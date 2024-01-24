Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

1 января страной – председателем Евросоюза на полгода стала Бельгия. Обычно политика этой страны не привлекает к себе пристальное внимание в России – скажем, соседняя Голландия дает куда больше информационных поводов. Но тут бельгийские власти словно прорвало – и они начали выступать с громкими антироссийскими инициативами. А местный премьер Александр де Кроо по этой части буквально за месяц вышел едва ли не в лидеры среди всех европейских коллег.

Еще до того, как Бельгия возглавила ЕС, де Кроо доверили право анонсировать введение 12-го пакета санкций в отношении России. И он с удовольствием объявил, что в него войдет запрет на ввоз российских алмазов. Трагикомичности этим словам придает то обстоятельство, что Бельгия до 2022 года была крупнейшим в мире покупателем российских алмазов, а крупнейший центр их переработки остается в бельгийском Антверпене. Что ж, очередной европейский политик ударил по экономике собственной страны.

Едва наступил новый год, как бельгийское руководство, уже снабдившее Украину немалым количеством оружия, объявило, что выделяет два самолета F-16 для обучения украинских летчиков. Наконец, де Кроо дал понять, что в любой момент готов конфисковать 280 млрд евро российских активов, находящихся в Европе. Просто надо выработать для этого четкий законодательный механизм. Проще говоря, он стал главным в Европе ответственным за воровство и присвоение российских денег.

То, что именно премьер Бельгии делает такие заявление, вполне закономерно. И дело тут не только в том, что страна возглавила ЕС. 11-миллионное королевство традиционно старается проводить свою политику в русле общеевропейских инициатив, согласованных во всех брюссельских кабинетах. Здесь следует еще и иметь в виду, что де Кроо теснейшим образом координирует свои заявления и действия со своим предшественником на посту бельгийского премьера – нынешним председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Безусловно, подобное поведение в значительной степени лишает Бельгию самостоятельной роли во внешней политике, однако дает ей привилегию высказываться от имени всей единой Европы. И бельгийцев вполне удовлетворяет данная роль. По этой причине нам Де Кроо следует слушать. Если он что-то говорит – значит, Евросоюз скоро именно так и решит. И у нас появляется время как для нанесения ответных «ударов», так и для принятия мер, смягчающих последствия новых антироссийских действий Запада.

Бельгия неслучайно выполняет роль глашатая Евросоюза. И дело не только в том, что на ее территории основные учреждения ЕС и находятся. Она символизирует собой единую Европу «в миниатюре». Тот же Брюссель – город, где исторически сходились романский и германский миры (представленные французским и нидерландским языками). В стране имеются три языковых (плюс немецкое) и три территориальных (Фландрия, Валлония и Брюссель) сообщества, что напоминают структуру Евросоюза в целом.

Отношения между валлонами и фламандцами уже много десятилетий складываются непросто. У каждого из народов есть свои партии, которые с трудом находят общий язык для создания общебельгийского правительства. Им крайне трудно договариваться по самым разным вопросам – в том числе и внешнеполитическим. К тому же во Фландрии в последние годы высок рейтинг сепаратистских и антииммигрантских партий. Отсюда Бельгии трудно выработать собственную линию во внешней политике и проще подстроиться под Евросоюз.

Если говорить о политике в отношении России, то здесь Бельгия тоже все годы следовала общей линии Евросоюза и НАТО. В ней есть записные русофобы вроде бывшего премьера Ги Верхофстадта, который уже давно носится с идеей создания большой армии Евросоюза, способной противостоять России. С другой стороны, лидер партии «Новый фламандский альянс» и мэр Антверпена Барт де Вевер не раз выступал с критикой грубой антироссийской линии. Так что и в этом плане страну тоже можно считать усредненной по европейским меркам.

Отношения двух стран тоже были достаточно типичными для связей России со странами Западной Европы. Помимо алмазов, мы до недавнего времени покрывали до 30% потребности Бельгии в нефти и нефтепродуктах, а покупали у бельгийцев не только знаменитые пиво, шоколад и ювелирные изделия, но и промышленное оборудование и лекарства. Параллельно почти каждый бельгийский премьер считал своим долгом покритиковать Россию за «недостаток демократии и прав человека». В общем, и здесь всё выглядит «среднестатистически».

Особенность же Бельгии заключается в том, что Россия могла бы использовать эту страну как полигон для игры на противоречиях внутри государств-противников. Например, фламандцев не устраивает, что франкоязычные валлоны не хотят учить нидерландский язык и что они фактически содержат более бедную Валлонию. Политиков типа де Вевера можно негромко поддерживать, потому что их успех на выборах парализует страну, и вместо борьбы с Россией фламандские и валлонские деятели займутся внутренними дрязгами.





Бельгия – едва ли не худший образец мультикультурализма, где вопрос с иммигрантскими гетто крайне запущен. В стране нет внятной миграционной политики и сильных спецслужб, чем пользуются исламисты. В Брюсселе уже были крупные теракты, в него же вели следы и от терактов в других странах. Проблема усиливается тем, что валлонские политики поставили на поток раздачу паспортов тем же марокканцам, чтобы увеличить долю франкоязычного населения, изначально уступавшего фламандцам почти вдвое.

Опять же – Россия могла бы использовать недовольство бельгийцев неспособностью властей решить иммигрантский вопрос, которым в других странах Евросоюза плотно занялись. А заодно – усилить поддержку фламандских сепаратистских партий, которые вовсю эксплуатируют данную тему. Это снова приведет к росту внутренних разборок, а для их погашения руководству ЕС придется ослабить внимание к России и Украине. А значит, уже можно говорить и о неприятностях для всего Евросоюза.

Поэтому де Кроо, проявляя такую ретивость в вопросе наказания России и поддержки Украины, рискует нарваться на проблемы в собственной стране. И весь вопрос в том, чтобы Бельгия за свое желание украсть российские средства и усилить поддержку Украины понесла наказание, которое она бы сполна почувствовала. А последствия удара по Бельгии уже ощутит на себе весь Евросоюз. К тамошней пороховой бочке только надо приделать бикфордов шнур и поднести спичку.

Бельгия – совсем не самая русофобская страна в Европе. Но в качестве мишени для ответных жестких действий со стороны России она подходит лучше всего.