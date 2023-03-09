Зачем Грузии очередная революция

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9 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен – жесткий и техничный топ-менеджер Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Одна из ключевых фигур новой холодной войны – Урсула фон дер Ляйен должна остаться таковой и после отставки с поста председателя Еврокомиссии. Теперь ей прочат должность генсека НАТО, по крайней мере, этого хотели бы в США. Какова вероятность того, что Ляйен сделает с НАТО то, что сделала ранее с бундесвером, – лишит его обороноспособности?  Подробности...
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Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
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Фейк о сербском оружии в ВСУ имеет четкую цель

«Чего вам еще от нас надо, лжецы!?» – вопрошает Вучич Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Сербии Александр Вучич эмоционально опроверг сообщения о том, что сербский ВПК поставляет Украине ракеты через Турцию. Тех, кто распространяет такие фейки, сербский лидер назвал лжецами. Но можно ли в текущих обстоятельствах доверять ему самому, учитывая, что США и ЕС давили на Белград по российскому вопросу, а потом внезапно перестали? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Зачем Грузии очередная революция

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад не принуждает Грузию вступить в войну против России – он пытается не позволить Тбилиси сделать новые шаги по выходу из-под тотального американского контроля. Подробности...

Русским женщинам феминизм ни к чему

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Пока в «благословенном свободном мире» женщины сражались за свои права, «тоталитарный большевизм» непринужденно справился с этой проблемой. Просто-напросто введя реальное, а не декларативное равноправие полов. Подробности...
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Глобальное удобство ведет к глобальному контролю

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

Почему ВСУ не уходят из Артемовска

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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Зачем Грузии очередная революция

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    9 марта 2023, 10:00

    Запад организует в Грузии Майдан. Именно в таком ключе львиная доля российских экспертов комментирует многотысячные акции протеста, которые проходят в Тбилиси и других грузинских городах. Протесты, которые напрямую поддерживаются США и Евросоюзом, позиционируются как защита от гибридной российской агрессии. Их целью, по мнению комментаторов из России, является принуждение Тбилиси к присоединению к антироссийским санкциям, созданию напряженности, а еще лучше локальной войны на южных границах России. 

    Мне представляется, что все несколько сложнее. Запад не принуждает Грузию вступить в войну против России – он пытается не позволить Тбилиси сделать новые шаги по выходу из-под тотального американского контроля. И в этом Западу активно помогает как грузинская оппозиция, так и множество общественных организаций, прямо заинтересованных жить под американским контролем.

    Народ имеет право знать

    Весь шум начался из-за того, что грузинский парламент в первом чтении принял законопроект «о прозрачности иностранного влияния». Смысл его простой: все грузинские некоммерческие организации и СМИ должны получить статус иноагентов в случае, если более 20% их доходов поступает из-за рубежа. Эти структуры обязаны официально зарегистрироваться в данном статусе (в ином случае штраф в 9,5 тыс. долларов), а также каждый год отчитываться о своих доходах.

    И всё. Никаких уголовных преследований за нарушение статуса иноагента, никакого распространения этой практики на физические лица – то есть ничего такого, чем славен аналогичный американский закон. Просто информирование общества о связях с иностранными государствами, а государства – о структуре доходов и расходов. «Грузинское общество абсолютно заслуживает знать, какие организации финансируются из каких источников», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» (инициировавшей законопроект) Гиви Миканадзе. «Будущее нашей страны больше не принадлежит ни агентам иностранных государств, ни слугам иностранных государств. Будущее нашей страны и нашего народа принадлежит патриотам», – пояснил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

    Тем не менее далеко не все в Грузии оценили перспективы открытости. Против законопроекта выступила оппозиция (в частности, Единое Национальное Движение), а также львиная доля местных НКО.

    Так, «националы» (использующие любые поводы для дискредитации действующей власти, не разделяющей стремление ЕНД положить Грузию на алтарь общезападной борьбы против РФ) снова начали говорить о «предательстве в интересах России». У них два ключевых аргумента. Во-первых, они утверждают, что закон «о прозрачности иностранного влияния» является калькой с российского закона об иноагентах – а значит, он по определению не может быть полезным. Во-вторых, ЕНД и другие оппозиционеры считают, что этот законопроект был навязан Россией для дискредитации Запада – просто за счет слова «иноагент». «Эта инициатива … вызывает демонизацию дружественных и партнерских стран, а также гражданского общества Грузии, представление их как враждебных сил, что категорически неприемлемо», – говорится в совместном заявлении бывших депутатов «Грузинской мечты», не поддерживающих нынешнюю власть.

    Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Что же касается представителей НКО, то они наперебой предупреждают, что принятие законопроекта приведет к резкому оттоку денег из Грузии. К масштабному сокращению инвестиций и вообще финансирования грузинских организаций со стороны западных фондов и структур. А поскольку западные фонды финансируют львиную долю грузинских некоммерческих организаций – от политических до винодельческих, то отток финансирования выльется в самый настоящий экономический коллапс.

    Деньги не любят прозрачность

    Про коллапс понятно, но вот с чего НКО решили, что принятие закона приведет к прекращению финансирования? Он же никак не ограничивает западные фонды в расходах, не накладывает никаких ограничений на деятельность живущих на западные деньги грузинских НКО. Почему же Запад должен урезать финансирование?

    Может быть несколько причин.

    Первая и самая очевидная: больше невозможно будет скрывать свое участие в тех или иных массовых акциях, проходящих в Грузии. Весь смысл финансирования НКО – как политических, так и связанных с общественной деятельностью – в скрытом лоббизме интересов через местные структуры. Если же перечень инвесторов НКО будет известен не только государству, но и обществу, то сразу станет понятно, кто является интересантом различных акций или «независимых экспертиз», проводимых данной организацией. А значит – какой смысл западным структурам вкладываться в подобные прокладки, платить зарплату своим грузинским ставленникам? Тому же ЕНД, например, продвигающему в интересах Запада идею о включении Грузии в войну против России? Вот председатель Единого Национального Движения Леван Бежашвили и возмущается, что законопроект «направлен на усиление государственного контроля над гражданским обществом и организациями, на уничтожение свободных СМИ и критического мнения, что является основой для установления авторитарного режима».

    Вторая причина в том, что законопроект «о прозрачности иностранного влияния» может сделать прозрачным не только список интересантов, но и объем инвестиций западных структур в грузинские НКО. А также структуру трат этих инвестиций. То есть, проще говоря, государственные власти могут узнать, сколько иностранных денег НКО тратит на лоббизм (читай: подкуп) чиновников, а также сколько «пилит» вместе со своим зарубежным инвестором. Подобная информация в государственных руках может очень серьезно дискредитировать грузинские НКО. 

    Так что, как верно отмечает глава Россотрудничества Евгений Примаков, «грузинские прозападные НПОшники и оппозиционеры защищают не «демократию», а свое право продолжать получать деньги у хозяев, да так, чтобы об этом не знала ни налоговая, ни сограждане… При демократии общество имеет право знать, чьи уши торчат за политическими процессами».

    Заигрались в независимость

    В какой-то момент казалось, что и оппозиция, и НКО возмущаются впустую. «Грузинская мечта» демонстрировала решимость отстоять свою точку зрения – не шла на шантаж, игнорировала провокации, не отступала перед уличными беспорядками. Однако на стороне возмущающихся открыто выступил Запад. И не только потому, что он защищал свои инвестиции в грузинское «гражданское общество». А еще и потому, что власти Грузии слишком, по меркам Запада, увлеклись решением проблемы суверенитета своей страны.

    Само движение Грузии в сторону большего суверенитета началось не сейчас, а тогда, когда Тбилиси взял курс на частичную нормализацию отношений с Москвой. Тогда грузины объясняли это экономическими причинами – и Вашингтон не возражал. После начала СВО Грузия (вопреки многочисленным просьбам Киева) отказалась не только открывать второй фронт в Южной Осетии и Абхазии, но и даже присоединяться к антироссийским санкциям. Тогда грузины объяснили это собственным выживанием – и Вашингтон (в отличие от возмущенного и хамящего Киева) это тоже принял как данность. Однако сейчас грузинские власти (осознавая, что понимание со стороны Вашингтона не вечно и что страну будут качать – особенно в том случае, если у США дела на украинском фронте пойдут плохо) решили продемонстрировать обществу тех, кто открыто работает на Запад и может участвовать в процессе раскачивания. А вот это Вашингтон уже не стерпел.

    США не только открыто взяли на вооружение все нарративы протестующих, но и крайне жестко раскритиковали действующую власть. «Стремление парламента принять этот вдохновленный Кремлем закон несовместимо с четким курсом грузинского народа на евроинтеграцию и демократическое развитие. Следование этому закону нанесет урон отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет ту важную работу, которую столько много грузинских организаций делают для помощи своим согражданам», – говорится в заявлении американского посольства. Под конец же дипломаты вообще поставили вопрос о «приверженности правящей партии идеям евроатлантической солидарности».

    Евросоюз заявил о том же – но обозначил это не просто как нарушение прав человека. В Еврокомиссии прямым текстом говорят, что этот законопроект нарушает два из 12 условий (создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества, а также обеспечение свободы СМИ), которые Грузия должна выполнить для предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС. То есть, по сути, Брюссель поддержал еще один нарратив протестующих – о том, что этот законопроект противоречит мечтам грузин о евроинтеграции. Что в случае принятия этого законопроекта Грузию в ЕС не пустят.

    И сейчас, судя по всему, США и ЕС будут провоцировать в Тбилиси самый настоящий правительственный кризис. Например, руками президента страны Саломе Зурабишвили, по словам которой «этот закон, который никому не нужен, появился не из ниоткуда. Его продиктовала нам Москва». Она уже заявила, что наложит на законопроект вето.

    А значит, у правящей партии сейчас есть два варианта действий. Либо биться за свой суверенитет и идти до конца, либо отказаться от принятия законопроекта – и тем самым потерять не только уважение, но и те зачатки грузинского суверенитета, которые удалось взрастить.  

     

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