    Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    2 ноября 2025, 12:10 Мнение

    Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Российский фондовый рынок переживает очередной приступ уныния. Новые санкции Трампа, все еще жесткая денежно-кредитная политика ЦБ – казалось бы, обычный набор для отечественных площадок последних лет. Колебания рынка – это нормально, волатильность заложена в самой природе торговли активами. Ненормально, когда рыночные настроения меняются слишком часто и слишком резко. Это уже не волатильность, а нервозность.

    На фоне этой нервозности власти выдвигают амбициозные планы. В феврале 2024 года президент Путин потребовал удвоения капитализации российского фондового рынка и доведения его объемов до 66% ВВП к 2030 году. Задача грандиозная: в мае текущего года ЦБ оценивал капитализацию в 27%. Для достижения цели заявлено о выводе на биржу ряда государственных компаний. Первой ласточкой должен стать «Дом.РФ». О публичности размышляют и частные гиганты вроде «СИБУРа».

    Пока власти думают, как расширить рынок, сам рынок демонстрирует обратное движение. И это куда более тревожная тенденция, чем просадки индекса Мосбиржи. Приведу несколько наглядных примеров.

    В октябре крупнейших застройщик «ПИК» объявил об обратном сплите акций в соотношении 100:1. На практике это будет значить, что один лот застройщика после процедуры будет стоить под 50 тысяч рублей при текущих ценах за акцию – сумму, непосильную для абсолютного большинства частных инвесторов, составляющих сегодня костяк российского рынка. Кроме того, компания отказалась от дивидендной политики, а Мосбиржа вывела ее из первого котировального списка. Логичным финалом может стать делистинг – полный уход с биржи.

    Еще показательнее история с «Магнитом». Ретейлер максимально дистанцировался от миноритариев: перестал общаться, прекратил публикацию отчетности по МСФО, игнорирует вопросы акционеров. Фактически компания превратилась в черный ящик для тех, кто когда-то купил ее акции. «Интер РАО» пошла еще дальше в откровенности. Топ-менеджеры прямым текстом заявили: сейчас компании не до миноритариев. Перед энергетическим гигантом стоят масштабные инфраструктурные задачи, и мнение мелких акционеров в расчет попросту не идет. Тут хотя бы за честность спасибо.

    Причина такого поведения эмитентов имеет вполне рациональное объяснение. Большинство российских компаний выходило на биржу в благополучные времена, когда значительную (если не большую) часть ликвидности обеспечивал институциональный иностранный капитал. Проще говоря – крупные западные фонды, размещавшие часть портфеля в российских акциях ради диверсификации и привлекательной доходности.

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. Кто-то пришел после закрытия валютных вкладов, кто-то повелся на рекламу многочисленных брокеров, кто-то просто ищет способ обогнать инфляцию. Но черт бы с ними, с иностранцами.

    Настоящая проблема в том, что с рынка ушли так называемые длинные деньги – капитал, способный пересиживать любые краткосрочные колебания в надежде на долгосрочный эффект. Рынок стал нервным и суетливым. Горизонт планирования сузился до месяцев, а то и недель. При первых признаках турбулентности частники массово выходят из акций и облигаций. При намеке на позитив – столь же массово возвращаются.

    Такой рынок не способен дать компаниям то, чего они хотят: справедливую оценку бизнеса и при необходимости – возможность привлечь капитал на приемлемых условиях. О некогда обсуждаемой перспективной недооцененности российских акций чаще говорят не как о прекрасной возможности, а как о хронической проблеме. Мультипликаторы российских компаний стабильно ниже, чем у зарубежных аналогов, даже с поправкой на страновые риски.

    Немудрено, что часть эмитентов решила: от размещения на бирже теперь больше проблем, чем преимуществ. Зачем публиковать отчетность, отвечать на вопросы акционеров и терпеть спекулятивные колебания котировок, если рынок все равно не дает адекватной оценки и не может стать источником капитала? В итоге имеем два противоречивых тренда. С одной стороны – желание властей увеличить капитализацию фондового рынка, довести его до заветных 66% ВВП, превратить в полноценный инструмент финансирования экономики. С другой – апатию значительной части участников: не только акционеров, но и самих эмитентов.

    Выводить на биржу госкомпании вроде «Дом.РФ» можно, но это лишь формально увеличит показатели капитализации. Живой, активный рынок создается не IPO государственных структур, а желанием частного бизнеса привлекать капитал через биржу. Очевидно, что замкнутый в себе российский фондовый рынок большими перспективами похвастаться не может.

    Президент неоднократно заявлял о необходимости вернуть иностранный капитал, более того – предоставил законные гарантии такому капиталу даже из недружественных стран. Но для прихода новых – в первую очередь азиатских – денег недостаточно просто снять формальные барьеры. Нужна инфраструктура: клиринговые системы, не завязанные на доллар и евро, возможность проводить расчеты в юанях, рупиях, дирхамах. Нужны налоговые соглашения, исключающие двойное налогообложение. Требуется создание понятных для азиатских инвесторов продуктов – индексных фондов, депозитарных расписок, деривативов.

    Технические решения существуют. Необходимо форсировать интеграцию платежных систем – и эта работа уже ведется. Соглашения о прямых расчетах в национальных валютах с Китаем, Индией, ОАЭ должны охватить не только торговлю товарами, но и инвестиционные потоки. Московская биржа уже торгует юанем, и объемы этих торгов превышают аналогичные в долларах и евро. Ведется работа над налоговыми соглашениями нового поколения. Успешный опыт с ОАЭ показывает: когда есть понятные правила и нет двойного налогообложения, капитал идет.

    Технические решения есть, есть и политическая воля, дело за реализацией. И если она начнется не на бумаге, а в реальных биржевых терминалах, то через несколько лет российский фондовый рынок не просто удвоится, а станет по-настоящему суверенным.

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют «монстром». Кто он такой – и как быстро Евросоюз избавится от балласта в лице Каи Каллас? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

      Российские военные сорвали наглую операцию Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталось высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

