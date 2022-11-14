В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Пару недель назад, выступая на «Валдае», президент Путин проговорил вполне очевидную, но многими не осознававшуюся мысль: нынешние события и процессы – надолго. Президент очертил срок в целое десятилетие.

Эти его слова чрезвычайно полезны для любого человека, следящего за новостями в мире и пытающегося составить самостоятельное мнение о происходящем. Мы не обладаем всей полнотой информации, поскольку черпаем ее из открытых источников. Все же остальное, скрытое от нас, мы предполагаем и додумываем в меру своей фантазии, а также склонности к пессимизму или оптимизму.

Однако если при анализе текущих новостей постоянно держать в уме, что прямо сейчас мы переживаем только крошечную часть грандиозного многолетнего глобального процесса, это помогает отстроить куда более ясную и трезво осмысляемую картину текущих событий, которые без этого едва ли не ежедневно бросают многих из нас от эйфории к отчаянию и обратно. Так что давайте взглянем на происходящее именно с этой точки.

Итак, 24 февраля идущая уже довольно давно, а с 2014 года активно, трансформация мировой системы вышла на новый этап открытого столкновения России с Западом, столкновения в том числе военного, поскольку его гибридный характер является не более чем фиговым листком. Украина добровольно предоставила свою территорию для боевых действий, а свое населения – для прокси-войск НАТО. Кстати, это отвечает на вопрос, как долго там будет длиться конфликт: до окончания глобального противостояния. Боевые действия будут перепахивать Украину, пока не будет достигнута новая геополитическая конфигурация в мире, то есть те самые плюс-минус десять лет, упомянутые Путиным. Можно было бы посочувствовать юго-западным соседям, но они сами выбрали свою судьбу, долго, упорно и с энтузиазмом добиваясь для себя именно ее.

Прошедшие восемь с половиной месяцев показали, что вариант с быстрым и максимально безболезненным решением проблемы Украины, увы, не сработал. С другой стороны, у Запада свой повод для разочарования. У него не получилось стремительным домкратом обрушить российскую экономику с дальнейшим государственно-политическим обвалом, что разом бы решило проблемы США с союзниками. Но хуже оказалось другое: выяснилось, что Запад сам заметно ослабел и стал уязвим. Социально-экономические системы стран по обе стороны Атлантического океана ощутили чувствительный удар по себе, причем компетентные структуры уже не скрывают, что это только начало и дальше будет существенно хуже. А это, в свою очередь, бьет как по внутриполитической стабильности данных государств, так и по общезападной солидарности. Большую часть года коллективный Запад выступал безоговорочно консолидированным яростно антироссийским фронтом, а теперь там вновь наблюдаются разброд и шатание.

И вот на таком фоне мы наблюдаем события последних недель, частью которых, кстати, является и уход российских войск с правого берега Днепра. На Западе же пошло все более активное и громкое продавливание темы переговоров с Россией, в данный процесс вовлечены как влиятельные медиа, так и заметные фигуры типа папы Римского. Мировые мейнстримные СМИ уже открыто пишут о признаках распада антироссийской коалиции из-за экономических проблем, с которыми сталкиваются страны-участницы. Отдельные государства, например, Италия, и вовсе заявили о приостановке военных поставок Украине. США же отказались от предоставления Киеву дронов Gray Eagle, а Джо Байден вновь подтвердил, что Штаты не будут напрямую ввязываться в украинский конфликт.

На это автоматически можно привести возражения: да мало ли, что они заявляют – Запад всегда и всех обманывает, он думает одно, говорит другое, а делает третье, ему просто нельзя доверять. И это абсолютно справедливо. Вот только никто не говорит о доверии.

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Комментируя последние события, президент США сказал, что Россия и Украина, разделившись Днепром, будут «зализывать раны». Однако это даже более актуально для самого Запада. Ему нужна передышка, оперативная пауза, возможность трезво оценить уже понесенный ущерб и дальнейшие перспективы. С февраля Вашингтон и Лондон (континентальная Европа скорее безропотно следовала в фарватере лидеров) безоглядно взвинчивали эскалацию, в какой-то момент подведя ее вплотную к риску ядерной войны – при этом никакого существенного продвижения к поставленным целям им добиться не удалось. Наоборот, два британских премьера столь азартно играли против России, что едва не угробили национальную экономику. Теперь на Даунинг-стрит пришел третий за год человек, подозревать его в симпатиях к России не приходится, но у него пока главная головная боль – не допустить социально-экономической катастрофы в Соединенном Королевстве. У Штатов свои проблемы. Демократическая партия успешно избежала тотального разгрома на промежуточных выборах, вот только их результаты продемонстрировали усугубление гражданско-политической пропасти в стране, американское общество расколото практически пополам, а внутренние проблемы только нарастают. Про континентальную Европу, осознавшую, в какую пропасть она валится (вернее, ее толкает заокеанский старший партнер), и говорить не приходится.

Западу нужна пауза на осмысление ситуации, перегруппировку, корректировку стратегии и тактики, на подготовку новой волны наката на нашу страну. И уж, конечно, никто не должен питать иллюзий, что стороны внезапно о чем-то договорятся и все закончится. Запад дерется за свое выживание в качестве мирового лидера, и у него просто нет других источников для власти и процветания, кроме разорения и уничтожения других, и Россия тут первая в очереди. Соответственно возникает закономерный вопрос: раз так, то какой смысл нашей стране ему подыгрывать?

Нужна ли российской армии передышка, пусть судят военные эксперты. Но не менее важны политические и экономические причины, по которым Москва в данный момент заинтересована в снижении эскалации. Важнейшее и лежащее на поверхности обстоятельство: рекордный урожай этого года – его надо выводить на мировой рынок, а для этого придется так или иначе договариваться с Западом, который ставит палки в колеса. А еще нам надо успеть подготовить механизмы обхода санкций, когда начнут действовать ограничения цен на нашу нефть. А еще нам выгодно, чтобы Запад поглубже погрузился в экономический кризис, чтобы у него было все меньше сил и возможностей действовать против нас.

А для всего этого нужно время – месяцы, недели, иногда даже каждый день на счету. И если будет нужна пауза, она будет взята. И когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Берегите дыхание.