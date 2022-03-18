Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Чем Макрон заслужил одобрение Лаврова

В Вашингтоне знают, что в деле противостояния России Париж – ненадежный союзник Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
По словам министра иностранных дел РФ, президент Франции – единственный из европейских лидеров, кто пытается сопротивляться гегемонии Вашингтона и до сих пор не «лег» под США. С чем может быть связана такая оценка Сергея Лаврова в условиях, когда Эммануэль Макрон активно участвует в экономической войне с Россией, но при этом звонит в Кремль по два-три раза в неделю?  Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Как найти и уничтожить доставленное на Украину оружие

Западное оружие – ценный трофей для республик Донбасса пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Поистине гигантское количество военной техники уже в ближайшие дни должна получить от Запада Украина. Что именно войдет в этот «гуманитарный» набор, как он будет доставлен на Украину – а главное, каким именно образом российские Вооруженные силы будут действовать, чтобы уничтожить все это добро до того, как оно попадет на фронт? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Впервые после окончания холодной войны США оказались в роли отстающих в разработке самого перспективного и грозного оружия современности – гиперзвуковых ракет. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 8)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
18 марта на Софиевской площади «активисты» выложат герб Украины из полутора млн цветов. Там же находится знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, чей постамент когда-то украшали слова «единая неделимая Россія». Такая вот ирония судьбы. Подробности...
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Нынешние времена – шанс для поколения 30-летних

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ближайшие месяцы и годы – исторический шанс для тех, кому сейчас 30–38. Они хорошо образованны, они уже состоялись в профессии, у них есть идеи, как сделать страну лучше и динамичней. И, по их мнению, – это точно не сидение в «ТикТоке». Подробности...
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Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 4 комментария

Украина докатилась до Эйхмана

Последствия дефолта для России

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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		18 марта 2022, 09:00

    Военно-воздушные силы США не получат в этом году гиперзвуковые ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), пишет военный портал Breaking Defence. Конгресс США вдвое сократил расходы на программу разработки гиперзвуковых ракет для американских ВВС.

    Пентагон ранее запросил 161 млн. долларов на покупку 12 ракет AGM-183A производства компании Lockheed Martin. Однако утвержденный Конгрессом законопроект предусматривает выделение только 80 млн. долларов. Законодатели объяснили свою скупость неудачными испытаниями ARRW, а выделенные средства предлагают направить на поиск причин этих неудач.

    В прошлом году ВВС США, как мы писали, три раза пытались запустить ракету ARRW с бомбардировщика B-52. 5 апреля ракета не смогла отделиться от крыла самолета. 28 июля ракета отделилась, но ее двигатель не включился. А 15 декабря, как сообщил представитель ВВС, «последовательность стартовых операций была прервана до отделения [ракеты] из-за неизвестной проблемы».

    Ракета ARRW является аналогом российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал», который был поставлен на опытно-боевое дежурство 1 декабря 2017 года. 21 декабря прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимир Путина сообщил, что сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    Таким образом, самый передовой американский гиперзвуковой проект ARRW безнадежно отстает от российского комплекса «Кинжал». Американские военные отреагировали на этот очевиднейший для всех провал точь-в-точь как лиса из известной басни Крылова. В январе этого года министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что гиперзвуковые вооружения могли бы стать полезным дополнением к арсеналу США, но высокая стоимость гиперзвуковых вооружений вызывает вопросы относительно того, в какой степени они нужны американским военным.

    Фото: BNS/Scanpix/Reuters

    «У гиперзвуковых вооружений есть пара характеристик, которые делают их интересными. У них высокая скорость, они могут преодолевать оборону, сложно определить направление их движения, во всяком случае в сравнении с обычными баллистическими ракетами.

    Но они также очень дорогие по сравнению с обычными вооружениями. Так что мы очень внимательно разбираемся с этим и решаем, как нам действовать», – отметил министр. Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявлял, что гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка задач армии США и на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы». Однако на фоне провала испытаний ARRW приходится делать хорошую мину при плохой игре и уверять общественность, что зелен гиперзвуковой виноград. И что тут остается делать конгрессменам? Вот они и урезали аппетиты разработчиков гиперзвуковых ракет в два раза. Законопроект поступит на рассмотрение Сената, но в том, что сенаторы его утвердят, сомнений нет. Министр ВВС США Кендалл признал, что в ближайшем будущем успехов в испытаниях гиперзвуковых ракет ожидать не приходится.

    С ним солидарны аналитики Исследовательской службы Конгресса США, которые в своем докладе от 19 октября 2021 года делают неутешительный вывод: в сфере создания гиперзвукового оружия в ближайшие годы нет возможности сократить отставание от России и Китая. Почему же впервые после окончания холодной войны США оказались в роли отстающих в разработке самого перспективного и грозного оружия современности?

    В докладе Счетной палаты правительства США (U.S. Government Accountability Office – GAO) дается четкий и недвусмысленный ответ на этот вопрос. Всему виной «незрелые технологии» (immature technologies) в области гиперзвуковых вооружений, а также «конфликт интересов и растрата впустую ресурсов», что делает невозможным создание американского гиперзвукового оружия как минимум в течение ближайшего десятилетия. А как не быть конфликту интересов и пустой растрате денег, если в США, как говорится в докладе аудиторов Госдепа, сейчас действуют аж 70 (!!!) программ по разработке гиперзвукового оружия и ни по одной из них нет реальных результатов.

    По результатам неудачных испытаний гиперзвуковой ракеты ARRW можно заключить, что у американцев проблемы с созданием прямоточных реактивных двигателей для гиперзвуковых ракет и материалов, способных выдерживать сверхвысокие температуры. «Незрелые технологии» в двигателестроении и материаловедении невозможно довести до ума ни за год, ни за два. Именно поэтому аудиторы Госдепа и отодвинули перспективный горизонт создания гиперзвуковых вооружений за десятилетний срок. Но это, на мой взгляд, слишком оптимистичная оценка возможностей американских военных корпораций. Когда нет необходимых технологий, это значит, что нет и соответствующей научной школы и нужны как минимум два-три поколения усилий ученого сообщества, чтобы такую школу создать. 

    С момента распада Советского Союза прошло как раз три десятка лет, в течение которых американские военные почивали на лаврах победителей в холодной войне и осваивали миллиардные бюджеты на создание никчемных эсминцев-невидимок класса «Замволт», немореходных литторальных кораблей, на бредовые проекты рельсотронов и сверхдальних пушек. Игнорировались не только разработки в сфере гиперзвука, но даже создание новых современных танков и самоходной артиллерии. Зато строились гигантские авианосцы, которые годятся лишь для войны с ближневосточными партизанами. Во всех крупных военных конфликтах, как, например, операция «Буря в пустыне», основной вклад в уничтожение военных объектов противника вносила наземная авиация, базирующаяся на многочисленных военных базах США. Вклад корабельной авиации был не более 10 процентов. А зачем же тогда нужны новые гигантские авианосцы?

    Правильный ответ: для сверхприбылей американского ВПК и примкнувшего к нему Пентагона. Серьезные американские политики прекрасно понимают пагубность такого положения дел. Чтобы остановить бесцельную растрату миллиардов долларов на неэффективные и зачастую бессмысленные программы вооружений и укоротить бюрократов «глубинного государства», в 2018 году было создано «Командование будущего» армии США (Army Futures Command, AFC). Тем не менее, каких-либо успехов в реформировании военной машины США «Командование будущего» не достигло, как признал командующий AFC генерал Майк Мюррей.

    Ключевой момент – нет заметных продвижений в создании самого грозного оружия современности – гиперзвуковых ракет. Именно поэтому США и НАТО не хотят воевать с Россией. Даже одна гиперзвуковая ракета, перехватить которую ни одна западная система ПРО не в состоянии, может превратить в радиоактивную пыль любой мегаполис Америки и Европы. Представьте себе, что может сделать с нашими «стратегическими партнерами» целый авиаполк Миг-31К, несущих ракеты «Кинжал». Американцы уже представили.

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