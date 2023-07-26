В Африке идет борьба за будущее человечества

Владимир Путин нечасто выступает в жанре статьи. Каждый такой текст становится стратегическим высказыванием по одному из важнейших вопросов современного мира. Так, статья президента России «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованная два года назад, во многом предопределила сегодняшние события. Новая статья Путина под заголовком «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» также представляет собой программный документ, и не только для российско-африканских отношений, но и для всей предстоящей работы по построению многополярного миропорядка. Фактически российский президент предлагает Африке стать одним из субъектов этого нового миропорядка.

До сих пор, несмотря на растущее значение отдельных стран, таких как ЮАР (пока это единственный африканский член БРИКС), Африка в целом была скорее объектом, чем субъектом мировой политики. Объектом гуманитарной обеспокоенности, заботы «старших товарищей», подчас довольно лицемерной. Объектом политических манипуляций со стороны западных стран, включая организацию переворотов, цветных революций и прямое военное вмешательство. Объектом экономической эксплуатации обильных природных ресурсов и дешевой рабочей силы континента. Всего того, что в статье названо современными практиками неоколониализма.

Что для нас Африка? Нечто далекое и экзотическое, даже несмотря на то, что одна из африканских стран – Египет – давно стала недорогой всероссийской здравницей. «Далеко, далеко, на озере Чад изысканный бродит жираф». Все помнят эти строки Николая Гумилёва, однако еще раньше русский человек узнаёт про Африку из сказок Корнея Чуковского. «Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет Гиппо-по по широкой Лимпопо». Может возникнуть иллюзия, что все перечисленные места находятся где-то рядом друг с другом, на один день антилопьего бега, что Африка – это нечто компактное и однородное. Однако две великие африканские пустыни Сахара и Калахари расположены в разных полушариях и разделены тысячами километров.

Отчасти мы недооцениваем Африку благодаря великому картографу Герарду Меркатору. Именно он придумал ту каноническую проекцию, в которой изображения растягиваются ближе к полюсам и сжимаются по мере приближения к экватору. Россия громадна, спору нет, но проекция Меркатора ей льстит. В действительности Африка, относительно скромно выглядящая на карте, по площади почти в два раза больше России, в три с лишним раза больше Китая или США.

При этом по населению (порядка полутора миллиардов человек) Африка идет вровень с КНР и Индией. Однако есть нюанс: сегодня Африка – эпицентр демографической революции. Если 50 лет назад население Африки составляло лишь 10% от населения мира, то сегодня это уже 20%, а к 2100 году, как прогнозируется, двое из пяти человек на планете будут африканцами. За Африкой – будущее человечества, за которое стоит побороться уже сейчас. Чтобы понять, с какими партнерами мы имеем дело в Африке, достаточно отметить, что в одной только Нигерии – небольшой по площади стране – проживает в полтора раза больше людей, чем в России. Видимо, через считанные годы сравняется с российским население Эфиопии и Демократической Республики Конго. Уже из одного этот факта ясно, что для России проведение саммита Россия – Африка, уже второго по счету – не какое-то второстепенное мероприятие, а большой успех, ведь на целом континенте не оказалось страны, которая хотела бы нас «изолировать».

Формально статья российского президента – это своего рода приветствие участникам этого саммита, который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Однако в статье, помимо прочего, дается ответ на некоторые актуальные вопросы, возникшие в самое последнее время. Главный вывод из слов президента: Россия из Африки не уходит, и даже наоборот. Как бы ни строились отношения российского государства с ЧВК «Вагнер» или аналогичными структурами, Россия не уходит с африканского рынка услуг безопасности, будет и дальше бороться с наследием колониализма и неоколониализма. Какие бы санкции ни вводил против нас Запад, какие бы препоны нам ни чинили в отношении перевозок или денежных расчетов и т. п., Россия не уходит с африканского экономического рынка. Российские компании, по словам нашего президента, готовы работать на Черном континенте в сфере геологоразведки, ТЭК, химической промышленности и т. п.

Наконец, отдельно по зерновой сделке. Путин обратил внимание читателей – в том числе, разумеется, глав государств – на факты, с этой сделкой связанные. Более 70% украинского зерна по этой сделке уходило в развитые страны, включая ЕС, а на долю беднейших, наиболее нуждающихся стран, таких как Эфиопия, Судан и Сомали, пришлось менее 3% грузов. Вопрос о том, можно ли сохранить взаимопонимание с африканскими лидерами после разрыва зерновой сделки, был одним из главных во всех дискуссиях о ней. Не обидится ли на нас Африка? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков?

То, что говорит по этому поводу Путин, можно назвать предложением о заключении нового зернового соглашения «Россия – Африка». В самом деле, зачем горевать об украинском зерне, которое все равно не доходит до голодающих и оседает где-нибудь в Испании, где кабанчиков откармливают на хамон. Россия готова взять на себя ответственность за прокорм африканцев. Кому зерно по карману, получит его за деньги, а у кого кошелек пуст, тот будет накормлен даром, в порядке гуманитарной миссии.

Нет, разумеется, лицемерные крики о том, что Россия душит Африку костлявой рукой голода, не прекратятся, но надо помнить, что это крики тех господ, которые украинское зерно сами и съели. Однако репутация России в Африке покоится на гораздо более прочном основании, чем зерновая сделка, и об этом, о долгой и ничем не омраченной истории российско-африканских отношений, напоминает Владимир Путин в своей статье.

В самом деле, преимущество России на этом континенте состоит главным образом в том, что она никогда не была здесь колонизатором. Африка далека, но это не главное. От Европы до большинства стран Африки тоже неблизко, однако африканскими богатствами успела поживиться даже маленькая Бельгия, а Германия, опоздавшая к колониальному разделу континента, всё равно хотя бы пару кусков попыталась выхватить. Дело в том, что русские, похоже, органически не могут обращаться с какими-либо территориями как с колониями. Это не наша традиция. Поэтому Африку можно считать зоной, свободной от русофобии.

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Верно и обратное: Россия исторически свободна от расизма. Пушкин не стеснялся говорить о своих африканских корнях, и обычно русские склонны даже преувеличивать значение этой генеалогической подробности для нашего национального гения. Чернокожие не были рабами в нашей стране, и Россия никогда рабами не торговала.

В советское время Африка освобождалась от западных колонизаторов при горячем и действенном сочувствии нашей страны. Как напоминает Владимир Путин, при российском участии к середине 1980-х годов в Африке было построено более 330 инфраструктурных и промышленных объектов. Стоит добавить, что многое делалось фактически безвозмездно. Десятки тысяч африканцев получили у нас высшее образование.

Надо признать, что после развала СССР мы не очень понимали, что нам делать в Африке, хотя какое-то сотрудничество продолжалось по инерции. Когда мы говорим, что России не удалось стать частью Запада, это означает, в частности, что нам не удалось освоить практику неоколониализма – и слава Богу. Теперь, когда Россия постепенно выходит на новый глобальный проект – построение многополярного мира, самое время вспомнить лучшее из практики советского времени. На этот раз Россия сможет действовать более прагматично, без идеологических иллюзий, но с прежней искренностью и доброжелательностью.