Названы механизмы по усилению российского влияния в Африке

Россия нужна Африке как источник развития – в плане поставки новых технологий, в том числе цифровых и космических, как возможность выхода из сырьевой зависимости от Запада и отлаживания собственных цепочек добавленной стоимости, говорится в представленном во вторник докладе международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Россия и Африка: аудит отношений».

В докладе сообщается, что реальный уровень глобальной конкуренции за Африку стал «настолько высок, что не принимать его во внимание уже просто невозможно», а геополитические оппоненты РФ в настоящее время пытаются ставить преграды на пути российско-африканского сотрудничества в «гораздо более жесткой форме, чем раньше», передает ТАСС.

Отмечается, что «в свете происходящего России нужна умная, конкурентоспособная африканская стратегия, а также работающая дорожная карта по ее реализации. Учитывая объявленный разворот в сторону Юга, России нужны свои уникальные механизмы, а также универсальный инструментарий для выстраивания российско-африканской экономической политики».

Специалисты предостерегают от громких, неподкрепленных делом деклараций и точечных мер.

Авторы отмечают, что у России «ни с одной африканской страной исторически не было непреодолимых противоречий». Успешный совместный опыт борьбы за деколонизацию континента и помощь в становлении независимости государств Африки обеспечивают России кредит доверия и могут стать надежным базисом дальнейшей работы, которая должна строиться не по точечным направлениям, а всеохватно и системно.

По словам экспертов, Россия нужна Африке как сдерживающий фактор в мировом балансе сил, как источник развития – в плане поставки новых технологий, в том числе цифровых и космических, как возможность выхода из сырьевой зависимости от Запада и отлаживания собственных цепочек добавленной стоимости, как источник безопасности и стабильности в борьбе с террористическими угрозами и в ситуациях внутренних кризисов и конфликтов. «России сотрудничество с Африкой необходимо для решения экономических проблем, возникших в результате санкционного режима, а также для реализации планов по формированию альтернативных союзов в рамках общей стратегии формирования многополярного мира», – говорится в докладе.

В связи с этим авторы отметили ряд перспективных направлений сотрудничества, среди которых IT и телекоммуникационная инфраструктура, наукоемкие технологии, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетический сектор.

В контексте грядущего саммита в Санкт-Петербурге авторы доклада отметили необходимость «умной декларации», «в которой можно не только закрепить дату следующего саммита, но и предложить совместный план действий, закладывая основу для регулярных многоуровневых встреч между саммитами». В материале говорится, что в этом контексте важны меры по соблюдению графика и выполнению достигнутых договоренностей.