Жириновский умел предсказывать будущее

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6 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

Европа готова запретить поставки угля из России Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Брюссель поддался давлению США, которые ввели эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России и требовали того же от Европы. Однако ЕС решил отделаться малой кровью и начать эмбарго с одного энергоресурса – угля. Газ и нефть европейцы все же вынесли за скобки. Обещанная морская и сухопутная блокада от ЕС также имеет важные исключения.  Подробности...
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«Жириновский сделал себя сам»

Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни Михаил Джапаридзе/ТАСС
После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Смерть политика подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР? Подробности...
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История знает надежный способ искоренения русофобии

Европейская карикатура позапрошлого века – кажется, с тех времен восприятие России ничуть не изменилось Public Domain
Демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет. Когда и как европейцы придумали доктрину о «деспотизме и варварстве» России и каким образом нашей стране удавалось побеждать русофобию?  Подробности...
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Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Пустые полки становятся привычной картиной магазинов стран ЕС Meng Dingbo/Global Look Press
Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Жириновский умел предсказывать будущее

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Жириновский оказался человеком с государственным мышлением, вполне взвешенным аналитиком, прагматиком политической жизни. Это было удивительно, поскольку слабо стыковалось с экранным образом Подробности...

Как работать с данными, когда все врут

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я не имею результатов судебно-медицинской экспертизы на руках, поэтому не могу рассуждать о трупных пятнах или степени окоченения. Но мне доступны данные о тайминге конкретных фото и видео из Бучи. К ним я и обращаюсь. Подробности...
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Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
История Европы Нового времени плотно укладывается в трехсотлетний промежуток между двумя тридцатилетними войнами – XVII и XX веков. И именно здесь обретает свой большой и зловещий смысл. Подробности...
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Германия победила наркоманию в России

Новые санкции и высылка русских дипломатов

Буча: Что думать

Обсуждение: 4 комментария
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    «деспотизм и варварство»


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    поставки угля


    Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

    угроза жизни людей


    ВСУ решились на химическую атаку в Донбассе

    массовое убийство


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    Общественное мнение

    Жириновский умел предсказывать будущее

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		6 апреля 2022, 17:41

    Федор ЛУКЬЯНОВ, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»: Владимир Жириновский – не просто яркая личность и чрезвычайно талантливый представитель исполнительского цеха. Он – символ и талисман всей российской политики с конца восьмидесятых годов. Её идеальное олицетворение – от трагедии до фарса, от фиглярства и имитации до глубокой драмы.

    С момента появления на политической сцене – для обозначения политических перемен и создания зубатовской многопартийности – и до конца Владимир Вольфович оставался уникальным игроком. Системным, по сути, бунтарским по поведению. Умело договороспособным с высшей властью, но не управляемым в прямом смысле этого слова. Типичным популистом, опирающимся на чётко определённые и верные ему слои общества, но не шедшим у них на поводу, а увлекавшим их в нужном направлении. Само же это направление определялось сложной и постоянно меняющейся комбинацией убеждений и меркантильного расчёта. Источник

    Ольга ТУХАНИНА, публицист: Владимир Вольфович был великим человеком. Таких чрезвычайно мало. Много знаменитых, популярных, могущественных. Великих – единицы. Он, разумеется, не был политиком. Был шутом при императорском дворе. Не жалким паяцом, как Зеленский, а шутом – в том, шекспировском, смысле слова.

    Сейчас будут опять писать «кончилась эпоха». Она действительно кончилась. Чуть раньше. Когда отравили Навального – и наши власти, наконец, окончательно поняли, что договориться с Западом не получится, нас хотят тупо уничтожить. Поэтому ничего такого я говорить не стану. Просто замечу, что без Жириновского многое будет уже не то. Пресно. Источник

    Андрей ПЕРЛА, политолог: Жириновский умер. Все-таки умер. Вот ведь судьба. Когда-то эту его партию, ЛДПР, создавали для того, чтобы обеспечить безопасный клапан для спуска пара русского патриотизма. Чтобы имитировать «фашизм», национализм, имперскую ностальгию и всякие такие вещи. Имитировать для избирателей. Обманывать их.

    Жириновский честно старался. Создал невероятный образ: клоуна, который пугает, и людям страшно, но как бы не всерьез. А был он при этом: тонким знатоком не только российской политики. И умел, как выяснилось, предсказывать будущее. Мы ему не верили, не верили – а живем-то в будщем, предсказанном им. Только ему самому в этом имперском будущем не нашлось места. И партии его, наверно, тоже. Кому она без него нужна? Последний срок в Государственной Думе, много желающих на эти места… Да и не пугать теперь надо, и не смешить… Источник

    Дмитрий МЕДВЕДЕВ, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации: Как и большинство наших граждан, я впервые увидел Владимира Жириновского по телевизору. Не могу сказать, что мне была близка его риторика, но она цепляла, его заявления были очень яркими, подчас провокационными, совсем не похожими на выступления большинства политиков той поры. Было видно, что неистовый оратор очень неплохо образован, эрудирован, нутром понимает каноны совсем нового для нашей страны политического жанра.

    Потом, когда я уже лично познакомился с Владимиром Вольфовичем, я понял, что внешнее впечатление, как обычно, ошибочно. Да, он всегда озвучивал какие-то сверхновые идеи, фонтанировал геополитическими и социальными проектами, совершал глубокие экскурсы в историю для подкрепления своих мыслей. Был блестяще образован. Но не только. Он оказался человеком с государственным мышлением, вполне взвешенным аналитиком, прагматиком политической жизни. Это было удивительно, поскольку слабо стыковалось с экранным образом. Источник

    Алексей НЕЧАЕВ, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме РФ: Вижу, как много от Владимира Жириновского получали молодые ребята в его фракции. Он умел остро говорить политически, проходя по границе. Был образцом парламентаризма для многих. Выражал чувства людей – и это было не менее важной работой, чем законотворчество.

    Последний раз мы с Владимиром Вольфовичем лично встречались в декабре, перед Новым годом. Он был рад, что есть много людей, которые тоже хотят развивать Россию и видеть её сильной. Светло смотрел в будущее. И хоть Владимир Жириновский ушёл, он всё равно останется для нас живым человеком. Источник 

    Евгений ПРИМАКОВ, руководитель Россотрудничества: Владимир Вольфович был, конечно, настоящей легендой российской политики, порой прозревал будущее, порой удивлял, но никого равнодушным не оставлял. Мы все, конечно, будем помнить Владимира Вольфовича. Тут положено сказать, что «ушла эпоха», но эти слова мы повторяем в последние годы всё чаще, а эпоха всё уходит и уходит. Мы все (я так надеюсь и так думаю) провожаем и эпоху, и Владимира Вольфовича Жириновского с почтением. Источник 


     
     
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