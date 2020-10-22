«Дай списать?! Ну ты что, не свой что ли?». Начиная со школы списывание как явление не то, чтобы осуждается. Даже иногда наоборот, мол, списал, молодец, ловкач. И если списывание в начальной школе еще не приобретало массовый характер, то к ее завершению класс четко делился на тех, кто списывал и у кого списывали. Вторых было три-четыре человека, разумно распределенные по классу так, чтобы всегда можно было подсмотреть через плечо. Математика, русский, биология, химия – любимые предметы для списывания.

А помните, как старались поддерживать отношения с теми, кто давал списывать? У нас в классе ответ вроде «не дам» не воспринимался как предательство, все было «по любви». Отличников особо опекали, с ними старались дружить. У меня был случай в школе, когда я пригласил отличника на день рождения, и чтобы он пришел, я ему дарил подарок. На свой день рождения я ему дарил подарок. Сейчас это звучит более чем странно, даже как-то коррупционненько. А тогда воспринималось нормально, не я один был таким. Вот это «не я один такой» и формирует привычку.

Как не списывать, если все списывают? Конечно, никого не заставляли, но никто и не стеснялся. Формально, учителя наказывали за списывание. Но в то же время родители стимулировали учиться и получать хорошие оценки «любой ценой». А как же не хотелось зубрить! Особенно весной! Хотелось на улицу, в футбол, или на велосипеде. А тут надо выучивать скучные вещи, непонятно зачем тебе нужные, чтобы завтра их на контрольной аккуратно переписать в тетрадь. Это очень сложно, проще списать. Тем более, что тебя потом похлопают по плечу свои же одноклассники.

Вы думали, какие потери от списывания? Липовые оценки, липовые дипломы, липовые проекты. Как работают дальше люди, привыкшие списывать, привыкшие ловчить? Откуда берется столько «и так сойдет» работников? Почему так долго приходится объяснять, что правила они и есть правила, а не «ну я же лучше знаю, как нужно»? Ведь халтура с детства становится нормой, а тяп-ляп – критерием оценки эффективности. И дело даже не в том, что, списывая, ты не учишь. Дело в том, что все это молчаливо одобряют.

Я много могу написать о том, как побороть списывание. Но это бестолку. Существующей системе образования это элементарно не выгодно. Если реальный уровень знаний студентов выплывет на поверхность, то оставлять придется не 300 вузов, как хотят сейчас, а в лучшем случае 30. И в это же время многие вузы выпускают не просто неквалифицированных специалистов, а откровенно опасных для бизнеса людей. Ведь ладно ты ничего не делаешь, а если ты гонишь халтуру, то это же колоссальные убытки. Попробуем их подсчитать?

Единственное, что может сдвинуть этот камень, это открытая система публикации результатов обучения. Каждая дипломная работа, каждый реферат, каждое эссе должно стать публичным. С учетом существующих алгоритмов антиплагиата мы можем быстро получить объективную оценку уровня знаний студента. Или переложить ее на работодателя, нехай он оценивает перед интервью портфолио работ молодого специалиста. Представляете, какой будет эффект? А как хорошо будет виден уровень преподавания, появится же возможность сравнить вуз к вузу, кафедру к кафедре.

Десяток лет многие умные мужи говорят про эффективность экономики, про рост производительности труда. Помните lean лет семь назад? А пять лет назад все носились с agile и бирюзовыми организациями. Вот наступает новый виток – цифровая экономика. Это, конечно, все очень важно, очень значительно. А давайте для начала просто начнем избавляться от халтуры? Со школы начнем, и в вузах продолжим. Это же совсем не дорого. Тогда, глядишь, и остальные навороты можно будет внедрять. А то сомнения меня гложут при попытках внедрять культуру бережливого производства в среде халтуры. Странно это выглядит. Бесперспективняк.

Источник: Блог Дмитрия Волошина