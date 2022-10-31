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Конгрессмен США призвал «уничтожить Россию» из-за традиционных ценностей
Конгрессмен США Раскин заявил о необходимости уничтожить Россию из-за ее следования традиционным ценностям
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Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности, заявил конгрессмен США Джейми Раскин.
По его словам, Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена любой ценой, передает Ura.ru со ссылкой на Fox News.
Ранее сообщалось, что Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия.
Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке»
Посол России в США Антонов отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы
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Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы якобы из-за приостановки реализации зерновой сделки являются ложными, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Российский дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства, выразил возмущение реакцией США на террористическую атаку на порт Севастополя, подчеркнув, что в Москве не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима, зато отметили полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации массированного удара с применением беспилотников, передает ТАСС.
Антонов констатировал, что ситуация еще больше накалилась, но в Соединенные Штаты этого замечать не намерены и опять все свели к ложным обвинениям России в обострении мировой продовольственной проблемы. Он подчеркнул, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в «черноморской инициативе», Россия не может продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности. Как отметил дипломат, в приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию, это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Комментируя инсинуации со стороны США о «провоцировании» голода, дипломат напомнил о неоднократных призывах России направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. При этом он констатировал, что добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства, в то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.
Антонов также обратил внимание на то, что российский сельскохозяйственный сектор продолжает сталкиваться с серьезнейшими проблемами на фоне односторонних западных рестрикций, несмотря на все декларации Вашингтона и Брюсселя о якобы отсутствии каких-либо ограничений.
Он подчеркнул, что Россия как один из ведущих мировых агропроизводителей остается надежным и ответственным поставщиком на глобальные рынки и доказала этот факт конкретными делами. Дипломат отметил, что здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением проблемы голода занимаются как раз те страны, которые мешают российским поставкам продовольствия на мировые рынки.
Антонов также констатировал, что Вашингтон и его сателлиты своими шагами и риторикой поощряют киевский режим к дальнейшей военной эскалации, способствуют затягиванию конфликта на Украине, отдаляя возможность его урегулирования за столом переговоров.
Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия. Между тем президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством».
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В США заговорили о пересмотре стратегии на Украине
Военный эксперт Касс призвал США значительно сократить поставки оружия Украине
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США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит, заявил эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
В статье для 19Fortyfive Каас указал, что новый пакет помощи Киеву в размере 50 млрд долларов только затянет конфликт и Украина не одержит в нем победу, передает РИА «Новости».
Он считает, что США, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить.
«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива – уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?» – пишет автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
Обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
Между тем, американский морпех в отставке Дакота Вуд отметил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы.
Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Washington Post: Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Группа законодателей США из Республиканской партии выступила против включения в окончательную версию проекта оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) положения, согласно которому американские власти могли бы направлять Киеву средства от продажи конфискованных у России активов, сообщают американские СМИ.
В защиту данной поправки выступают демократы, передает радио Sputnik со ссылкой на газету The Washington Post, издание побеседовало с несколькими лицами, участвующими в переговорах в Конгрессе.
По их мнению, если поправка не войдет в итоговую версию документа, то это «ограничит возможности администрации [президента США Джо] Байдена предоставлять помощь находящейся в тяжелом положении экономике Украины».
Республиканцы заявляют, что поправка не была в полной мере утверждена соответствующими комитетами в Конгрессе США, говорится в публикации. Они указывают, что данное положение должны проанализировать юридические комитеты Палаты представителей и Сената.
Кроме того, противники поправки считают, что она не была в достаточной мере рассмотрена с точки зрения возможных судебных разбирательств.
Республиканцы вместо этого предлагают принять дополнительные меры для ограничения доходов России от продажи энергоносителей, передает ТАСС содержание статьи.
По словам помощника законодателей из числа демократов, имя которого не раскрывается, поправка, о которой идет речь, была включена в ту версию законопроекта, которая ранее уже была одобрена Палатой представителей Конгресса США. Поэтому, по его словам, ее следует включить и в окончательную версию документа.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Ранее бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны.
Дрон-разведчик США заметили вблизи Севастополя
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен неподалеку от Севастополя
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В момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, сообщают СМИ.
В настоящее время другой летательный аппарат – самолет ДЛРО патрулирует западное побережье Черного моря, сообщает Telegram-канал «Два майора».
«Задачами разведывательной авиации является вскрытие районов ПВО, получение данных о сигналах боевого управления ВС России, фиксация реакции наших сил на боевые ситуации. Данные в части касающейся передаются Украине», – добавляет автор публикации.
Данные о нахождении американского дрона вблизи Севастополя подтверждает также портал Flightradar24. По его информации, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.
Уточняется, что разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.
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Байден назвал решение России по зерновой сделке «возмутительным»
Президент США Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке «возмутительным»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.
Байден заявил в эфире телеканала Fox News, что решение России приостановить участие в зерновой сделке якобы увеличит голод и просто возмутительно. Он выступил с утверждением, что у Москвы якобы нет причин поступать таким образом, передает РИА «Новости».
В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
После этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.
США решили не вводить потолок цен на нефть из России до выборов в Конгресс
Соединенные Штаты не намерены вводить потолок цен для закупок нефти у России до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, пишут СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.
«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости».
Это связано с тем, что на мировом рынке нефти может сохраняться волатильность в ожидании 5 декабря, когда вступят в силу ограничения по закупкам нефти у России.
До этого СМИ сообщали, что Вашингтон намерен пересмотреть условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
В России перехватили контрабанду российских шлемов и противогазов на Запад
На российской таможне предотвратили отправку российских шлемов и противогазов на Запад контрабандой
Федеральная таможенная служба перехватила контрабанду российской военной продукции, а именно шлемов, противогазов и другого имущества, в США, Канаду и Францию.
По информации ведомства, сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли поток контрабанды военной продукции за границу. Так, таможенники изъяли 12 посылок с комплектующими военного назначения, отправленных россиянином в США, Канаду и Францию. В коробках перемещались более 20 шлем-масок, противогазовых лицевых масок, фильтрующе-поглощающих коробок и элементов к военным противогазам, передает РИА «Новости».
Уточняется, что в результате обыска дома отправителя было обнаружено 500 единиц военной продукции – дозиметры, маскировочные комплекты, плащ-палатки, наушники ГСШ-01, оптические пеленгаторы, запчасти от прибора ночного видения, пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы и другая военная продукция.
В США заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине
19fortyfive: Военные запасы США истощились из-за помощи Украине, на их пополнение уйдут годы
Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы, считает американский морпех в отставке Дакота Вуд.
В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом, пишет Вуд в статье для издания 19fortyfive.
По его словам, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения, объясняет морпех, добавляя, что поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему.
«Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы», – приводит его слова РИА «Новости».
С такими военными запасами, рассуждает автор статьи, США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте. Так, Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе, считает Вуд. По его мнению, подобная ситуация «придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски».
«Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?» – поинтересовался морпех.
Ранее обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
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Пентагон разместил тендер на закупку автоматов АК-74
Американское оборонное ведомство объявило о планах по закупке автоматов АК-74 калибром 5,45 мм или его копий, соответствующий заказ размещен на сайте SAM.gov.
Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси объявило конкурс среди поставщиков АК-74 и аксессуаров к нему, передает РИА «Новости».
В заказе не уточняется, для чего американской армии необходимо такое стрелковое вооружение.
Отмечается, что предпочтительными указаны автоматы из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74).
«Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74», – уточняется в документе.
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Политолог: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»
Политолог Аватков: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»
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Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам, при этом Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии, заявил политолог Владимир Аватков.
Как написал Аватков в своем Telegram-канале, Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам. По его словам, Анкара показала, что может договариваться и быть «хабом», а Москва продолжала участвовать в сделке даже тогда, когда стало ясно, что Россию дискриминируют.
«Но у всего есть границы. В данном случае – безопасность. Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии. Теперь может сколько угодно и к чему угодно призывать. Ключи не у него», – написал политолог.
Ранее глава США Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.
Напомним, в субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
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В США назвали условия для переговоров с Россией
Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.
Автор напомнил, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти дал понять, что его партия в случае получения большинства пересмотрит поток помощи Украине или даже остановит его, сообщает РИА «Новости».
Маккарти считает, что вопрос Украины занимает важное место в американской повестке, но Белый дом не может заниматься только этой проблемой.
Мэй назвал заявление конгрессмена намеком на то, что главная обязанность американских властей – защищать интересы избирателей, и заявил, что пока в украинском кризисе поведение США не соответствует этой задаче.
Автор заявил, что у Америки есть три цели: не допустить прямого столкновения с Россией, окончательного ухудшения отношений с ней и ограничить экономические последствия украинского кризиса. Он указал, что администрация Байдена не выполнила две из них.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.
Посол России призвал США вернуть на родину размещенное за границей ядерное оружие
Посол РФ в США Антонов призвал Вашингтон вернуть на родину размещенное за границей ядерное оружие
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину, ликвидировав инфраструктуру для его хранения и использования.
«Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Он отметил, что российский арсенал вооружений не представляет угрозы для США. Ранее сообщалось, что США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.
Глава МАГАТЭ заявил об утраченном США первенстве в экспорте ядерных реакторов
Глава МАГАТЭ заявил о переходе от США к России первенства в экспорте ядерных реакторов
США утратили первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов, оно перешло к России, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», – передает ТАСС слова Гросси.
Он добавил, что сейчас «главный поставщик» ядерных технологий на мировой рынок – Россия, то есть Росатом.
Гросси констатировал наличие у США значительного научно-технического потенциала. Но при этом он указал, что что Росатом и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) используют отличные от американских конкурентов модели финансирования. Это позволяет им действовать на мировых рынках более гибко.
«Так что это вызов для американских компаний за рубежом», – подчеркнул глава агентства.
Ранее сообщалось, что Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse в качестве подрядчика для строительства первой в стране атомной электростанции.
ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО HIMARS
Экстренные службы Херсонской области предупредили об обстреле Антоновского моста украинскими военными из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост в Херсоне из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в экстренных службах региона.
Как сообщил представитель экстренных служб Херсонской области, вооруженные силы Украины в 21.13 обстреляли район Антоновского моста, выпустив 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По имеющимся у него данным, девять ракет удалось сбить российской системе ПВО, еще три ракеты упали в район Антоновского моста, передает ТАСС.
Накануне ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из американских РСЗО HIMARS, все ракеты удалось сбить российской ПВО. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении США в статусе участника конфликта на Украине.
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Пушков: США не удается выстроить единый фронт против Саудовской Аравии
Соединенным Штатам не удается выстроить единый фронт против политики Саудовской Аравии, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, внешнеполитическая автономия некогда ближайшего союзника США на Ближнем Востоке растет, и в Вашингтоне сейчас решают, как на это отреагировать.
Сообщения о готовности Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС, вслед за решением Эр-Риада вместе с другими странами ОПЕК+ сократить добычу нефти, чтобы поддержать уровень мировых цен, еще более осложнили отношения Эр-Риада и Вашингтона, пишет Пушков в своем Telegram-канале.
Президент США Джо Байден пригрозил саудитам «последствиями». Сейчас в Вашингтоне решают, как отреагировать на растущую внешнеполитическую автономию некогда ближайшего союзника США на Ближнем Востоке, отмечает Пушков.
По его словам, для американцев дело осложняется тем, что Саудовская Аравия чувствует себя весьма уверенно, поскольку высокие цены на нефть обеспечивают ей профицит бюджета и способность запускать новые крупные инвестиционные проекты. В настоящее время Саудовская Аравия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди стран «Большой двадцатки», указал сенатор.
В такой ситуации американские бизнесмены, привлеченные открывающимися в этой стране возможностями, вряд ли поддержат стремление официального Вашингтона так или иначе наказать Эр-Риад, полагает Пушков.
В то время, как официальный Белый дом обвиняет Саудовскую Аравию в том, что она помогает России финансировать спецоперацию на Украине, а также в росте цен на топливо в США, члены предыдущей администрации (занимающиеся теперь бизнесом) собираются в Эр-Риад на крупный инвестиционный форум, который иногда называют «Давосом в пустыне», цитирует Пушков публикацию журнала Fortune. Уточняется, что в мероприятии собираются принять участие, в частности, бывший министр финансов Мнухин и зять Трампа Кушнер.
«Ухудшающиеся перспективы глобальной экономики делают Саудовскую Аравию с ее богатыми государственными инвестиционными фондами еще более привлекательной для крупных американских компаний. Таким образом, единый фронт против политики Эр-Риада в США никак не выстраивается», – заключил Пушков.
Напомним, ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).