А еще когда-то нужно жить, нужно как-то выкраивать время, чтобы потратить заработанные 50 тысяч рублей. Вот вы взяли абонемент в фитнес-клуб. В рассрочку или, может быть, вам подарил его муж. И вот после уроков, после педсоветов, после отчетов, после проверки контрольных работ вы наконец-то идете в фитнес-клуб сбросить кортизол, поддержать свою форму и подумать о жизни. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

И что делать с такими «общественниками», с такими обеспокоенными трудящимися? Строго наказать не получится, потому что репрессивные практики имеют свойство быстро распространяться и вредить атмосфере в обществе. Но вот пригрозить и запретить – это пожалуйста.

Конечно, всем бы нам хотелось, чтобы государство позаботилось об учителях и более деятельно – подняло им зарплаты, например. Но если государство хотя бы сделает так, чтобы учителей не мучали эти «общественники», это уже будет большим шагом к гуманизации сферы образования.