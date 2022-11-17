Почему модная западная мысль ненавидит Россию

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17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
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Дерипаска списал доллар с мировых счетов

США продолжают жить в долг Lena Klimkeit/dpa/Global Look Press
Рынок американского долга начинает напоминать рынок российских ГКО, каким он был в 1998 году, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Более того, он предрекает закат долларовой финансовой системы уже через три-четыре года. Может ли США грозить дефолт наподобие российского в 1998 году? И в чем отличие нынешних США от тогдашней России? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. В НАТО такую позицию сочли смешной и подрывающей доверие Запада к украинцам. При этом российские эксперты уверены: Зеленский даже не осознает того, что Байден публично назвал его пустословом. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему модная западная мысль ненавидит Россию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить. Подробности...

Бесцеремонность Запада утомила Китай

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Дело не только в том, что Китай приобрел экономическое могущество и сам стал поставщиком технологий или инвестиций. Внутреннее положение Запада показывает, что он уже не может быть для КНР полезным. Подробности...

Реален только 2022-й и все, что в нем

Анна Федорова
Анна Федорова, вице-президент «Фонда открытой новой демократии»
Прошлое углубилось. События двух-трехлетней давности воспринимаются как далекое прошлое. Истории из нулевых вообще воспринимаются как сказки про старые времена. Вспоминаешь – и как будто роман из чужой жизни читаешь. Подробности...
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Раздел могил на русские и украинские

Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
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    Андрей Полонский

    Почему модная западная мысль ненавидит Россию

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		17 ноября 2022, 16:20

    Связь элитного гуманитарного образования и определенной реакции на украинский раздражитель прослеживается как в России, так и далеко за ее пределами. Чем элитарнее школа, яснее принадлежность корпоративному строю, верность леволиберальному мейнстриму, тем яростнее русофобия.

    Ярчайший пример тут – выпускник Гарварда и сын помощника президента Кеннеди американский конгрессмен Дж. Раскин, недавно заявивший, что русские за свою антидемократическую, антигейскую и антифеминистскую позицию заслуживают полного уничтожения. И мало кто ему возразил. Такое впечатление, что 24 февраля вычеркнуло Россию и русских из области политкорректности раз и навсегда.

    И наоборот, более пограничные персонажи, для которых музыка с новой этикой и необходимостью испытывать вину за мифические привилегии – пустой звук, гораздо больше способны понимать и принимать логику России, ее стратегические задачи и политические интересы. Тут можно снова привести пример из штатовской политики. Пол Гозар, бывший провинциальный стоматолог и один самых одиозных персонажей на Капитолии, недавно предложил провести мирные переговоры Путина и Зеленского у него дома в Аризоне, только чтобы добиться компромисса и прекращения огня.

    И таких хрестоматийных противопоставлений – множество, причем по всему западному миру.

    Так что причина леволиберальных и сугубо пацифистских, а то и откровенно антироссийских настроений части российской гуманитарной интеллигенции, скорее всего, лежит глубже, чем «прозападные» программы и направления исследований, структура образовательной и академической системы. Сам Запад далеко не однороден. Но приблизиться к пониманию этой проблемы необходимо хотя бы для того, чтобы наши академические гуманитарные институты прекратили плодить социальную смуту и увеличивать число людей с приевшейся с советских времен фигой в кармане.

    Корень вопроса, скорее всего, даже не в клановой или тем более классовой принадлежности, да и не в распределении финансовых потоков, а по существу – в последних результатах и выводах, логических конструкциях и теоретических перебоях, к которым подошла модная западная мысль, питающаяся страхами и стереотипами массового потребительского информационного общества. Дело во взгляде на человека, как на некую почти пустотную единицу, ценность которой ограничивается сохранностью физического тела и участием в круговороте экономических стимулов и видимостей потребительского общества. И никакого существования за пределами этих критериев, никакого диктата истины, ценности, надличностного призыва быть не должно. Всё такое в лучшем случае – фикция, в худшем – манипуляция, пропаганда.

    При подобном подходе к человеку и его назначению (верней, отсутствию назначения) на земле, основанием общественных отношений и становятся законы рынка, где каждый каждому товар, а залог корпоративной стабильности и успешных социальных манипуляций в рамках нескончаемого PR – пресловутые «права и правила».

    В этих терминах и думает о человеке хороший воспитанник «элитной» школы западного извода, полюбивший феноменологию, прочитавший фрейдо-марксистов и Бенджамина, изучивший вдоль и поперек Дерриду и Делеза, хватавшийся за голову, вникая в лекции Витгенштейна, и готовый восхищаться остроумием авторов школы спекулятивного реализма. История для него – свод не столько высоких смыслов, сколько ошибок и преступлений, древние – не образец для подражания, а рассказ о том, как дальше нельзя, любое насилие – зло, любое напоминание о долге и смысле, о принадлежности чему-то большему, чем ты сам – способ манипуляции.

    В рамках сей логики взгляд на текущую ситуацию прост и ясен. Но ирония в том, что такое мышление, захватившее к 20-м годам 21-го века прогрессистские головы – катастрофа как она есть. Человечество, не защищенное целеполаганием и лежащим за пределами частного биологического существования смыслом, бодро шагает в никуда, к полному растворению в товарах и удобствах, к слиянию с машиной (или искусственным интеллектом, как удобнее). То есть к добровольному отказу от свободы, к совершенному подчинению механизму безопасного манипулирования.

    Движение тут только в один конец, и самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить.

    Поэтому наши нынешние сторонники – часто люди, не прочитавшие модных (именно модных, а не умных) книг. Или оттолкнувшиеся от них и пошедшие в противоположном направлении. Они обращаются к старым, доставшимся от отцов и проверенным временем, идеям и идеалам. Иногда остаются в плену смешных и наивных предубеждений и страхов. Они высоко ценят свой прямой и непосредственный, не прошедший через деконструкцию социальный опыт, не считают себя товаром, храня как зеницу ока «субъектность» в полноте связей и зависимостей, то есть ищут поддержки, солидарности и любви. И в идеале готовы ответить поддержкой, солидарностью и любовью.

    На первый взгляд, они – наши – всегда выглядели хуже, чем выпускники элитных школ. Казались более угрюмыми, упрямыми, нетерпимыми. Но только до тех пор, пока не началось это большое противостояние. Теперь мы знаем, что такое настоящая нетерпимость «людей с хорошими лицами».    

    …На этом простом отталкивании и может строиться русское образование 20-х годов 21-го века. Мы должны вернуться к очевидному миру. Где суждение, что Бог умер – только метафора Ницше. Где предположение, что человек умер – только свидетельство глубокой печали отчаявшегося Кожева.

    А на самом деле и Тот, и другие – все здесь, на вершинах и в безднах длящейся истории. Нынешнее поколение отвечает перед своими отцами за своих детей. На этом покоится Родина. Принимая ее как дар, можно увидеть другие страны, культуры и цивилизации, полюбить их отличие и разнообразие. Тем более – после окончания нынешнего конфликта.

    «Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
    А жизнь людей мгновенна и убога, 
    Но всё в себя вмещает человек,  
    Который любит мир и верит в Бога», – 

    писал Николай Гумилёв больше ста лет тому назад. На том и стоим.

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