  • Новость часаФСБ: Глава офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    @ Finn Winkler/DPA/Global Look Press

    22 июля 2024, 11:52 Мнение

    Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Позорное поражение дивизии СС стало гордостью киевского режима
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о снятии с выборов
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90

    Недавно попалась мне на западном профессиональном сайте советская камера «Горизонт». Это была революционная панорамная камера с движущимся объективом, делали ее в Красногорске. Одно нажатие – объектив вращается, и вот тебе панорама окружающей жизни. Она стоит на «Амазоне» в три раза дороже примерно такой же гонконгской – почти 400 евро. До сих пор она нужна людям.

    Журналистика, в реальном значении этого слова – это и есть эта камера «Горизонт»: р-р-р-раз, и готова панорама окружающего мира. С предельной четкостью и реалистичностью. Без искажения углов зрения короткофокусным объективом/зрением. Мировоззрением.

    В общем, нас тому же учили и в советской журналистике. Если кому-то не хочется писать про съезды и слеты, так не иди работать в отдел партийной жизни, а иди в отдел информации. Садись на вертолет, самолет, сани – и вали куда подальше писать, как живут реальные люди.

    Возможно, на строчках о том, что корякских детей в детском саду совершенно нельзя поить молоком – по причине тотальной лактозной интолерантности жителей Севера, как это пытались делать власти, заведующий отделом Александр Абрамович поморщит нос и взвесит в уме – прилетит/не прилетит. Но, скорей всего, оставит.

    Ответственный секретарь Женя закурит и подумает, не подрывает ли это политику партии в работе с коренными народами, выпьет рюмку – и оставит. Главный редактор – Папа Коля – прикинет, сможет ли он этим репортажем поставить на место одного урода в обкоме – и тоже оставит. В конце концов, он старый аппаратный игрок, знает, что и как.

    Звонил недавно Александр Абрамович из Гамбурга. Журналистом не работает, но в целом нормально – не то что в Израиле. Женя умер. Папа Коля умер в своем Нальчике. Журналистика никому не нужна.

    И даже та, новая, с иным языком и с тремя мнениями по любому вопросу – от проблем ЖКХ до курса доллара, которую мы пестовали в «Коммерсе» под визионером Владимиром Егоровичем Яковлевым – она тоже не нужна. Зря вор в законе Отарик приходил в наш отдел преступности и водил по горлу ножом журналисту Олегу.

    История не то что движется, она со свистом уходит в небытие.

    И дело не в том, что Отарика застрелили через два дня, а в том, что сегодня нашему теплому аналоговому Отарику некуда даже прийти побеседовать с ножом в руке.

    В анонимный телеграм-канал что ли? Или глубоко законспирированную студию видеоблогера-миллионника где-то в подвале в Чертаново? Какая журналистика без катастрофы с северными детьми и без Отарика? Не-е, катастрофу – любую – конечно, покажут, на фото и видео. Снятую на дрожащий смартфончик, потому что смартфонов вокруг будет сотня и все с камерами.

    На катастрофе они всегда сделают свои кровавые «лайки» и «просмотры». Проблема в другом – там не будет людей. Не будет человеческой беды. Не будет сочувствия и уважения. Ничего больше не будет. Потому что беда – способ монетизации, не более. 

    И нового Отарика – как воплощения нового поколения преступности – тоже не будет. Потому что никому не нужны ни герои, ни антигерои. Блогер – сам себе герой.

    Скажите спасибо вашим любимым (нет) CNN и New York Times с их обкомом партии – они отменили все принципы взвешенной журналистики, а потом убили журналистику факта журналистикой мнения. И считают, что так теперь и нужно.

    Хотя, конечно, многие процессы у нас начались раньше. 

    Прихожу я как-то к своему другу Рэму Рэмовичу, а у него там «глянец» варится – говорю: может помочь чем? Заметки пописать? Типа журналистику. А он мне – ты что? Ты явный overqualified, то есть перебор квалификации у тебя – а у меня тут вьетнамская фабрика: вон мальчики и девочки за копейки пишут на те страницы, которые еще не проданы под рекламу – на хрена мне твоя журналистика. Понятная причина, кстати. Уважительная.

    Зашел к своему другу Борисычу, а у него там целая редакция бизнес-издания обновленная, говорю: ну что, как – хочешь, журналистом с тобой поработаю? А он мне: ты явный overqualified, на фига ты мне такой – мне нужны мальчики и девочки в отделы недорого. Ну я-то не в обиде – как можно обижаться на индустриальный тренд? Или на едущий на тебя паровоз?

    А потом тренд углубился и трансформировался – из критиков недостатков (с целью улучшения жизни и мира, как у Стругацких) выползли, как глисты, самые натуральные людоеды – и народец им не такой, и страна катится в пропасть, по двадцать лет каждый день рассказывали, как наконец рухнет путинская экономика, и все им было не так. А деньги от путинской экономики? А это не тронь, это святое.

    Так что дальнейшее тоже было предсказуемо: я знаю государственные редакции, где при первом звуке боевого рожка осталась половина списочного состава. Сидят теперь в каком-нибудь Белграде или Берлине, учат оставшихся высоким принципам журналистики с обязательной припиской, что надо было вас, сук, сразу на фонарях повесить. Но это они по-дружески, насколько я понимаю.

    Но какая журналистка, такие и фонари. Воображаемая.

    Потому что соцсети сделали свое дело – внушили каждому придурку в трениках, что его особо важное мнение что-то значит. Свели лимиты концентрации до 150 знаков, а еще лучше – к прикольной подписи под фоточкой. И хоть бы фоточка была реальная, а то слеплена даже не фотошопе Ps, а прямо в смартфончике в Snapseed.

    Кажимость одолела жизненность, человечность умерла под горой дизлайков, не забывайте подписываться. А вот мой «Бусти» или «Патреон». Пластиковый мир победил. Вы футбольных жен видели? Вот это оно.

    Для такой хрени не нужна вам никакая журналистика – вон за всех Юра Васильев отдувается. Если человек прется в Хабаровск разговаривать с губернатором и людьми на улицах по поводу какого-нибудь события, и при этом не политолог за еду – значит это журналист. Их таких сейчас в стране единицы – если брать федеральные СМИ. Но многие региональные тоже еще держатся.

    Картиночки и мемчики сглаживают извилинки – сиди, радость, на диванчике, протирай свои штанишки. Все хорошо. Тебе не нужна никакая такая журналистика. И еще более хорошая новость: ты-то тоже не нужен этому миру – уж, больно вас расплодилось много. Поэтому работы не будет, жилье будет размером с домино, смартфон тебе в руки, наушники тебе на голову, а там и легалайз поспеет – не выходи из «Доты», не совершай ошибку. Ведь от тебя ничего уже не зависит.

    И от журналистики – тоже. Потому что горизонта больше нет, он сузился до точки, которая, как известно, не имеет физического размера и веса.

    С этим практически невозможно ничего сделать. Это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    Другие материалы автора

    Главное
    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Сороса
    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»
    НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тыс. военных
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион
    Премьер Грузии увязал победу Трампа на выборах с завершением военных действий на Украине
    Осужденный по делу о стрельбе в Москве участник СВО попросил снять судимость

    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

    Перейти в раздел

    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    Позорное поражение дивизии СС стало гордостью киевского режима

    22 июля исполнилось 80 лет со дня победы Красной армии в битве за Броды в ходе Великой Отечественной войны. Именно в ходе нее была полностью разгромлена и уничтожена дивизия СС «Галичина». Сегодня киевский режим занимается прославлением и нацистских коллаборационистов, и самой этой битвы – однако ирония истории для украинских властей заключается далеко не только в этом. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............