С чем Россия может прийти в Африку

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25 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Украинские ракеты бьют по русской истории

В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор REUTERS/Serhii Smolientsev
«Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ. Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

США увеличили численность войск в Сирии в три раза Spc. Jensen Guillory/Wikipedia
США увеличивают военное присутствие в Сирии, объясняя это необходимостью обучения курдов для противостояния проиранским силам. Однако в экспертном сообществе полагают, что наращивание американских сил вызвано желанием оказать давление на Москву. Каким образом происходящее в Сирии связано со спецоперацией на Украине и какую позицию в этой ситуации займет другой важный игрок в регионе – Турция?  Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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С чем Россия может прийти в Африку

Наталия Цайзер
Наталия Цайзер, председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай»
Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы. Подробности...

Хрупкое обаяние Поморского Севера

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу. Подробности...

Искусственные границы Польши формируют ее комплексы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования. Подробности...
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У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    С чем Россия может прийти в Африку

    Наталия Цайзер
    председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай»
    25 июля 2023, 09:10

    Экономическое, или, как это часто называют, «бизнес-сотрудничество» России и Африки имеет гораздо больший потенциал для развития, чем может показаться, а уж тем более по отношению к тем показателям, которыми они характеризуются на данный момент.

    Даже в условиях глобальных геополитических вызовов, СВО, а также крайней напряженности в целом ряде африканских государств, несмотря на необходимость постоянной корректировки курса, России и Африке именно сейчас нужно выстраивать модель отношений будущего – ту, которая благодаря и вопреки станет самостоятельным, самодостаточным и самоценным регулятором всех процессов в рамках сотрудничества.

    Что мы можем предложить? Прежде всего, выстраивая экономические мосты, необходимо четко понимать, чего ждут и что необходимо другой стороне. И как это может привести к взаимовыгодной кооперации, собственному росту и решению национальных задач самой России.

    Африканцы испытывают острую необходимость в локализации производств во всех секторах экономики. Важна не схема «купи-продай», а налаженные производственные процессы и цепочки сбыта внутри континента. Такие области, как, например, сельское хозяйство, промышленное производство, товары народного потребления должны оказаться в сфере пристального внимания российского бизнеса с точки зрения технического содействия.

    Россия обладает всеми необходимыми мощностями для того, чтобы реализовывать совместно с нашими африканскими партнерами проекты по строительству, технологическому оснащению и эксплуатации объектов, направленных на решение основных проблем Африки: продовольственная безопасность, общая безработица, дефицит квалифицированных кадров, развитие внутриконтинентального товарооборота.

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    Россия, помимо предоставления уже имеющихся технологий, могла бы также развивать новые направления и ниши для дальнейшего использования новых тестовых разработок. Такой подход, который с самой большой вероятностью крайне одобрительно будет встречен африканцами, принесет России серьезный репутационный выигрыш, который необходим стране в текущих реалиях.

    Одна из серьезных проблем Африканского континента – острая необходимость развития транспортной сети, реализация масштабных транспортных коридоров. Имея опыт освоения больших территорий, России есть что предложить Африке.

    Комплексный подход в применении наукоемких и высоких технологий в строительстве, инфраструктуре, здравоохранении, телекоммуникациях мог бы сформировать целый пул долгосрочных проектов, которые сгенерируют платформу для российско-африканского диалога совершенно иного уровня.

    Россия, как одна из ведущих энергетических держав, имеющая более чем столетний опыт строительства в сфере традиционной генерации, не может продолжать игнорировать возможности реализации проектов в сфере энергетики в Африке. Энергетическая бедность на континенте не просто не сокращается, а продолжает расти в геометрической прогрессии в связи с колоссальной скоростью прироста населения.

    России необходимо комплексно проанализировать абсолютно все виды сотрудничества в данной отрасли и разработать дорожную «энергокарту» с привлечением ведущих компаний, специалистов, аналитиков для совместного с африканскими коллегами плана по реализации «африканской энергетической стратегии».


    Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. Они построены и держатся на дружбе, взаимоуважении и доверии. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы.

    Эксперт примет участие в первой Российско-африканской конференции клуба «Валдай», которая пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля 2023 года.
     
     
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