Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

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16 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

У США осталось мало возможностей для экономической атаки на Россию Юрий Смитюк/ТАСС
США раскрыли карты и рассказали, какие еще санкционные удары они могут нанести по России. Это полное торговое эмбарго и блокировка доступа России к международным морским путям. Под этой угрозой могут скрываться разные сценарии. В худшем случае США сделают российскую нефть «токсичной» для всего мира и начнут охотиться за танкерами в международных водах. Продовольственный и энергетический кризис в мире – это еще лучший итог при таком сценарии. Подробности...
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Как украинцы «покоряли» Херсонщину

Город-порт Херсон основала Екатерина II, а укрепляли Суворов и двоюродный дед Пушкина кадр из видео
Первым регионом Украины, полностью взятым под контроль российскими войсками, стала Херсонская область. Хотя абсолютное большинство херсонцев – люди русской культуры, сразу после смены власти население опасалось идти на контакт с военными РФ. В городе даже прошел мирный митинг против «русской оккупации». Почему в созданном Россией крае так сильны «заукраинские» настроения? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Как найти украинских ракетчиков – убийц мирных жителей ДНР

Украинскую ракету удалось сбить, иначе она нанесла бы гораздо больший ущерб REUTERS/Stringer
15 марта в Донецке – день траура по погибшим в результате обстрела украинской ракетой «Точка-У». Кто из украинских военнослужащих персонально несет ответственность за это военное преступление, какая военная часть и каким образом применила эту ракету – и что рассказал о ее действиях секретный ноутбук, найденный разведкой?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Является ли Китай в той же мере союзником России, как США и Европа являются ее врагами? Хочет ли сама Россия того, чтобы Китай оказался для нее тем, чем был последние несколько десятилетий Запад? Насколько планы развития Китая и России требуют от них сохранения близких отношений? Подробности...

Почему Украина затягивает переговоры

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучшее лекарство для Зеленского и его вельмож – это успехи русского оружия. Без этой «терапии» любые российско-украинские переговоры будут просто фикцией и уподобятся минскому процессу. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск №6)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуция в Киеве остановилась. Причина – введение комендантского часа почти на двое суток. Из-за этого более двух миллионов человек оказались заперты в городе, и теперь у них нет шансов вырваться за пределы столичного региона. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Китай принуждают предать Россию

Обсуждение: 6 комментариев

Экономику немцев убьют назло русским

Япония требует нового миропорядка

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
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  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
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Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
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  • С безразличием

  • С огорчением
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    Тимофей Бордачёв

    Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		16 марта 2022, 12:24

    Одним из неприятных последствий того, что сейчас происходит в восприятии российским общественным мнением нашего положения в мире, может стать скатывание в хорошо известную нам по Украине дихотомию «зрада – перемога» (предательство – победа). Ситуацию спасает то, что в этом направлении, судя по событиям и решениям, не думают те, кто принимает важнейшие политические решения. Однако значительная часть активно читающего новости общества естественным образом склонна к восприятию черно-белой картинки и поспешным выводам. Это не проблема, когда речь идет о том, как мы видим противников России – США и их союзников. Но может оказаться действительно негативным фактором, когда речь идет о державах, занимающих по отношению к России наиболее благожелательную позицию.

    В настоящее время среди стран, которые не присоединились к попыткам политической и экономической травли России, инициированной Западом, центральное место занимает Китай. Это, впрочем, никого не удивляет – Пекин уже давно является вторым по значимости глобальным экономическим игроком и его отношения с США год от года ухудшаются. Такая динамика не препятствует сохранению между обеими державами солидных экономических связей, что вместе с тем также подвергается в последние годы ревизии со стороны Вашингтона. Уже хотя бы поэтому многочисленные китайские крупные компании, которые уже сами под санкциями США, будут с радостью работать с Россией – это в том числе технологические гиганты Huawei и ZTE.

    Чтобы понять, как мы будем взаимодействовать с Китаем в долгосрочном отношении, нам необходимо сейчас ответить на три вопроса.

    Вопрос № 1. Является ли Китай в той же мере союзником России, как США и Европа являются ее врагами? На этот вопрос мы можем без малейшего сомнения дать утвердительный ответ. Высокий уровень доверия между президентом Путиным и председателем Си – это результат сформированного за годы взаимопонимания и единой оценки основных мировых процессов, задачи выживания китайского и российского народов в условиях, когда Запад ведет против всех борьбу за сохранение собственной монополии.  

    Состоявшаяся пару дней назад встреча между высокими официальными представителями Китая и США подтвердила то, что Китай продолжает поддерживать Россию и не испытывает по отношению к Вашингтону никакого уважения или желания идти на компромиссы по этому принципиальному вопросу. Вкратце такой подход был сформулирован по следам встречи одним из ведущих китайских журналистов, недавним главным редактором правительственной газеты на английском языке Global Times: «Вашингтон не имеет права требовать от Китая обещаний не экспортировать в Россию вооружения или остановить китайско-российскую торговлю».

    Также после переговоров с китайской стороны последовал целый ряд достаточно твердых заявлений, суть которых – отсутствие у американцев аргументов, способных изменить китайскую позицию благожелательного нейтралитета по отношению к России. Со своей стороны Вашингтон мало что может предложить. Единственный вопрос, которые для Пекина по-настоящему важен – это судьба Тайваня. Однако просто «сдать» остров в распоряжение Китая американцы не могут. Это полностью разрушит их позиции в Азии, где им еще предстоит долгосрочное противостояние с тем же Пекином. Тем более, что в сложившихся обстоятельствах китайцы вряд ли будут благодарны США даже за такой «царский» подарок – для Пекина констатация того, что Тайвань и КНР являются частью единого целого, является непреложным фактом, за признание которого не стоит благодарить.

    Противоречия между США и Китаем имеют настолько же фундаментальную природу, как их сближение 50 лет назад – тогда оно было необходимо Пекину, чтобы вытащить страну из нищеты и сохранить власть Коммунистической партии после социальных экспериментов Мао Цзэдуна. Сейчас США уже сдерживают развитие КНР, вводят меры, ограничивающие ее способность к росту благосостояния, и открыто ставят под сомнение авторитет КПК.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    Китай – это очень прагматичное государство, и его руководители делают то, что нужно в данный момент для собственного развития и укрепления международных позиций. Любые формы поддержки борьбы Запада против России не принесут Китаю ничего – он просто оказался бы в ряду многочисленных сателлитов США, что совершенно не входит в планы китайского руководства.

    Вопрос № 2. Хочет ли сама Россия того, чтобы Китай оказался для нее тем, чем был последние несколько десятилетий Запад? То есть единственным партнером, от которого находишься в тотальной, как нам сейчас пытаются показать, зависимости и, что еще более важно, с которым связываешь реализацию собственного желания ничего внутри собственной страны особенно не делать. Другими словами, собирается ли Китай взять Россию на содержание в плане финансов, торговли и технологий?

    Несмотря на всю инерцию нашего внешнеполитического мышления, есть надежда, что ответ все-таки будет отрицательным. В этом случае практическое взаимодействие с Китаем будет развиваться так, как это будет необходимо для дополнения и усиления собственных мер по выходу из относительной отсталости.

    Поэтому не нужно нервно реагировать на то, что китайские компании не будут уничтожать собственные планы развития и выполнения обязательств перед населением и государством просто для того, чтобы сделать приятное России. При этом Китай медленно, но последовательно двигается к отделению своей экономики от США и, весьма вероятно, происходящий сейчас кризис сделает это движение более интенсивным.

    В условиях давления со стороны американцев и неизбежного размывания их двусторонней зависимости с Китаем мы можем ожидать даже более активной поддержки России, чем это кажется перспективным сейчас. Важным фактором отношений становится постепенный переход двусторонней торговли на расчеты в национальных валютах, что раньше не встречало слишком большого энтузиазма со стороны самой России. Весьма вероятно, что здесь мы имеем дело и с человеческим фактором – Китай, как считает большинство специалистов по этой стране, не может рассматриваться в качестве направления вывода из России капиталов. И уж точно не надо думать, что, если и когда Китай действительно окажет России помощь в тех вопросах, где она точно не может справиться своими силами, он будет кричать об этом на весь мир – это совершенно не в стиле китайской политики.

    Вопрос № 3. Насколько планы развития Китая и России требуют от них сохранения близких отношений? Да, конечно – современная Россия, уверенно контролирующая свою периферию и не позволяющая создать в Центральной Азии, под боком у самой неспокойной части Китая, очаг нестабильности или террористический анклав – это наиболее надежная гарантия того, что США не смогут ударить Поднебесную с тыла. В Китае совершенно не испытывают иллюзии по поводу того, что Вашингтон рассматривает все, кроме Канады, в качестве поля для военных, дипломатических или биологических экспериментов, совершенно не угрожающих безопасности его национальной территории.

    Ухудшение отношений между СССР и Китаем в 1960-е годы было вызвано тем, что молодая китайская республика добивалась самостоятельности в отношениях со своим покровителем в Москве, а тот хотел сохранить над ней контроль. Сейчас цели развития Китая и России не могут вступать между собой в противоречие – более того, они друг друга дополняют в мире, который все больше раскалывается на отдельные зоны с самостоятельными финансовыми и энергетическими системами.

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