Памяти великого Вольфовича

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8 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Какой курс рубля комфортен российской экономике

Российская валюта крепнет на фоне западных санкций YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар? Подробности...
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Польша пошла в атаку на лидеров Евросоюза

Заявление Моравецкого Макрон назвал «совершенно необоснованным и возмутительным» Pawel Supernak/EPA/ТАСС
Спецоперация России на Украине дала Польше повод и возможность для того, чтобы бросить вызов Германии и Франции за лидерство в Евросоюзе в целом. Этот замысел соответствует не только польскому гонору, но и желанию США, проводником интересов которого внутри ЕС выступает Варшава. Однако Макрон сдаваться не собирается, по крайней мере, пока. Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

Зеленский рассчитывал, что приглашение грека-«азовца» на выступление в парламенте Греции – удачный ход LesvosPost.com WEB TV/Youtube
Выступление Владимира Зеленского перед греческим парламентом вызвало скандал. Украинский президент решил дать слово этническим грекам, воюющим в нацбате «Азов». Но вместо поддержки он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Кроме того, Зеленский вновь повторил допущенную в обращении к израильскому Кнессету ошибку, использовав неудачное историческое сравнение. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Памяти великого Вольфовича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Похоже, в той новой эпохе, куда мы вступаем, не будет многого прежнего и шутовской стихии тоже не будет. Это грустное ощущение, и потому очень многие, отнюдь не сочувствовавшие Владимиру Вольфовичу и его политике, сейчас грустят от того, что нас покинул сын юриста. Подробности...

Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Штрафы оказались рутиной для бигтеха

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Цифровые корпорации говорят на языке силы, и у нас сейчас есть все законные основания применить жесткие меры, чтобы защитить российских пользователей и российские интересы. Подробности...
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Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

Как жить без Жириновского

Обсуждение: 9 комментариев
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

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    Максим Соколов

    Памяти великого Вольфовича

    Максим Соколов
    публицист
    		8 апреля 2022, 09:06

    Сегодня хоронят Жириновского. Таки дотянулась проклятая хвороба – скончался тюрколог (по образованию), либеральный демократ (самоназвание), сын юриста, зачинатель послесоветской многопартийности и политический ветеран Владимир Вольфович Жириновский.

    Память о Владимире Вольфовиче навечно сохранится в наших сердцах, тем более что всякий, наблюдавший его на протяжение более чем тридцатилетней публичной карьеры, имеет что вспомнить.

    Только сейчас мы вполне осознали, что он был ветераном из ветеранов и при этом – вплоть до роковой заразы, сведшей его в гроб – неутомимо активным. Положим, и другие деятели той давно прошедшей эпохи, когда начинал Жириновский, еще живы, и дай им Бог здоровья: генсек М.С. Горбачев, премьер Н.И. Рыжков, председатель ВС РСФСР Р.И. Хасбулатов. Однако годы берут свое. На подмостках у всего мира они давно, иные очень давно, уже не подвизаются.

    Тогда как Владимир Вольфович казался неподвластным летам. Каждый вечер на арене, причем сегодня и ежедневно. В советской литературной критике был такой штамп – «сгусток энергии». Так это как раз про него. Но такого политического долголетия и такой политический результативности – попробуйте сами удержать хотя бы десятипроцентную планку на протяжении тридцати лет и довольно успешно конвертировать свои проценты в различные бонусы – одной только энергией не достигнешь. Энергических-то много было – и где они?

    Тогда как Жириновский держался и держался. Что одной энергией не объяснишь. Полководец Суворов (кстати, тоже немало склонный к юродству) по этому поводу замечал: «Один раз счастье, другой раз счастье, помилуй Бог! Надо же когда-нибудь и умение». Или, как сообщал Пушкин (и тоже о временах Потемкина и Суворова в своих «Застольных разговорах (Table-talk)», «Муж графини ***, человек острый и безнравственный». Изрядная характеристика усопшего. Может быть, она и покажется обидной, но политика вообще дело довольно безнравственное, тут в истории, а также в современности мы тьму примеров сыщем. Гораздо труднее сыскать примеры острого ума – и тут Владимир Вольфович давал своим коллегам сто очков вперед.

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    Его неосновательно, а также и основательно, обвиняли в самых различных грехах, тем более что он давал довольно к тому поводов, но ни от кого не доводилось слышать: «Помилуйте, да он же дурак!». А ведь весьма многие знатные люди нашего времени бывали в частных разговорах удостаиваемы такой характеристики – но не Вольфович. Напротив, еще со второй половины 90-х парламентские корреспонденты, знающие народных избранников со всякой стороны, приговаривали о лидере ЛДПР: «Только Жирик правду и скажет!».

    Ибо лидер был гениальным шутом нашей эпохи. Что не так-то просто. В мировой культуре образы шутов и юродивых носят скорее положительный характер. Безымянный Шут в «Короле Лире», шут короля Генриха III Шико, шут Вамба в «Айвенго» – им крайне трудно отказать и в уме, и в своеобразном достоинстве. В юродстве им, впрочем, тоже нельзя было отказать. И «только Жирик правду и скажет!» – это ведь на той же линии, что и «истину царям с улыбкой говорить».

    Нравится это царям или не нравится – вопрос сложный, когда как, но подданным нравится и весьма. В том и секрет поразительного долголетия ЛДПР, что истина под личиной юродства – это, как выясняется, стабильно продаваемый политический товар. Но вот Владимир Вольфович отшутил свое, на устах его печать – и возникает вопрос, что теперь будет с ЛДПР, и даже шире: появится ли другой, не обязательно принадлежащий к ЛДПР, талантливый продавец этого товара?

    Судьба ЛДПР сейчас довольно темна, без Жириновского ее ждет переформатирование, и не факт, что оно будет успешным. Что же до индивидуального юродства, то тут на ум приходит разве что думец В.В. Милонов. Вроде бы и на той линии, но далеко кулику до Петрова дня. Нет того задора и той смеховой стихии, которой отличалась та пурга, которую нес Жириновский.

    Похоже, в той новой эпохе, куда мы вступаем, не будет многого прежнего и привычного и шутовской стихии тоже не будет. Это грустное ощущение, и потому очень многие, отнюдь не сочувствовавшие Владимиру Вольфовичу и его политике, сейчас грустят от того, что нас покинул сын юриста. Публичная жизнь станет беднее.

    И да покоится с миром.

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