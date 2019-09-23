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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

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Американские генералы хоронят глобальное доминирование США

Упадок Америки не так фантастичен, как кажетсяФото: "Монстро","Bad Robot"
НАТО все больше утрачивает военное превосходство перед Россией. Это признал не кто-нибудь, а главный военный руководитель США – глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Почему генерал сделал такое признание и как это соотносится с общим геополитическим упадком Соединенных Штатов? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...

Война – дело молодых. И бедных

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              Антон Крылов
              журналист
              		 23 сентября 2019, 09:18

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              Общественная организация «Национальный родительский комитет» обратилась к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку, запланированное на 2022 год. Как говорится в обращении, «выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией». К фриковатым общественникам неожиданно присоединился ректор МГУ Виктор Садовничий, который заявил, что не очень поддерживает «такие тотальные решения, как ЕГЭ».

              У «Нацродкома», похоже, не очень хорошая ситуация с финансами – их сайт не обновлялся больше месяца. Видимо, обращение призвано привлечь внимание к подзабытой организации и напомнить спонсорам, что Ирина Волынец по-прежнему готова озвучивать самые мракобесные идеи. Позиция Садовничего по поводу ЕГЭ тоже, в общем, не новость. Минпрос уже ответил, что отказываться от своего намерения не собирается, поскольку иностранный язык – это «востребованная компетенция на современном рынке труда».

              Впрочем, дело не только в труде. В отдыхе знание иностранного языка – и желательно не одного – тоже весьма помогает. Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно.

              Но как лучше иметь две здоровые конечности, так же лучше иметь больше возможностей для коммуникации с людьми, а со знанием нынешнего языка международного общения эта коммуникация значительно упрощается.

              То же самое касается и въездного туризма. Несмотря на то, что большинство иностранных туристов в России пока что не из англоязычных стран, худо-бедно несколько слов по-английски многие из них знают. Договориться проще.

              Фото: Юрий Машков/ТАСС

              Логика «мы не колония, чтобы учить чужие языки» противоречит и здравому смыслу, и исторической правде. Россия стала империей, только когда ее элита массово выучила европейские языки. А накануне Великой Отечественной в большинстве школ преподавали язык вероятного противника, то есть немецкий, и благодаря этому худо-бедно допрашивать немецких «языков» могли многие простые солдаты.

              Представляете, насколько сложнее было бы воевать с Германией, если бы перед войной какая-нибудь предшественница Волынец сумела убедить Наркомпрос отменить обучение немецкому в школах с логикой «мы не колония»?

              Сейчас к тому же очень удобно совпало, что язык международного общения одновременно является языком наиболее вероятного противника. Так что учить английский надо всем без исключения. На всякий случай. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит там, где надо.

              Но, разумеется, не следует ограничиваться английским. Изучение языков в принципе очень полезно для мозга – ученые это доказали, причем не только британские ученые. Полиглоты быстрее реагируют на происходящее, у них более комплексное мышление – и самое главное: они меньше подвержены старческой деменции. Учитывая, что продолжительность жизни неуклонно растет, сегодняшние школьники, если, конечно, вероятный противник не станет реальным, проживут очень долго. И готовиться к бодрой и активной старости следует загодя.

              Конечно, изучение иностранных языков не должно вредить другим предметам. Но давайте честно и откровенно ответим: а какие предметы из школьной программы нам пригодились во взрослой жизни? Кому, кроме профессиональных химиков, нужна химия? Кто, кроме инженеров и программистов, пользуется математикой, за исключением банальных сложений и вычитаний? Какой толк от преподавания истории, если книги Фоменко, Носовского и прочих фальсификаторов продаются миллионными тиражами? Кто помнит, чем совершенные глаголы отличаются от несовершенных и что такое страдательный залог – и помогает ли это тем, кто помнит, более грамотно писать и разговаривать по-русски?

              Разумеется, вышенаписанное – это не повод отказаться от преподавания математики, физики, химии и истории. Наоборот, чем шире полученный человеком в школе фундамент, тем проще потом на нем выстроить здание качественного образования. Просто не надо спекулировать на том, что знание дополнительного иностранного языка навредит «жизненно важной» математике или химии.

              Задача школы – научить человека думать, получать знания и перерабатывать их для того, чтобы к тому моменту, когда подросток определится с дальнейшей профессией, он смог получить необходимое ему специальное или высшее образование. Изучение иностранных языков отлично помогает развивать мозги, поэтому давайте не будем слушать мракобесов, а наоборот, попросим Минпрос ввести в программу как минимум два обязательных иностранных языка, как это было в дореволюционных гимназиях и лицеях.

              А те, кто вспомнит про гуглоперевод, пусть пойдут и перечитают «Недоросля». Там тоже высказывались сомнения в необходимости изучения географии. Делали это отнюдь не положительные персонажи.


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