Уехавших из России артистов забудут

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14 декабря, среда  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

Мировой рынок нефти не знает к чему готовиться Егор Алеев/ТАСС
Необычный эффект последовал после введения новых нефтяных санкций Евросоюзом. Вместо ожидаемого всеми всплеска мировых цен на нефть, стоимость барреля пошла вниз. Почему так необычно ведет себя черное золото? Сможет ли нефть вернуться к 90-100 долларам за баррель?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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Американские «Пэтриоты» бросают вызов России в небе Украины

США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot REUTERS/Radovan Stoklasa
США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПВО Patriot Украине. Окончательное решение по поставкам примет Джо Байден, однако тональность публикаций в западных СМИ намекает на то, что этот вопрос выглядит решенным. Как подобные действия Вашингтона скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Уехавших из России артистов забудут

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исход из страны – без перспектив возвращения – значительной части влиятельных фигур нашей творческой тусовки дает надежду, что в конце концов ситуация и атмосфера в творческих отраслях станет более здоровой – и идеологически, и профессионально. Подробности...

Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Россия обязана вернуться в Арктику

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага. Подробности...
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«Артемовская мясорубка» ВСУ

Когда у НАТО закончится оружие для ВСУ

Олимпийцев России просят вернуться

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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    Ирина Алкснис

    Уехавших из России артистов забудут

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		14 декабря 2022, 16:55

    Стало уже привычным, что российское искусство и шоу-бизнес являются у нас объектом весьма жесткой критики. И надо признать, что представители нашего творческого сословия действительно не устают давать поводы для этого. Только за последнюю пару недель Лайма Вайкуле восхитила страну откровением о том, что она содержала СССР, а в Израиле подняли тему загадочного и, возможно, незаконного получения гражданства Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой, отбывшими в этом году в Землю обетованную. А было еще очень забавное интервью лидера группы «Литтл Биг» Ильи Прусикина, скандал вокруг фильма «Монастырь» и многое другое – и все это за несколько считаных дней. Ну а в целом уходящий год оказался невероятно щедр на вскрытие особенностей общественной позиции, скажем так, отечественных звезд, что заставило отшатнуться от них значительную часть публики.

    Но самое интересное, что данный процесс – вовсе не исключительно российское явление. По существу, ровно то же переживает сейчас практически все мировое искусство. Особенность отечественных реалий разве что в том, что мы оказались в авангарде глобальной тенденции. Это по-своему не может не радовать, учитывая безнадежную вторичность, подражательность и заимствованность российского артистического мейнстрима последние десятилетия. Так что наши звезды, оказавшиеся в данный момент «на морозе», могут даже гордиться собой, поскольку они прокладывают дорогу куда более масштабным фигурам.

    Потому что нет никакой принципиальной разницы между нашими «творцами», упорно впаривающими свои русофобские поделки российской аудитории, которую они презирают и ненавидят, и, например, Голливудом, настолько агрессивно пихающим «прогрессивную повестку» везде и всюду, что западная аудитория уже просто отшатывается от его продукции. А про остальной мир можно и вовсе не говорить.

    Более того, имеющиеся различия – например, в источниках финансирования – только подчеркивают общность данного феномена в самых разных странах. На самом деле, можно понять, почему так получилось у нас: российское государство давным-давно взяло на содержание художественное сословие и за несколько поколений подобной халявы то выродилось в закрытую, во многом наследственную тусовку, которая ненавидит свою страну, но убеждена, что та обязана ее содержать и не спрашивать за результат. Но Запад-то с его куда более жесткой системой «искусство как бизнес» каким образом пришел ровно к тому же итогу? Особенно учитывая, что там-то результат полностью зависит от интересов и запросов публики, чтобы у творцов была возможность и дальше работать.

    Голливуд на глазах теряет деньги, у него валятся рейтинги и кассовые сборы, рейтинги того же «Оскара» год от года все хуже и уже выглядят откровенно позорно. Но американские кинематографисты продолжают гнуть идеологически выверенную линию, которая все чаще гробит самые амбициозные и дорогостоящие проекты – просто потому, что все это уже поперек горла зрителям. Иных творческих сфер, будь то музыкальная, театральная, литературная или монументальная, это касается в неменьшей степени.

    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    В принципе, вполне очевидно, почему фактически во всем мире представители творческих отраслей возомнили себя общественно-политическими тяжеловесами, пресловутыми ЛОМами, выполняющими функцию донесения идеологической истины в последней инстанции до широких масс. Да просто потому, что в таковом качестве они действительно активно проявляют себя уже целый век, хотя правильнее сказать, что их в таковом качестве зачастую использовали. Но как бы то ни было, развитие технологий в ХХ веке реально превратило популярных актеров, писателей, певцов, художников в знаковые и значимые общественные фигуры – вне зависимости от особенностей политической системы, в которой они жили и работали. В этом смысле нет кардинальной разницы между Клавдией Шульженко, дававшей фронтовые концерты, и Мэрилин Монро, выступавшей перед американскими военными в Корее, между Владимиром Маяковским, ставшим поэтом революции, и нашим современником Бэнкси, который своими граффити стремится донести до людей важные для него идеи. И аналогичные примеры можно привести из любых уголков планеты, будь то Латинская Америка, Европа или Юго-Восточная Азия.

    Сложнее ответить на вопрос, почему к настоящему моменту это явление в значительной части мира выродилось в откровенно уродливые формы, когда представители творческих профессий из голоса своего народа, каковым они были несколько десятилетий назад, превратились в откровенно деструктивные силы, пропагандирующие общественно опасные идеи. И тут уже не так важно, идет ли речь о трансгуманизме или ненависти к собственной стране и ее народу.

    При этом что у нас, что у них творческая среда породила тоталитарную систему настолько жесткой нетерпимости к «неправильному» мнению, что цензуре времен товарища Сталина или сенатора Маккарти остается только завидовать. Любая попытка открыто пойти против идеологического мейнстрима фактически обрекает человека на крах карьеры, поскольку тусовка его просто выдавливает из своих рядов, перекрывая профессиональный кислород.

    На ваш взгляд

     
    Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?


    Обсуждение:  97 комментариев

    В этом смысле нам стоит поблагодарить СВО, поскольку спецоперация стала мощным триггером изменений. Куда они приведут и какой будет новая система, еще неясно. Но исход из страны – без перспектив возвращения – значительной части влиятельных фигур нашей творческой тусовки дает надежду, что в конце концов ситуация и атмосфера в творческих отраслях станет более здоровой – и идеологически, и профессионально.

    И без сомнения, тот же процесс предстоит пережить и Западу. Российское же искусство тут стало первопроходцем, столкнувшись с реальностью, которую наши творцы давно и старательно игнорировали: творчество существует не в безвоздушном пространстве, попытка художников и артистов оторваться от корней и от общества, для которого они работают, выхолащивает их искусство, превращает его сначала в ненужного, а потом в общественно опасного паразита. И вот тут включаются механизмы коллективной защиты – сначала в виде игнорирования людьми создающихся произведений, а потом и более неприятных мер – в форме, например, активного отторжения. Что в конце концов превращает этих самых художников и артистов в пустое место – и репутационно, и профессионально, и финансово. Что мы и наблюдаем прямо сейчас.

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