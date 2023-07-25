С чем Россия может прийти в Африку

Экономическое, или, как это часто называют, «бизнес-сотрудничество» России и Африки имеет гораздо больший потенциал для развития, чем может показаться, а уж тем более по отношению к тем показателям, которыми они характеризуются на данный момент.

Даже в условиях глобальных геополитических вызовов, СВО, а также крайней напряженности в целом ряде африканских государств, несмотря на необходимость постоянной корректировки курса, России и Африке именно сейчас нужно выстраивать модель отношений будущего – ту, которая благодаря и вопреки станет самостоятельным, самодостаточным и самоценным регулятором всех процессов в рамках сотрудничества.

Что мы можем предложить? Прежде всего, выстраивая экономические мосты, необходимо четко понимать, чего ждут и что необходимо другой стороне. И как это может привести к взаимовыгодной кооперации, собственному росту и решению национальных задач самой России.

Африканцы испытывают острую необходимость в локализации производств во всех секторах экономики. Важна не схема «купи-продай», а налаженные производственные процессы и цепочки сбыта внутри континента. Такие области, как, например, сельское хозяйство, промышленное производство, товары народного потребления должны оказаться в сфере пристального внимания российского бизнеса с точки зрения технического содействия.

Россия обладает всеми необходимыми мощностями для того, чтобы реализовывать совместно с нашими африканскими партнерами проекты по строительству, технологическому оснащению и эксплуатации объектов, направленных на решение основных проблем Африки: продовольственная безопасность, общая безработица, дефицит квалифицированных кадров, развитие внутриконтинентального товарооборота.

Россия, помимо предоставления уже имеющихся технологий, могла бы также развивать новые направления и ниши для дальнейшего использования новых тестовых разработок. Такой подход, который с самой большой вероятностью крайне одобрительно будет встречен африканцами, принесет России серьезный репутационный выигрыш, который необходим стране в текущих реалиях.

Одна из серьезных проблем Африканского континента – острая необходимость развития транспортной сети, реализация масштабных транспортных коридоров. Имея опыт освоения больших территорий, России есть что предложить Африке.

Комплексный подход в применении наукоемких и высоких технологий в строительстве, инфраструктуре, здравоохранении, телекоммуникациях мог бы сформировать целый пул долгосрочных проектов, которые сгенерируют платформу для российско-африканского диалога совершенно иного уровня.



Россия, как одна из ведущих энергетических держав, имеющая более чем столетний опыт строительства в сфере традиционной генерации, не может продолжать игнорировать возможности реализации проектов в сфере энергетики в Африке. Энергетическая бедность на континенте не просто не сокращается, а продолжает расти в геометрической прогрессии в связи с колоссальной скоростью прироста населения.

России необходимо комплексно проанализировать абсолютно все виды сотрудничества в данной отрасли и разработать дорожную «энергокарту» с привлечением ведущих компаний, специалистов, аналитиков для совместного с африканскими коллегами плана по реализации «африканской энергетической стратегии».

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Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. Они построены и держатся на дружбе, взаимоуважении и доверии. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы.

Эксперт примет участие в первой Российско-африканской конференции клуба «Валдай», которая пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля 2023 года.