На Украине соглашение с Британией объявили историческим документом и гарантией безопасности до ее вступления в НАТО. Какие обязательства, согласно документу, берет на себя Британия?

В случае нового конфликта Украины и России Лондон должен начать консультации с Киевом в течение 24 часов. Кроме этого, Британия обязана предоставить различную военную помощь и военную технику, ввести против России санкции. Однако нет ни слова о том, что Британия должна послать сухопутные воинские части или отправить к берегам Украины военные корабли. Украинские пропагандисты пытаются убедить своих граждан, что это ничего не значит, и решения об отправке войск будут приняты во время консультаций. Возникает вопрос, что мешает Британии сегодня отправить свою армию, если в Лондоне так пекутся о киевском режиме? Зачем ждать будущего конфликта? Которого, скорее всего, и не будет, потому что Украина просто не доживет до еще одного столкновения.

А может, дело в том, что в гарантиях безопасности нуждается Британия? Так, премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение Киева и Лондона является «двусторонним»: в случае агрессии против Британии Украина обязуется защитить своего союзника в течение 24 часов. В Лондоне, подразумевает Шмыгаль, понимают, что в мире их может защитить только Украина, поэтому и подписали данное соглашение. Получается, если верить Шмыгалю, Украина обязана защищать Британию, а Лондон просто проведет консультации с Киевом. Если оставить сарказм, то возникает вопрос: зачем эту филькину грамоту было подписывать?

Премьер Британии Риши Сунак просто оказал Зеленскому поддержку в информационной сфере. Теперь ЗЕкоманда получила возможность с пафосом заявлять о предоставленных Лондоном «гарантиях безопасности». Это, видимо, по замыслу майданных пропагандистов, должно убедить жителей Украины в том, что майданный режим поддерживает весь мир. Тогда людям будет веселей идти на фронт и умирать за Зеленского.

На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз. Например, Турция ведет эти переговоры уже много десятилетий. Решение ЕС, соглашение с Великобританией – это политические жесты, которые реально ни Брюссель, ни Лондон ни к чему не обязывают. Кстати, Сунак ничего не привез на Украину, кроме обещаний дать в 2024 году денег и боевые дроны. Но, как известно, обещать – не значит жениться.

Понятно, зачем это шоу с подписанием соглашения необходимо Зеленскому. Но зачем оно Сунаку? Декабрьские опросы показали, что у нынешнего британского премьера высокий антирейтинг. Прежде всего потому, что правительство не может решить проблему нелегальных мигрантов, которые все прибывают на остров. Депортация их в Руанду порождает серьезные дискуссии в британском обществе и политикуме. Есть как ярые противники этой меры, так и ярые сторонники.

12 января британская авиация вместе с американскими ВВС нанесли удары по хуситам в Йемене. В этот же день Сунак подписал соглашение в Киеве. Похоже, британский премьер хочет поднять свою популярность «решительными» геополитическими шагами. Британцы как постимперская нация чувствительны к демонстрации того, что их государство все еще является великой державой. Йемен бомбили, Украине какие-то гарантии предоставили, значит, страна играет немалую роль как на Ближнем Востоке, так и в Европе. А то, что в ударах по хуситам участвовало всего несколько английских самолетов и никаких реальных гарантий Киеву Лондон не предоставил, – это уже нюансы.

Помогут ли такие шаги Сунаку серьезно и надолго поднять свой рейтинг? Сомнительно. Он идет по пути экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который тоже хотел поднять свою популярность и удержаться у руля власти, пиарясь на украинском конфликте. Сегодня уже не является секретом, что именно его вмешательство положило конец переговорам в Стамбуле весной 2022 года. Правда, сейчас Джонсон рекламирует средства для похудения.

В украинском сегменте интернета есть версия, почему это соглашение все же было подписано. Потому что Запад пытается склонить Зеленского к переговорам с Россией. Главной задачей Сунака, как и нового главы французского МИД Стефана Сежурне, который посетил Киев 13 января, было донести до Зеленского, что ситуация в мире изменилась в сравнении с 2022 и 2023 годами.

В США политический кризис и возможен бюджетный кризис.

Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты, о чем свидетельствуют авиационные и ракетные удары США и Британии по Йемену.

Смерть американского журналиста Гонсало Лира в украинском заключении уменьшает шансы Киева получить согласие республиканцев на выделение денег. Тем более если правые в США наденут на умершего ореол мученика, что в Америке умеют делать хорошо, достаточно вспомнить Джорджа Флойда.

Неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Тайваня с приходом нового президента.

В результате всех этих событий Запад уже не сможет поддерживать майданный режим на прежнем уровне.

Согласно этой версии, и британский премьер, и французский министр советовали Зеленскому искать компромисс с Россией. А соглашения – это утешительная конфетка для Зеленского. Но если это действительно так, то очень сомнительно, что они достигли своей цели. ЗЕкоманда понимает, что она будет у руля только пока идут боевые действия. Как только наступит мир, за многое президенту и его приспешникам придется ответить. Поэтому Зеленский будет продолжать давить на жалость, заявлять, например, что украинские пенсионеры умрут без помощи США.

Только сомнительно, что это повлияет на американских конгрессменов, которые пытаются решить свои проблемы, и украинский вопрос для них – лишь инструмент для этого. По большому счету им плевать, вымрут украинские пенсионеры или нет, тем более что на Украине пропало американское оружие на миллиард долларов. И неизвестно, куда пойдут деньги, предназначенные для пенсионеров, если Запад их выделит. Чем ближе поражение ВСУ, тем больше денег ЗЕкоманда будет отправлять на свои счета за границей, потому что по факту ее адептам тоже все равно, сколько украинских пенсионеров вымрет. И не только пенсионеров. Зеленский стремится как можно дольше держаться у власти просто в силу инстинкта самосохранения.

Что же до украино-британского соглашения, то пару дней украинские пропагандисты о нем еще поговорят, но скоро эта тема забудется.