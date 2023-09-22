Почему России не быть колониальной империей

Ни Россия, ни СССР не были колониальными империями в том смысле, в котором само понятие применимо к истории Запада. Эту важнейшую черту нашей государственности в очередной раз подчеркнул Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, Россия нигде и никогда не вела себя как колонизатор, больше того, мы помогали людям обрести свободу и бороться с колониализмом.

Те же страны, которые с нами пытаются соперничать, в том числе и сейчас, они проводили совсем другую политику, особо подчеркнул президент, и напомнил, что еще в 50-х годах прошлого века людей из Африки привозили в Европу в клетках. Ни в чем, даже близком, наша страна себя не замарала, у нас всегда были другие подходы, что дает нам преимущество при работе на Юге и на Востоке.

Для наших врагов неучастие России в преступлениях колониальной эксплуатации – как красная тряпка для быка. С середины прошлого века они из последних сил пытаются доказать обратное, использовать малейший намек на этнические противоречия. Этот накат с Запада был болезненным в поздние советские годы, а особенно он усилился с началом украинского конфликта. Не будет преувеличением сказать, что крестовый поход против России Запад ведет под бесконечный треп о деколонизации. Лживой риторикой противник преследует двойную цель: расшатать внутриполитическую ситуацию в РФ и на волне русофобии заболтать собственные преступления в Африке, Азии и обеих Америках.

Это рвение достигает порой такой степени неправды и цинизма, что не выдерживают даже «люди с хорошими лицами». Недавно в Брюсселе, на очередном шабаше, посвященном устройству «пост-России», Владислав Иноземцев* (признанный иноагентом), сам горячий сторонник «деколонизации РФ», так устал от повторения слова «геноцид», что предложил собеседникам пойти охолонуться в местный музей, где сотни отрубленных рук невинных африканцев из Бельгийского Конго лучше всего свидетельствуют о западном гуманизме и недавней истории.

Всякий раз, когда сталкиваешься со лживой враждебной пропагандой, особенно если она рядится в «белые одежды» свободы и справедливости, очень важно понять, в чем главный прием шулерства, где мошенник нагло передергивает, чтоб получить на руки хоть какие-то карты. В данном случае дело в сознательной путанице между понятиями «колонизация», «завоевание» и «колониализм».

Колонизация – древнейшая вещь. Свои колонии устраивали финикийцы, устраивали афиняне, другие греки. В Средние века – прежде всего Венеция и Генуя. При этом они сталкивались с местным населением, общались с ним, вступали в те или иные экономические и военные отношения. Но разве можно назвать «колонизаторами» жителей Херсонеса? Или Генуэзской крепости в Крыму?

И больше того, державы, возникавшие в результате завоеваний, самые крупные в истории государства, никак не могут быть описаны как колониальные империи. Разве повернется язык именовать колониями восточные провинции Рима или Кордову в составе Арабского Халифата времени расцвета, или владения Поднебесной эпохи Тан или Мин, или провинции империи Ашоки, или Афганистан в составе державы Великих Моголов в Индии, или даже владения Османской империи, распавшиеся после Первой мировой войны. Больше того, даже раскинувшаяся в центре Европы и имевшая обширные славянские территории Австро-Венгрия была какой угодно империей, но только не колониальной.

У этих государств другая историческая судьба.

Западный колониализм – как историческое явление – возник в конкретную эпоху и при особенных обстоятельствах. Он предусматривает территориальный разрыв между метрополией и колонией, цивилизационную чуждость «новых территорий», ощущение культурного, расового и религиозного превосходства «белого человека» (вопрос – люди ли индейцы – выносился на обсуждение собора Католической церкви), а главное, бесправие и безудержную эксплуатацию местного населения – вплоть до почти полного уничтожения, как в британских колониях Северной Америки, а потом в США. И наконец, очень часто – ввоз и вывоз, перемещение обращенных в рабство «туземцев».

Это была длившаяся столетиями и поколениями политическая и экономическая практика, которая легла несмываемым пятном на европейские государства: Британию, а следом за ней США – это были главные монстры во всем колониальном аду; Францию, которая проводила более нюансированную, но от этого не менее циничную колониальную политику; Бельгию, прославившуюся крайней жестокостью, и чуть в меньшей степени – Нидерланды. С испанскими и португальскими колониями в Латинской Америке дело обстоит несколько сложнее, да и страны Латинской Америки рано завоевали независимость. Однако в принципе это тоже не меняет суть дела.

Россия, если рассматривать нашу историю под этим углом зрения, не отвечает ни одному из признаков колониальной империи. У нас не было территориальных разрывов. Несмотря на все войны, Россия – страна не столько завоевателей, сколько землепроходцев.

Тем более у нас не было разрывов цивилизационных. Все территории, которые вошли за тысячу лет в состав нашего государства, так или иначе все эти тысячу лет сообщались друг с другом. Когда-то они уже были объедены в единую державу Чингисханом. Как бы тяжело ни было монгольское иго, именно оно задало вектор движения на Восток, по однажды отмеченному пути.

Наши предки не знали и никак не культивировали в себе чувство расового презрения и превосходства («бремя белого человека», воспетое лучшим певцом британской империи Киплингом). Русские военные и шедшие за ними предприимчивые люди скорее любопытствовали на «местных», а иногда, как на Кавказе, и прямо восхищались их доблестью, цари на «новых» территориях устраивали более мягкие законы и правила, чем для остальной державы, власти снижали налоги, привечали аристократию, уважали религию.

Достаточно увидеть старинную мечеть в Петербурге и дачу Бухарского эмира в Ялте, чтобы многое понять о природе русского многонационального государства.

И уж тем более не был колониальной империей Советский Союз, который принес народам Востока индустриализацию и технический прогресс, грамотность и культуру. До сих пор, даже после всех политических и экономических перемен, пересекая границы бывших советских республик со стороны Афганистана, Ирана или даже Восточной Турции, ты пересекаешь границы миров. Такова колоссальная энергия цивилизующего советского наследия.

Никогда не будучи замешанными в преступлениях колониализма, Россия и особенно Советский Союз сыграли огромную роль в освободительной борьбе народов Востока и Юга в ХХ веке. И движение за независимость Индии, и борьба за свободу Африки, и антиколониальное движение в Юго-Восточной Азии во многом вдохновлялись, питались и поддерживались русской и советской помощью – и военной, и культурной, и экономической. Понятно, что англичане нас ненавидели еще с позапрошлого столетия (об этом, кстати, много у того же Киплинга).

Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

Что ж, шулеров ловят в процессе игры. К счастью, есть еще в ходу достойные канделябры. Саммит с Африкой, деловые и партнерские отношения с Китаем и Индией, даже сложные дипломатические рисунки с Эрдоганом, и уж тем более героизм солдат и офицеров разных национальностей на фронтах СВО – для них очень и очень больно. Надо, чтоб стало еще больней. Идеология, построенная на сознательной лжи, должна быть наказана.

… На днях двое, британский профессор и местного происхождения либерал, пытались описать присоединение к Москве Тверского княжества как колониальный захват.

Ничего, ничего, мы еще поднимем свободолюбивый народ Прованса против террористической власти Парижа. И валлийцев поведем в поход на Лондон.