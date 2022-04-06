Крылатые фразы Владимира Жириновского

Взгляд
6 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:17  |  vz.ru
Разделы

Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

Европа готова запретить поставки угля из России Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Брюссель поддался давлению США, которые ввели эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России и требовали того же от Европы. Однако ЕС решил отделаться малой кровью и начать эмбарго с одного энергоресурса – угля. Газ и нефть европейцы все же вынесли за скобки. Обещанная морская и сухопутная блокада от ЕС также имеет важные исключения.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Жириновский сделал себя сам»

Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни Михаил Джапаридзе/ТАСС
После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Смерть политика подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР? Подробности...
Перейти в раздел…

История знает надежный способ искоренения русофобии

Европейская карикатура позапрошлого века – кажется, с тех времен восприятие России ничуть не изменилось Public Domain
Демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет. Когда и как европейцы придумали доктрину о «деспотизме и варварстве» России и каким образом нашей стране удавалось побеждать русофобию?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Пустые полки становятся привычной картиной магазинов стран ЕС Meng Dingbo/Global Look Press
Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
Перейти в раздел…

Жириновский умел предсказывать будущее

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Жириновский оказался человеком с государственным мышлением, вполне взвешенным аналитиком, прагматиком политической жизни. Это было удивительно, поскольку слабо стыковалось с экранным образом. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Как работать с данными, когда все врут

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я не имею результатов судебно-медицинской экспертизы на руках, поэтому не могу рассуждать о трупных пятнах или степени окоченения. Но мне доступны данные о тайминге конкретных фото и видео из Бучи. К ним я и обращаюсь. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
История Европы Нового времени плотно укладывается в трехсотлетний промежуток между двумя тридцатилетними войнами – XVII и XX веков. И именно здесь обретает свой большой и зловещий смысл. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Как жить без Жириновского

Германия победила наркоманию в России

Новые санкции и высылка русских дипломатов

Перейти в раздел…

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МО: Украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с хлором в Харьковской области
    Минобороны обвинило Украину в срыве обмена военнопленными СМИ: Названа дата голосования ГА ООН по приостановке участия РФ в СПЧ США намерены мешать России обслуживать свой внешний долг Британцы раскритиковали Джонсона за обращение на русском языке
    Турция обезвредила украинскую мину в Черном море РФ попросила ООН содействовать в доступе Красного Креста к военнопленным СМИ: СБУ готовит расстрел нескольких украинцев за «пособничество» России Минюст США обвинил российского предпринимателя в обходе санкций
    Захарова пообещала возмездие причастным к пыткам российских военнопленных В Минобороны призвали международные организации расследовать провокацию в Буче США решили ввести блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка Власти Франции начали расследование о «взбесившемся» Boeing 777

    Главная тема


    Сторонникам России в Прибалтике готовят особый вид наказания

    запрещенные эксперименты


    Минобороны: США на украинских военных пытались испытывать непроверенные лекарства

    «преступная инсценировка»


    Захарова назвала преступлением украинских властей провокацию в Буче

    «нет никаких проблем»


    Премьер-министр Венгрии объявил о готовности платить за газ из России в рублях

    Видео

    «деспотизм и варварство»


    История знает надежный способ искоренения русофобии

    поставки угля


    Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

    угроза жизни людей


    ВСУ решились на химическую атаку в Донбассе

    массовое убийство


    В Буче хотят запустить югославский сценарий для Украины

    гуманитарный коридор


    Почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение

    зловещий смысл


    Владимир Можегов: Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

    трагедия в Буче


    Алексей Токарев: Как работать с данными, когда все врут

    ушел Жириновский


    Общественное мнение: Жириновский умел предсказывать будущее

    на ваш взгляд


    Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?

    Крылатые фразы Владимира Жириновского

    		    6 апреля 2022, 22:16
    Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

    «Обратно отправьте меня – мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

    «Русское образование самое мощное в мире! Что же американцы всех наших ученых-то переманили туда, 200 тысяч, если дипломы наши плохие, наши знания плохие. Что же это Америка только и живет за счет русских ученых?»

    «Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды».

    «Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски».

    «Вот четыре силы в мире – Запад, Юг, Восток и Россия!»

    «Россия требует только жесткости – только здесь была революция, только здесь победили фашизм, только мы остановили монголов. Мы страна, которая может делать великие дела, но раз в 100 лет, не чаще».

    «Наш народ обеспечит нужную сплоченность перед лицом все возрастающих угроз, мы сумеем хладнокровно показать руководству США, что они обречены на поражение. А Байдену в итоге как бы не стать могильщиком Америки».

    «В семье бывает два брака: по любви и по расчету. Если взять политическую историю России, все, что у нас происходило, – по расчету. Никакой любви. Царь народ ненавидел, КПСС народ ненавидела, и сегодня на народ наплевать. Чиновники упакованные, и все хорошо».

    «Эти выбранные президенты – название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?»

    «Я презираю коммунизм, ту идеологию, ту суматошную в своей бестолковости теорию и практику всемирной общаги, которую подсунули человечеству и навязали русскому народу».

    «Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги».

    «Нас унижают, расстреливают русских каждый день, пока наши сверхбогатые будут увозить деньги за рубеж».

    «Лисин во главе Липецкого металлургического завода. Стреляет по тарелочкам под Москвой. Кто он такой? Он, что, выплавляет сталь? Мордашев – Череповецкий металлургический завод. И так по всей стране. Потанин. Их 100 человек. Они что делали? Ну, пусть отчитаются. Они где когда хотя бы лопату держали в руках? Они ж ничего не делали. Поэтому одноразово попросить сдать нечестно накопленные деньги в казну. Успокоить страну».

    «Российские женщины загнали в могилу десять миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал».

    «Все преступления в мире совершаются из-за женщин, все!»

    «Никогда ни одна женщина не скажет «хватит», никогда! Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине».

    «Мать, она не может много чему научить сына. Потому что она сама не была мальчиком».

    «Каждой одинокой женщине – по мужчине. Каждому мужчине – по дешевой бутылке водки».

    «Не знаю, что делать людям, если водка будет 400 рублей».

    «Надо прекращать вообще продажу алкоголя везде, ограничивать все, не открывать курительные комнаты, закрывать все эти распивочные, и чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской стоят, на которой надо написать «отрава», чтобы входил и коленки бы дрожали».

    «Курильщик – это самоубийца. Алкоголь – это плохо, но там хотя бы природная основа напитка. Это виноград, это фрукты, яблоки. Просто градус может немного влиять на человека».

    «НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару».

    «Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России. И эту тему закрыть – ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии, везде русские школы снова открываются, русский язык».

    «Русских любят по всему миру. Я объехал весь мир, все ненавидят американцев, потому что они навязывают все силой и повсюду хамят».

    «Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. 250 тысяч отборных солдат Ирака! Они все разнесут. Они всю пустыню пройдут за один час! Они взорвут все твои эсминцы, всех твоих журналистов, дипломатов. Джордж, ты ковбой. Ты остановись, б..., ты кончай, ты патроны спрячь подальше на склад и забудь про своего папу».

    «Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет».


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •