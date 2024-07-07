Съезд Международного Совета Дирекции ВФМ объединил зарубежных молодежных лидеров из более 100 стран

Tекст: Ольга Иванова

В первый день съезда к зарубежным лидерам обратился советник руководителя Росмолодежи по международным вопросам, генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Даниил Бисслингер. Он отметил, что мероприятие позволит создать уникальные молодежные проекты и станет отправной точкой в выстраивании системной работы в международной молодежной сфере.

«Всемирный фестиваль молодежи стал грандиозным шагом в формировании международного молодежного сообщества. Молодые лидеры всего мира встретились в России, чтобы начать открытый диалог и разработать совместные проекты, способствующие созданию многополярного мира, который обеспечит баланс интересов всех стран и условия для строительства справедливого будущего. Эту работу мы продолжим, что закреплено поручениями Президента России. Нам важно не только сохранить наследие Фестиваля, но и активно развивать возможности для международного молодежного диалога. И сегодня на открытии Съезда мы приветствуем более сотни представителей из всех регионов мира. И это те самые люди, которые продолжат постфестивальную деятельность среди молодежи в разных странах и на разных континентах», – заявил Бисслингер.

В первый день участники Съезда проанализировали итоги ВФМ-2024, а также обсудили идеи и проекты по развитию международного молодежного сотрудничества в рамках постфестивальной деятельности.

Бисслингер также отметил, что ВФМ–2024 прорвал информационную блокаду и дал импульс к формированию сообщества представителей медиасферы, поддерживающих идею многополярности информационного мирового пространства. В связи с этим будет создана Ассоциация гражданской журналистики, которая станет площадкой для молодых журналистов, стремящихся объективно освещать мировые и национальные события.

Для поддержки регулярной общественно значимой деятельности иностранной молодежи за рубежом будет проходить грантовый конкурс. Зарубежные молодежные лидеры смогут представить свои проекты в сферах добровольчества, образования и просвещения, медиакоммуникаций, культуры, науки и инноваций, социальной справедливости, развития институтов гражданского общества.

Международные треки также будут интегрированы в программы 16 круглогодичных молодежных образовательных центров и форумную кампанию Росмолодежи. В ходе сессии участники Съезда высказали идеи о возможностях реализации проектов в своих странах, а также обсудили перспективы развития программ по продвижению русского языка за рубежом.