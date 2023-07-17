Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

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17 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

Банк России готовится остановить разгон инфляции Владимир Трефилов/РИА Новости
Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю? Подробности...
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Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
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Как будет выглядеть Украина после окончания СВО

Специальная операция продолжается, но ее финал уже предопределен РИА Новости
Киевский режим озвучил три сценария окончания военного конфликта России и Украины. Один из них совершенно фантастический, другие более похожи на правду. Как эти сценарии выглядят с точки зрения российских интересов и почему в итоге наша страна может стремиться только к единственному из них? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. Подробности...

Консолидация Запада становится его проблемой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Извивы словесной казуистики, продемонстрированные на саммите НАТО по украинскому вопросу, показывают: продолжение борьбы с Россией в текущей форме не является стратегическим ходом. Это реакция на множество внутренних и внешних проблем, переживаемых сейчас Западом. Подробности...

Почему провалилось первое восстание большевиков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 июля 1917 года стартовало июльское выступление – попытка большевиков в союзе с другими левыми радикалами захватить власть в столице. Мятеж был подавлен, а партии пришлось скрыться в подполье. Но спустя менее чем полгода у большевиков чудесным образом все получилось. Почему? Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
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«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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    Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

    Дмитрий Орехов
    писатель
    17 июля 2023, 11:10

    17 июля – профессиональный праздник этнографов. Он отмечается в честь дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая – ученого, путешественника, одного из основоположников мировой этнографической науки. Впрочем, на фоне украинского кризиса вспоминаешь не столько его научные труды, сколько мысли и прозрения о будущем человечества. О них и поговорим.

    Миклухо-Маклай заслужил мировую известность во второй половине XIX века. Это было время, когда страны Запада захватывали одну страну за другой, осуществляя колониальный передел мира. Первенствовали здесь англичане, создавшие огромную колониальную империю – от Северной Америки до Австралии. Во всем мире задавались вопросом: почему англичане так хороши? Романисты давали свой ответ, описывая их как невероятно дисциплинированных, честных и открытых людей; представители лагеря естественных наук утверждали, что англичане превосходят другие народы уникальными расовыми характеристиками; общественные деятели отмечали, что англосаксы просветили себя, и теперь имеют право просвещать других. Повсюду царила эйфория, вызванная верой в рождение нового прекрасного мира, следы которой мы находим у самых разных писателей того времени – от Жюля Верна до Киплинга.

    Совсем другим настроением проникнуты статьи и письма Миклухо-Маклая. Он был уверен, что мир тонет в «хитросплетениях общественной лжи». Успехи англосаксов в деле общественного устройства кажутся ему сомнительными. «Демократический элемент мне далеко не симпатичен, – пишет он из Австралии. – Видев немало закоулков нашей планеты, я не могу быть поклонником демократии! Царство толпы, массы и т. п. имеет весьма мало хороших сторон». Но не только демократическое устройство вызывает у него недоверие – ему в принципе чужда мысль о культурном превосходстве европейцев. Он уверен, что «сносно жить на нашей невеселой планете» можно лишь там, куда они еще не пришли. Совершив путешествие по внутренним районам Малакки, побывав там, где не ступала нога белого человека, Миклухо-Маклай ничего не пишет о жизни малайцев. Почему? Идет война англичан с малайскими султанатами, и Миклухо-Маклай не желает даже косвенным образом способствовать успеху британских колонизаторов. «Путешествие в Малайском полуострове дало мне значительный запас сведений, важных для верного понимания политического положения стран малайских раджей, – уведомляет он секретаря Русского географического общества. – Все пункты, как то: знание сообщений между странами, образ путешествия, степень населенности, характер малайского населения, отношение раджей между собою и к своим подданным и т. п., могли иметь для англичан в то время (перед началом последней экспедиции в Перак) немалое значение... Я не мог ни в каком случае, хотя и был в состоянии, быть полезным англичанам против туземцев».

    Почему же Миклухо-Маклай так враждебно настроен против «цивилизующей расы»? Путешественник объясняет это в одной из своих статей о жителях Новой Гвинеи: «Когда я сошелся с ними (папуасами – прим. авт.) ближе и стал понимать их язык, меня приятно поразили хорошие и вежливые отношения, которые существуют между туземцами, их дружелюбное обращение с женами и детьми. Во все мое пребывание на берегу Маклая мне не случилось видеть ни одной грубой ссоры или драки между туземцами; я также не слышал ни об одной краже или убийстве между жителями одной и той же деревни. В этой общине не было начальников, не было ни богатых, ни бедных, почему не было ни зависти, ни воровства, ни насилия. Легкость добывания средств к существованию не заставляла их много трудиться, почему выражения злобы, ожесточения, досады не имели места. Название, которое я дал целому архипелагу: «Архипелаг довольных людей» – свидетельствует о том впечатлении, которое произвела на меня мирная жизнь островитян… Если на берегу Маклая появятся торговцы, то они для более выгодного приобретения туземных продуктов возбудят в местных жителях корысть, а для пополнения числа рабочих на плантациях европейских колоний станут склонять подарками кого-либо из влиятельных лиц отпустить им несколько молодых людей или девушек, а то просто, без церемоний, насильно захватят с собою туземцев. Не надо будет удивляться при таких условиях, если «Архипелаг довольных людей» со временем превратится в «Архипелаг людей свирепых» или, пожалуй, «Архипелаг убийц»...»

    Отдавая должное справедливому устройству традиционного общества, Миклухо-Маклай не считал, что тех же папуасов нужно держать в этнографическом заповеднике каменного века. Нет, им нужно было помогать орудиями труда, советами и технологиями – с тем, чтобы они как можно скорее стали равноправными участниками мировой торговли и международных отношений. Ученый не верил в «зал ожидания», в котором народы должны постепенно созревать для независимости под присмотром колонизаторов. Он был убежден, что к независимости готовы все. Задумав создать Папуасский союз, путешественник изучал местные диалекты, знакомился со старейшинами, привозил папуасам инструменты, семена и домашних животных, планировал строить дороги и школы. Этот огромный труд был прерван его ранней смертью. Фактически Миклухо-Маклай уже в те далекие времена стал провозвестником многополярного мира – мира равноправного сотрудничества народов, ни один из которых не зачислен в «недемократичные» и «отсталые».

    Фото: ТАСС

    Верил ли сам Миклухо-Маклай в победу подобного справедливого мира в масштабах планеты? Приходится признать – нет, не верил. «Будущность туземных рас» виделась ему в мрачном свете. Он предсказывал, что истребление народов в Тихом океане продолжится, хотя и допускал, что некоторые народы уцелеют, особенно если уйдут в «горы больших островов, куда европейцы вряд ли последуют за ними». Понимая, что туземцев ждут тяжелые времена, он в то же время не считал, что «английская истребляющая раса» сможет заново заселить острова Тихого океана. Белые, по его мнению, были просто неспособны жить и трудиться в тропиках наравне с коренными народами. Кроме того, он предвидел, что европейцы столкнутся с конкуренцией в лице китайцев, которые «имеют серьезные преимущества как колонизаторы перед белыми» – «большое терпение и трудолюбие». Однако особенно интересны его предсказания о будущем западных европейцев в знаменитой статье для газеты «Голос», написанной в форме письма к другу, князю Александру Мещерскому.

    «Возражения вроде того, что темные расы, как низшие и слабые, должны исчезнуть, дать место белой разновидности человеческого вида, высшей и более сильной, мне кажется, требуют еще многих и многих доказательств, – пишет в этой статье Миклухо-Маклай. – Допустив, однако, это положение, извиняя тем истребление темных рас (оружием, болезнями, спиртными напитками, содержанием их в рабстве и т. п.), логично идти далее, предложить и в самой белой расе начать отбор всех неподходящих к принятому идеалу представителей единственно избранной белой расы; для того чтоб серьезными мерами помешать этим «неподходящим экземплярам» оставить дальнейшее потомство, логично ратовать за закон: чтоб всякий новорожденный, не дотягивающий до принятой длины и веса, был устранен, и т. п.».


    Сейчас можно только удивляться тому, как далеко видел в 1877 году тридцатилетний русский ученый. В 1907 году в Англии и в самом деле возникнет первое евгеническое общество, потом науку о том, кто имеет право жить и оставлять потомство, а кто нет, поднимут на щит в США и нацистской Германии, потом в некоторых больницах и в самом деле начнут убивать «ущербных» детей. Да и не только детей и не только в больницах. И конец этому чудовищному евгеническому проекту по «отбору неподходящих к идеалу» положит только советский солдат, подняв Красное знамя над Рейхстагом.

    Недавно патриарх Кирилл назвал Россию страной, «удерживающей мир от тотального господства зла». «Удерживающим» можно назвать и Миклухо-Маклая. Ему выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. В наше время 80% жителей США считают Америку величайшей нацией в мире, и разговоры об исключительности американцев стали таким же общим местом, как разговоры об исключительности англичан в конце XIX века. Однако всем «ослепленным высоким мнением о своем совершенстве» стоило бы подумать над мыслями Миклухо-Маклая о том, что попытки ранжировать человечество являются симптомами очень гадкой болезни. А заодно вспомнить, что «собака тоже кажется прекраснейшим созданием собаке, осел – ослу, а свинья – свинье». Была у нашего путешественника такая присказка.

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