Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

Пара мыслей по теме «зерновой сделки», ныне покойной.

Если в мире чего-то много и в избытке – то это еды. Современное сельское хозяйство решило проблему голода как нехватки продовольствия настолько эффективно, что в значительном числе государств предпринимаются специальные шаги, чтобы фермеры не производили лишнего.

Однако есть голод как продукт способа ведения дел в экономике и генератор прибыли. CCFD-Terre Solidaire, французская НПО, специализирующаяся на анализе продовольственной политики, оценивает число покупок, совершаемых на рынке пшеницы финансовыми игроками (банками, инвестиционными фондами, страховыми компаниями и т.д.), в 70%. При этом 80% покупок являются чисто спекулятивными – купи дешевле – продай дороже.

Кризис повышает привлекательность рынка для финансовых игроков, которые получают прибыль, делая ставки на рост или падение цен. При этом объемы торговли финансовыми спекулянтами в несколько раз превышают объемы физически существующего зерна, что приводит к взвинчиванию цен за счет искусственно созданного спроса.

Привлекательность рынка продовольствия для финансистов существенно выросла за последние годы: если в январе 2020 года их сделки составляли только 25% от общего числа, то в начале июня 2022-го уже те самые 70%. Активность финансовых игроков напрямую зависит от ситуации на рынке: чем больше неопределенности в кризисный период, тем больше сделок они совершают.

Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате, цены на зерно мало зависят от реального предложения: в 2022 году во многих странах наблюдался высокий урожай пшеницы.

Дальше – больше. После февраля 2022 года международные банки начали предлагать индивидуальным инвесторам делать ставки на рост цен на продукты питания. Когда в начале марта 2022 года произошел резкий скачок цен, команда по управлению активами JP Morgan опубликовала статью, призывающую инвестировать в сельскохозяйственные фонды: «Хотя продовольственная инфляция угрожает негативно повлиять на мировую экономику, информированные инвесторы потенциально могут извлечь выгоду из роста цен».

За первый квартал 2022 года десять крупнейших хедж-фондов, присутствующих на рынке зерна и сои, получили прибыль в размере 1,9 млрд долларов, что кратно превышает их прибыль от тех же товаров в первом квартале любого года в истории торгов.

Сценарий кризиса 2022-23 гг. повторял продовольственный кризис 2008-го, когда был установлен предыдущий рекорд цен на зерно из-за спекулятивного спроса, а не из-за проблем с производством. Сегодня кризис происходит после двух лет экономического спада, на этот раз последствия биржевых игр с ценами на продовольствие будут более серьезными.

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«Хедж-фонды и финансовые спекулянты получили непристойные прибыли, делая ставку на голод и усугубляя его. Это не может быть приемлемым. В начале войны в Украине финансовые инвесторы вложили большие суммы в зерно и товары, стремясь извлечь выгоду из неопределенности и роста цен на продовольствие, и сорвали джек-пот. … Эти хедж-фонды не имеют ничего общего с производством, покупкой и продажей продуктов питания, они просто наживаются, но их стадное поведение может загонять рынки в угол, усиливать восходящие колебания цен и искажать рыночные цены – и это разжигает волатильность цен на продукты, которые мы едим», – исчерпывающее описание от Оливье Де Шуттера, сопредседателя Международной группы экспертов по устойчивым продовольственным системам и специального докладчика ООН по вопросам крайней нищеты и прав человека.

В контексте «отмены сделки» история повторяется с большим размахом. Массовая истерика по поводу «а теперь в Африке все умрут, а виноват в этом – ты, русский Иван» исходит от тех людей и институтов, которые делают ставку на то, что зерно станет дороже. Вот такой современный «этичный» глобальный капитализм.

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