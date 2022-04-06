«Жириновский сделал себя сам»

После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Смерть политика подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР?

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», – рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщили в Минздраве, врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского. Министерство выразило соболезнования родным, близким и коллегам политика. Последние два месяца лидер ЛДПР провел в больнице с диагнозом COVID. Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.

За это время не раз возникали слухи об ухудшении самочувствия известного политика, однако каждый раз эти сообщения отвергались как представителями самой партии, так и Минздравом. Так, в конце марта в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина появилось сообщение о смерти политика. Однако Минздрав сообщил, что состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Там также отметили, что врачи оказывают ему всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь. В Кремле заявляли, что «утка» о смерти лидера ЛДПР «неприлична».

Пленарное заседание Госдумы в среду началось с минуты молчания. После объявления о смерти политика спикер Госдумы Вячеслав Володин из уважения к памяти Жириновского встал с кресла, его примеру последовали все находившиеся в зале депутаты. Также по предложению Володина заседание решено прервать на час, передает РИА «Новости».

Свои соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тем временем во фракции ЛДПР заявили, что смерть Жириновского – удар для всей России, для его сторонников. «Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», – говорится в Telegram-канале фракции. К соболезнованиям присоединился и Кремль.

«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

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Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. 24 апреля 1998 года в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)». Профессор. Владел английским, французским, немецким и турецким языками, в 2000 году стал заслуженным юристом России.

В 1989 году выдвигался кандидатом от издательства «Мир» в народные депутаты СССР, однако снял кандидатуру в пользу редактора «Огонька» Виталия Коротича. 13 декабря 1989 года принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). 31 марта 1990 года на учредительном съезде ЛДПСС Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 30 лет бессменно возглавлял партию, а с 2017 года и ее высший совет (в 1992 году ЛДПСС переименована в Либерально-демократическую партию России, ЛДПР).

Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России, вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний. Лучшего результата добился на выборах 2008 года – третье место (9,35%) из четырех кандидатов, уступил Дмитрию Медведеву (70,28%) и Геннадию Зюганову (17,72%).

Был депутатом всех восьми созывов Государственной думы, с 2000 по 2011 год занимал пост вице-спикера, в 1993–1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР. Был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996–2008), входил в состав Государственного совета России. Неоднократно возглавлял списки партии на региональных и местных выборах страны.

Временно исполняющим обязанности Жириновского будет Леонид Слуцкий. Он также сообщил, что патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского.

«Я считаю, что Жириновский был ни много ни мало одним из самых талантливых мировых политиков за последнее время. Он – один из самых профессиональных российских политических деятелей, который много работал над собой, сделал себя сам»,

– сказал газете ВЗГЛЯД президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, когда в начале 90-х годов американские Республиканский и Демократический институты проводили тренинги для российских политиков, то многие слушатели говорили, что «все и так знают», а Жириновский сидел с толстой тетрадкой и внимательно все записывал. Политолог добавил, что ряд выступлений Жириновского входят в объем учебного материала «Минченко консалтинг».

«Также он проходил курсы нейролингвистического программирования, очень много читал, изучал политический опыт других стран. Я думаю, что он очень недооцененный политический мыслитель. У Жириновского была целостная система взглядов, которая впоследствии была во многом положительно оценена и воспринята партией власти. Многое из нынешней российской политической повестки – это наследие Жириновского», – напомнил собеседник.

«Теперь перед ЛДПР стоят серьезные вызовы. Поскольку там сейчас нет лидера, способного заменить Жириновского, то у ЛДПР, вероятно, будет формат коллективного руководства. Но у партии мощная региональная сеть, наверное – третья в стране после «Единой России» и КПРФ, поэтому я бы не сбрасывал ее со счетов. К тому же идеологически ЛДПР сегодня по-прежнему востребована, поскольку реализуется, по сути, программа Жириновского», – резюмировал эксперт.

«Что будет с партией? Путин уже как-то сказал: есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского – нет ЛДПР. Очевидно, что после смерти харизматичного лидера, партия начнет разваливаться. Но в любом случае до 2026 года фракция ЛДПР в Госдуме будет существовать. Значит, наиболее вероятные преемники Жириновского – это Слуцкий или Нилов. В общем, кто-то, кто имеет рычаги управления фракцией», – допускает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Что касается электората партии, то, скорее всего, он разделится на три части: часть останется с ЛДПР, но это всего 2-3%; часть отойдет к патриотам из СРЗП, особенно на волне патриотизма от спецоперации. Еще 3-4% от ЛДПР могут получить «Новые люди». В мирное время их рейтинг как раз подскочил почти до 9%, а рейтинг ЛДПР тогда упал ниже 5%. Когда настанет послевоенное время и у населения появится запрос на экономические темы, «Новые люди» вполне могут аккумулировать электорат либерал-демократов», – прогнозирует политолог.