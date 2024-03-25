Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

Смертную казнь в России нельзя возвращать ни при каких обстоятельствах. И применять нельзя высшую меру. Даже в отношении террористов. Даже в отношении головорезов из «Крокуса».

Эмоции понятны. И желание наказания, не абстрактного, а понятного, осязаемого, тоже понятно. Потому что достаточно на секунду представить, как умирали задыхающиеся в дыму люди, как матери обнимали детей, пытаясь успокоить, и при этом понимая, что вот эти слова «я люблю тебя» последние, чтобы захотеть лично перестрелять ублюдков, которые устроили теракт.

Но наша судебная система не то чтобы идеальна и избавлена от ошибок. К сожалению. И расстрелять одного невиновного – это куда хуже, чем отправить десяток ублюдков сидеть до конца жизни за казенный счет.

Это всегда большой соблазн, смертная казнь. Сегодня за терроризм. Завтра решим, что надо за, например, убийство. Ну и так можно бесконечно расширять окно возможностей. В СССР, напомню, расстреливали за валютные операции. Дело Рокотова, например.

Я в колониях для пожизненных бывал неоднократно. Не могу сказать, что пребывание там нравится всем эти нелюдям. Можно найти массу видео, поглядеть, каково оно там кровожадам живется-сидится. Все по распорядку. Если с 15 до 16 у них прослушивание радиопередач, то надо сидеть и внимательно слушать радио. А если уборка, то надо убирать камеру, которую ты убирал вчера. Каждый день все по часам, по минутам. Там каждый, хоть и не экстрасенс, может без проблем сказать, что он будет делать через год в этот же день. Расписание-то на стене висит.

Вы вот видели вчера террористов в суде? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

Вот что действительно надо сделать на уровне законодательства, так это внести изменения в часть 5 статьи 79 УК РФ, где указано, что преступник, которому вынесено пожизненное наказание, может быть освобожден условно-досрочно, отбыв не менее 25 лет лишения свободы.

Надо просто отменить УДО для пожизненных. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам – да, пожалуйста. Но УДО категорически нет. Пусть сидят, пока не умрут за решеткой.

Но страна, в истории которой были репрессии, красный террор, Бутовский полигон, расстрелы за веру в Бога, про смертную казнь должна забыть раз и навсегда. И к этой теме не возвращаться. Источник