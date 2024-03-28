  • Новость часаВ МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    @ Simon Belcher/Global Look Press

    28 марта 2024, 09:02 Мнение

    Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    Общественный гнев понятен – когда врачи рассказывают о том, что террористы в упор расстреляли 10-летнюю девочку, любой нормальный человек желает им смерти. И практически любой с непониманием отнесется к тому, кто станет что-то рассказывать про гуманизм или про несовершенство судебной системы.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть
    Путин: Используемые против России F-16 будут уничтожены, «где бы они ни находились»
    Захарова раскритиковала Германию за «особую ответственность» перед евреями
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом

    Теракт в «Крокус Сити» – второй по количеству жертв в России после Беслана и первая трагедия подобного масштаба на памяти нынешнего поколения – породил, а точнее, возродил в российском обществе дискуссии по целому ряду тем. По либерализации оружейного законодательства (чтобы россиянам разрешали носить короткостволы), по ужесточению миграционных норм – и, конечно же, по вопросу снятия моратория на смертную казнь.

    Напомним, что эта высшая мера наказания присутствует в российском законодательстве – согласно ст. 59 УК она применяется за особо тяжкие преступления. Но в 1999 году был внесен временный мораторий на ее исполнение, а в 2009 году Конституционный суд окончательно принял решение о запрете вынесения и исполнения смертных приговоров. Формально потому, что такие обязательства Россия взяла на себя в рамках международных договоров (это было условие для вступления в Совет Европы). Однако сейчас Россия из Совета Европы вышла, а значит, никто не мешает смертную казнь вернуть.

    И ряд политиков предлагает вернуть. «Мораторий, который мы установили на смертную казнь в связи со вступлением в Совет Европы в 1996 году, должен быть прерван», – считает глава ЛДПР Леонид Слуцкий. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает ввести смертную казнь для террористов, проведя для этого референдум.

    Да, формально референдум не нужен. «У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения КС». Однако всем понятно, что такие неоднозначные решения должны приниматься только в том случае, если их поддерживает население страны. Поэтому, собственно, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что вопрос будет проработан, и решение по нему «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

    Даже в том случае, если настроения уже известны. Конечно, репрезентативный опрос ВЦИОМ по смертной казни еще не делал – однако многочисленные издания провели свои собственные опросы и выяснили, что большинство россиян выступают за возвращение высшей меры наказания. Как минимум для террористов.

    В то же время значительная часть россиян настаивает на том, что смертную казнь возвращать рано. Приводя, казалось бы, избитые аргументы – о несовершенстве российской судебной системы (несправедливо посаженного всегда можно выпустить из тюрьмы, а казненного возродить нельзя), о гуманистической составляющей (убийство – всегда плохо, каким бы оно ни было), а также о том, что пожизненное без права на освобождение является куда более страшным наказанием, чем смерть.

    На первый взгляд, эти аргументы уступают тем, что выдвигают сторонники смертной казни. Выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе». Здесь не работают сомнения в их виновности – сами террористы были без масок, даже снимали свои преступления на телефон, поэтому никакой судебной ошибки быть не может. Наконец, тут вообще не место какой-то человечности – лица, совершившие теракты или другие особо тяжкие преступления, лишаются права считаться людьми. И тем более их не должны содержать те, кто людьми являются, ведь заключенные на пожизненном сроке содержатся за счет налогоплательщиков. В том числе и родственников жертв.

    Однако при всем этом объективно аргументы «за» уступают аргументам «против» по одной простой причине: первые основаны на эмоциях и потому ситуативные, а вторые – на логике, а отсюда и объективные.

    Да, общественный гнев понятен – когда врачи рассказывают о том, что террористы в упор расстреляли 10-летнюю девочку, любой нормальный человек желает им смерти. И практически любой будет с непониманием относиться к тому, кто станет что-то ему рассказывать про гуманизм или про несовершенство судебной системы. В свою очередь, любая адекватная власть, живущая в условиях колоссального внешнего давления и основанная на тотальной поддержке общества, будет желать соответствовать чаяниям и взглядам этого общества.

    Но все трактаты по государственному управлению и все советы мудрых людей говорят о том, что решения должны приниматься не в гневе, а строго на трезвую голову – особенно те решения, отменить которые будет очень непросто. Решения о войне, о мести – и о смерти. Неслучайно российский президент сразу осадил всех тех, кто сгоряча стал раскручивать национальный вопрос. «Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество», – заявил Владимир Путин.

    И если мы так же трезво подойдем к вопросу снятия моратория на смертную казнь, то выясним, что даже после теракта в «Крокусе» никаких оснований для возвращения «вышки» не появилось. Судебная система не модернизирована. Шанс судебной ошибки не сведен к околонулевому минимуму. Воскрешать людей так и не научились.

    А если кто-то продолжает утверждать, что общество не должно содержать нелюдей на пожизненном, так тут есть иные решения. «У нас есть колонии, которые начинают выходить на самообеспечение, в частности «Черный дельфин». В этой колонии много производств: деревообработка, металлообработка, – напоминает член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. – Можно думать в этом направлении, чтобы они все максимально работали и покрывали расходы на свое содержание».

    Другие материалы автора


    Главное
    ВСУ перебросили резервы под Часов Яр
    Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка
    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»
    Назван срок наполнения Каховского водохранилища
    В Венгрии произошла авария на АЭС «Пакш»
    Кремль призвал Дурова обратить внимание на использование Telegram террористами
    Россиянам напомнили об изменениях правил получения водительских прав

    Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть

    Российские нефтяники столкнулись с задержками при оплате сырой нефти и топлива до нескольких месяцев. Потому что ряд банков в Китае, Турции и ОАЭ боятся вторичных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Однако ситуация не выглядит настолько критической, и эксперты объясняют почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем

    Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Смертная казнь оказалась неисполнимой для террористов

    Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» активизировала дискуссию об отмене в России моратория на смертную казнь. В Госдуме готовы основательно изучить этот вопрос, но не подходить к нему сгоряча, однако в Совфеде превалируют другие мнения. Каковы главные аргументы противников и сторонников отмены смертной казни? И что ждет стрелков из «Крокуса», если мораторий все-таки будет отменен? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгария тянула с отправкой оружия Украине в интересах России

    Более чем на два года затянулся сюжет с поставками болгарской бронетехники Украине. И хотя в итоге несколько десятков БТР были отправлены киевскому режиму Болгарией, сам факт этой задержки крайне красноречив. Он демонстрирует работу тех болгарских политических сил, которые условно можно назвать «русофильскими». Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............