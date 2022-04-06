Крылатые фразы Владимира Жириновского

«Обратно отправьте меня – мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

«Русское образование самое мощное в мире! Что же американцы всех наших ученых-то переманили туда, 200 тысяч, если дипломы наши плохие, наши знания плохие. Что же это Америка только и живет за счет русских ученых?»

«Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды».

«Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски».

«Вот четыре силы в мире – Запад, Юг, Восток и Россия!»

«Россия требует только жесткости – только здесь была революция, только здесь победили фашизм, только мы остановили монголов. Мы страна, которая может делать великие дела, но раз в 100 лет, не чаще».

«Наш народ обеспечит нужную сплоченность перед лицом все возрастающих угроз, мы сумеем хладнокровно показать руководству США, что они обречены на поражение. А Байдену в итоге как бы не стать могильщиком Америки».

«В семье бывает два брака: по любви и по расчету. Если взять политическую историю России, все, что у нас происходило, – по расчету. Никакой любви. Царь народ ненавидел, КПСС народ ненавидела, и сегодня на народ наплевать. Чиновники упакованные, и все хорошо».

«Эти выбранные президенты – название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?»

«Я презираю коммунизм, ту идеологию, ту суматошную в своей бестолковости теорию и практику всемирной общаги, которую подсунули человечеству и навязали русскому народу».

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги».

«Нас унижают, расстреливают русских каждый день, пока наши сверхбогатые будут увозить деньги за рубеж».

«Лисин во главе Липецкого металлургического завода. Стреляет по тарелочкам под Москвой. Кто он такой? Он, что, выплавляет сталь? Мордашев – Череповецкий металлургический завод. И так по всей стране. Потанин. Их 100 человек. Они что делали? Ну, пусть отчитаются. Они где когда хотя бы лопату держали в руках? Они ж ничего не делали. Поэтому одноразово попросить сдать нечестно накопленные деньги в казну. Успокоить страну».

«Российские женщины загнали в могилу десять миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал».

«Все преступления в мире совершаются из-за женщин, все!»

«Никогда ни одна женщина не скажет «хватит», никогда! Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине».

«Мать, она не может много чему научить сына. Потому что она сама не была мальчиком».

«Каждой одинокой женщине – по мужчине. Каждому мужчине – по дешевой бутылке водки».

«Не знаю, что делать людям, если водка будет 400 рублей».

«Надо прекращать вообще продажу алкоголя везде, ограничивать все, не открывать курительные комнаты, закрывать все эти распивочные, и чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской стоят, на которой надо написать «отрава», чтобы входил и коленки бы дрожали».

«Курильщик – это самоубийца. Алкоголь – это плохо, но там хотя бы природная основа напитка. Это виноград, это фрукты, яблоки. Просто градус может немного влиять на человека».

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«НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару».

«Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России. И эту тему закрыть – ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии, везде русские школы снова открываются, русский язык».

«Русских любят по всему миру. Я объехал весь мир, все ненавидят американцев, потому что они навязывают все силой и повсюду хамят».

«Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. 250 тысяч отборных солдат Ирака! Они все разнесут. Они всю пустыню пройдут за один час! Они взорвут все твои эсминцы, всех твоих журналистов, дипломатов. Джордж, ты ковбой. Ты остановись, б..., ты кончай, ты патроны спрячь подальше на склад и забудь про своего папу».

«Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет».