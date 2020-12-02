Школа лишилась своего главного призвания

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2 декабря, среда  |  Последнее обновление — 05:31  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины Bogdan Cristel/Reuters
СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Школа лишилась своего главного призвания

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Сегодня знания превратились в элемент сферы услуг. Роль учителя как эксперта, специалиста в своей области знаний ушла, а родители реагируют на плохие оценки своего ребёнка или его психологические проблемы так же, как на проданный в магазине кефир с истекшим сроком годности. Подробности...

Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Как вы относитесь к идее отказа от мусоропроводов в многоквартирных домах?
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  • Отрицательно, мусоропроводы – это комфорт и удобство
У ваших детей были конфликты с учителями в школе?
  • Да, по вине ребенка

  • Да, по вине учителя

  • Не было
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    Сергей Мардан

    Школа лишилась своего главного призвания

    Сергей Мардан
    публицист
    		2 декабря 2020, 05:31

    Дикий случай произошел в Нальчике. Там на школьного учителя истории напали ученики, а потом и их родственники – так, что учитель вынужден был отстреливаться из травмата. В результате – учитель в реанимации.

    Таких историй, в которых с учителями дерутся или их оскорбляют ученики, или их родители, полон весь интернет. Причем в географии этих новостей нет никаких закономерностей и просветов. Это безумие происходит и в больших городах, и в малых поселках, и на патриархальном Кавказе, и в «европейской» Москве.

    Учитель сегодня полностью лишился своего особого статуса, который выделял его в человеческом обществе несколько тысячелетий, наделяя особыми правами. Важнейшим из них было – воспитание. Воспитание никто и никогда не отделял от собственно процесса образования. Ни бедняки, ни вельможи, ни царствующие особы. Все понимали, что эти вещи неразрывно связаны.

    Доверяя учителям воспитание своих детей, люди очевидно признавали их безусловный авторитет, моральный в том числе. Сегодня этот самый моральный авторитет учителя – растоптан. Он высмеивается и открыто презирается, прямо или косвенно, но абсолютно всеми социальными слоями. Это – настоящая цивилизационная катастрофа, последствия которой нам еще предстоит осознать и почувствовать на своей шкуре. 

    Знание утратило свой сакральный характер. То, что требовало усилий, многих лет упорного труда, серьезных финансовых вложений, сначала стало общедоступным и потом и легкодоступным. Всеобщее среднее образование, а чуть позже и доступное высшее – однj из величайших социальных завоеваний человечества за последние 100 лет. Но ценой этой всеобщей доступности стала стремительная девальвация образования.

    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Понятия «инженер» или «младший научный сотрудник» еще в позднем Советском Союзе стали синонимом слова «неудачник». Люди, которые готовили стране этих инженеров, теряли свой социальный авторитет еще быстрее.

    Интернет и социальные сети стали «контрольным выстрелом в голову» классической системы образования. В интернете можно за пару секунд найти ответ на любой вопрос – от способа решения теоремы Пуанкаре до хронологии Владимиро-Суздальского княжества. Даже тыкать в кнопки не нужно. Система распознавания голоса сама наберет вопрос в графе поиска. Невероятно быстрый рост объема знаний и их доступность обнулил систему подготовки учителей. Введение дистанционного образования после начала пандемии коронавируса наглядно продемонстрировало, что огромное количество учителей не владеют даже базовыми навыками работы на компьютере.

    То, что раньше это не требовалось, понятно. Но масштаб возникшего технологического коллапса говорит о том, что учителя в массе своей полностью оторваны от современности. Они не умеют и не хотят быть частью XXI века и застряли где-то в 60 годах века XX. У врачей (вторая по социальному признанию профессия), кстати, все не так. Врач просто обязан регулярно повышать квалификацию. А учитель – нет. Формально он может 30 лет пересказывать одну и ту же тему, как он вызубрил ее ещё во время учебы в пединституте.

    Роль учителя как эксперта, специалиста в своей области знаний – ушла. А система ЕГЭ превратила его в коуча, который просто натаскивает ребенка на прохождение тестов, прикладная ценность которых стремится к нулю. Но даже роль коуча доступна немногим учителям, эта задача возникает только в старших классах. Те же, кто преподает в средней школе, для детей и их родителей остаются неразличимы, сливаются в одну серую массу.

    В этой ситуации нет никакой морально-этической поврежденности, испорченности. Эти самые дети и родители не виноваты в том, что для них все учителя «на одно лицо». Просто общество потребления вырабатывает универсальные психологические реакции, которые люди применяют и в супермаркете, и в частной жизни. Родители реагируют на плохие оценки своего ребёнка или его психологические проблемы так же, как на проданный в магазине кефир с истекшим сроком годности. Вы ОБЯЗАНЫ его научить. Вы ОБЯЗАНЫ воспитывать (но при этом так, чтобы ребенок не испытывал никакого внутреннего дискомфорта).

    Бренд-ориентированный потребитель берет с полки только известные ему марки чипсов и колбасы. Точно так же он ищет в Яндексе самые известные школы района или изучает школьные рейтинги. Что стоит за этими рейтингами или чем знаменита та или иная «модная» школа, никто глубоко не интересуется. Хотя любая математическая, английская или музыкальная школа – это конкретные учителя.

    Сегодня знания превратились в элемент сферы услуг. С этим подходом в школу идут сотни тысяч родителей. Чиновники со своей стороны продвигает ту же самую идеологию. Государственная школа – «предоставляет образовательные услуги». При этом она утратила свою изначальную роль. Даже социализация ребенка, про которую так любят говорить современные родители, школа и учитель дать не в состоянии. Это ведь не только умение знакомиться с людьми. Еще это умение подчиняться, выполнять обязанности, это базовый опыт жизни в социальной иерархии. Воспитание, одним словом. Но школа официально больше не хочет этим воспитанием заниматься. Разве что патриотическим, но и это у нее получается не всегда.

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    Возможно ли переломить эту ситуацию или хотя бы надеяться на изменения к лучшему – большой вопрос. Сводить авторитет учителя только к размеру его зарплаты (которая, безусловно, не должна быть нищенской) – крайне наивно. Профессия эта никогда особо денежной не была.

    Для начала достаточно запретить чиновникам от образования упоминать термин «образовательные услуги». Еще желательно перестать строить школы на 1000 человек, которые по определению являются фабричным конвейером, где вместо учителей и детей – только строки в таблицах отчетности. И самое очевидное – реформой школьного образования, которая очевидным образом назрела, должны заниматься хорошие учителя. Которые пока, слава Богу, в России еще есть.


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