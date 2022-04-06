Взгляд
6 апреля, среда  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
Разделы

Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

Европа готова запретить поставки угля из России Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Брюссель поддался давлению США, которые ввели эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России и требовали того же от Европы. Однако ЕС решил отделаться малой кровью и начать эмбарго с одного энергоресурса – угля. Газ и нефть европейцы все же вынесли за скобки. Обещанная морская и сухопутная блокада от ЕС также имеет важные исключения.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Жириновский сделал себя сам»

Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни Михаил Джапаридзе/ТАСС
После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Смерть политика подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР? Подробности...
Перейти в раздел…

История знает надежный способ искоренения русофобии

Европейская карикатура позапрошлого века – кажется, с тех времен восприятие России ничуть не изменилось Public Domain
Демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет. Когда и как европейцы придумали доктрину о «деспотизме и варварстве» России и каким образом нашей стране удавалось побеждать русофобию?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Пустые полки становятся привычной картиной магазинов стран ЕС Meng Dingbo/Global Look Press
Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
Перейти в раздел…

Как работать с данными, когда все врут

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я не имею результатов судебно-медицинской экспертизы на руках, поэтому не могу рассуждать о трупных пятнах или степени окоченения. Но мне доступны данные о тайминге конкретных фото и видео из Бучи. К ним я и обращаюсь. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
История Европы Нового времени плотно укладывается в трехсотлетний промежуток между двумя тридцатилетними войнами – XVII и XX веков. И именно здесь обретает свой большой и зловещий смысл. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Освобождать украинские города от ВСУ станет проще

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Если противник не капитулирует самостоятельно, придется вынуждать его – и, возможно, брать в процессе крупные города. Недооценивать противника опасно. Но вредно и переоценивать. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Германия победила наркоманию в России

Новые санкции и высылка русских дипломатов

Буча: Что думать

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Премьер-министр Венгрии объявил о готовности платить за газ из России в рублях
    В Кремле назвали условие для окончания спецоперации на Украине СМИ: Названа дата голосования ГА ООН по приостановке участия РФ в СПЧ Минфин впервые сделал выплаты по еврооблигациям в рублях Британцы раскритиковали Джонсона за обращение на русском языке
    Экс-депутат Рады оценил вероятность диверсий ВСУ в Херсоне Доля негативно настроенных к США россиян достигла максимума за всю историю Вучич сообщил Путину о намерении Сербии продолжать путь в ЕС Минздрав зарегистрировал отечественное лекарство для щитовидной железы
    Позиции российских пограничников обстреляли в Курской области Назначен временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Тбилиси потребовал от Киева опровержений «грязной лжи» о грузинской контрабанде в Россию Байден растерялся, оказавшись в одиночестве на мероприятии в Белом доме

    наемный убийца


    Агент СБУ в Херсоне признался в подготовке убийства пророссийского блогера

    Совет безопасности


    Политолог оценил заявление США об «изоляции» России в СБ ООН

    замена Boeing и Airbus


    ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214

    Видео

    «деспотизм и варварство»


    История знает надежный способ искоренения русофобии

    поставки угля


    Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

    угроза жизни людей


    ВСУ решились на химическую атаку в Донбассе

    массовое убийство


    В Буче хотят запустить югославский сценарий для Украины

    гуманитарный коридор


    Почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение

    разные позиции


    Алексей Токарев: Для американских президентов жизни – ничто, пиар – всё

    война фейков


    Герман Садулаев: Украинцы ведут постановочную войну

    бои без правил


    Евгений Фатеев: России нужен спортивный суверенитет

    на ваш взгляд


    Нужны ли России новые территориальные приобретения?

    «Жириновский сделал себя сам»

    Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни
    		   6 апреля 2022, 14:56
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Смерть политика подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР?

    «Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», – рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Как сообщили в Минздраве, врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского. Министерство выразило соболезнования родным, близким и коллегам политика. Последние два месяца лидер ЛДПР провел в больнице с диагнозом COVID. Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.

    За это время не раз возникали слухи об ухудшении самочувствия известного политика, однако каждый раз эти сообщения отвергались как представителями самой партии, так и Минздравом. Так, в конце марта в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина появилось сообщение о смерти политика. Однако Минздрав сообщил, что состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Там также отметили, что врачи оказывают ему всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь. В Кремле заявляли, что «утка» о смерти лидера ЛДПР «неприлична».

    Пленарное заседание Госдумы в среду началось с минуты молчания. После объявления о смерти политика спикер Госдумы Вячеслав Володин из уважения к памяти Жириновского встал с кресла, его примеру последовали все находившиеся в зале депутаты. Также по предложению Володина заседание решено прервать на час, передает РИА «Новости»

    Свои соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Тем временем во фракции ЛДПР заявили, что смерть Жириновского – удар для всей России, для его сторонников. «Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», – говорится в Telegram-канале фракции. К соболезнованиям присоединился и Кремль. 

    «Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. 24 апреля 1998 года в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)». Профессор. Владел английским, французским, немецким и турецким языками, в 2000 году стал заслуженным юристом России.

    В 1989 году выдвигался кандидатом от издательства «Мир» в народные депутаты СССР, однако снял кандидатуру в пользу редактора «Огонька» Виталия Коротича. 13 декабря 1989 года принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). 31 марта 1990 года на учредительном съезде ЛДПСС Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 30 лет бессменно возглавлял партию, а с 2017 года и ее высший совет (в 1992 году ЛДПСС переименована в Либерально-демократическую партию России, ЛДПР).

    Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России, вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний. Лучшего результата добился на выборах 2008 года – третье место (9,35%) из четырех кандидатов, уступил Дмитрию Медведеву (70,28%) и Геннадию Зюганову (17,72%).

    Был депутатом всех восьми созывов Государственной думы, с 2000 по 2011 год занимал пост вице-спикера, в 1993–1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР. Был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996–2008), входил в состав Государственного совета России. Неоднократно возглавлял списки партии на региональных и местных выборах страны.

    Временно исполняющим обязанности Жириновского будет Леонид Слуцкий. Он также сообщил, что патриарх Кирилл лично проведет отпевание Жириновского. 

    «Я считаю, что Жириновский был ни много ни мало одним из самых талантливых мировых политиков за последнее время. Он – один из самых профессиональных российских политических деятелей, который много работал над собой, сделал себя сам»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, когда в начале 90-х годов американские Республиканский и Демократический институты проводили тренинги для российских политиков, то многие слушатели говорили, что «все и так знают», а Жириновский сидел с толстой тетрадкой и внимательно все записывал. Политолог добавил, что ряд выступлений Жириновского входят в объем учебного материала «Минченко консалтинг».

    «Также он проходил курсы нейролингвистического программирования, очень много читал, изучал политический опыт других стран. Я думаю, что он очень недооцененный политический мыслитель. У Жириновского была целостная система взглядов, которая впоследствии была во многом положительно оценена и воспринята партией власти. Многое из нынешней российской политической повестки – это наследие Жириновского», – напомнил собеседник.

    «Теперь перед ЛДПР стоят серьезные вызовы. Поскольку там сейчас нет лидера, способного заменить Жириновского, то у ЛДПР, вероятно, будет формат коллективного руководства. Но у партии мощная региональная сеть, наверное – третья в стране после «Единой России» и КПРФ, поэтому я бы не сбрасывал ее со счетов. К тому же идеологически ЛДПР сегодня по-прежнему востребована, поскольку реализуется, по сути, программа Жириновского», – резюмировал эксперт.

     

    «Что будет с партией? Путин уже как-то сказал: есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского – нет ЛДПР. Очевидно, что после смерти харизматичного лидера, партия начнет разваливаться. Но в любом случае до 2026 года фракция ЛДПР в Госдуме будет существовать. Значит, наиболее вероятные преемники Жириновского – это Слуцкий или Нилов. В общем, кто-то, кто имеет рычаги управления фракцией», – допускает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

    «Что касается электората партии, то, скорее всего, он разделится на три части: часть останется с ЛДПР, но это всего 2-3%; часть отойдет к патриотам из СРЗП, особенно на волне патриотизма от спецоперации. Еще 3-4% от ЛДПР могут получить «Новые люди». В мирное время их рейтинг как раз подскочил почти до 9%, а рейтинг ЛДПР тогда упал ниже 5%. Когда настанет послевоенное время и у населения появится запрос на экономические темы, «Новые люди» вполне могут аккумулировать электорат либерал-демократов», – прогнозирует политолог.
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •