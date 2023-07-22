Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

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22 июля, суббота  |  Последнее обновление — 11:52  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...

Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
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У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Что поссорило Россию и Иран

Оруженосец Украины уходит из политики

США послали Зеленскому черную метку

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    22 июля 2023, 11:50

    Пара мыслей по теме «зерновой сделки», ныне покойной.

    Если в мире чего-то много и в избытке – то это еды. Современное сельское хозяйство решило проблему голода как нехватки продовольствия настолько эффективно, что в значительном числе государств предпринимаются специальные шаги, чтобы фермеры не производили лишнего.

    Однако есть голод как продукт способа ведения дел в экономике и генератор прибыли. CCFD-Terre Solidaire, французская НПО, специализирующаяся на анализе продовольственной политики, оценивает число покупок, совершаемых на рынке пшеницы финансовыми игроками (банками, инвестиционными фондами, страховыми компаниями и т.д.), в 70%. При этом 80% покупок являются чисто спекулятивными – купи дешевле – продай дороже.

    Кризис повышает привлекательность рынка для финансовых игроков, которые получают прибыль, делая ставки на рост или падение цен. При этом объемы торговли финансовыми спекулянтами в несколько раз превышают объемы физически существующего зерна, что приводит к взвинчиванию цен за счет искусственно созданного спроса.

    Привлекательность рынка продовольствия для финансистов существенно выросла за последние годы: если в январе 2020 года их сделки составляли только 25% от общего числа, то в начале июня 2022-го уже те самые 70%. Активность финансовых игроков напрямую зависит от ситуации на рынке: чем больше неопределенности в кризисный период, тем больше сделок они совершают.

    Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате, цены на зерно мало зависят от реального предложения: в 2022 году во многих странах наблюдался высокий урожай пшеницы.

    Дальше – больше. После февраля 2022 года международные банки начали предлагать индивидуальным инвесторам делать ставки на рост цен на продукты питания. Когда в начале марта 2022 года произошел резкий скачок цен, команда по управлению активами JP Morgan опубликовала статью, призывающую инвестировать в сельскохозяйственные фонды: «Хотя продовольственная инфляция угрожает негативно повлиять на мировую экономику, информированные инвесторы потенциально могут извлечь выгоду из роста цен».

    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    За первый квартал 2022 года десять крупнейших хедж-фондов, присутствующих на рынке зерна и сои, получили прибыль в размере 1,9 млрд долларов, что кратно превышает их прибыль от тех же товаров в первом квартале любого года в истории торгов.

    Сценарий кризиса 2022-23 гг. повторял продовольственный кризис 2008-го, когда был установлен предыдущий рекорд цен на зерно из-за спекулятивного спроса, а не из-за проблем с производством. Сегодня кризис происходит после двух лет экономического спада, на этот раз последствия биржевых игр с ценами на продовольствие будут более серьезными.

    «Хедж-фонды и финансовые спекулянты получили непристойные прибыли, делая ставку на голод и усугубляя его. Это не может быть приемлемым. В начале войны в Украине финансовые инвесторы вложили большие суммы в зерно и товары, стремясь извлечь выгоду из неопределенности и роста цен на продовольствие, и сорвали джек-пот. … Эти хедж-фонды не имеют ничего общего с производством, покупкой и продажей продуктов питания, они просто наживаются, но их стадное поведение может загонять рынки в угол, усиливать восходящие колебания цен и искажать рыночные цены – и это разжигает волатильность цен на продукты, которые мы едим», – исчерпывающее описание от Оливье Де Шуттера, сопредседателя Международной группы экспертов по устойчивым продовольственным системам и специального докладчика ООН по вопросам крайней нищеты и прав человека.

    В контексте «отмены сделки» история повторяется с большим размахом. Массовая истерика по поводу «а теперь в Африке все умрут, а виноват в этом – ты, русский Иван» исходит от тех людей и институтов, которые делают ставку на то, что зерно станет дороже. Вот такой современный «этичный» глобальный капитализм.

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