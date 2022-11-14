В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
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Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Ирина Алкснис

    В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		14 ноября 2022, 12:00

    Пару недель назад, выступая на «Валдае», президент Путин проговорил вполне очевидную, но многими не осознававшуюся мысль: нынешние события и процессы – надолго. Президент очертил срок в целое десятилетие.

    Эти его слова чрезвычайно полезны для любого человека, следящего за новостями в мире и пытающегося составить самостоятельное мнение о происходящем. Мы не обладаем всей полнотой информации, поскольку черпаем ее из открытых источников. Все же остальное, скрытое от нас, мы предполагаем и додумываем в меру своей фантазии, а также склонности к пессимизму или оптимизму.

    Однако если при анализе текущих новостей постоянно держать в уме, что прямо сейчас мы переживаем только крошечную часть грандиозного многолетнего глобального процесса, это помогает отстроить куда более ясную и трезво осмысляемую картину текущих событий, которые без этого едва ли не ежедневно бросают многих из нас от эйфории к отчаянию и обратно. Так что давайте взглянем на происходящее именно с этой точки.

    Итак, 24 февраля идущая уже довольно давно, а с 2014 года активно, трансформация мировой системы вышла на новый этап открытого столкновения России с Западом, столкновения в том числе военного, поскольку его гибридный характер является не более чем фиговым листком. Украина добровольно предоставила свою территорию для боевых действий, а свое населения – для прокси-войск НАТО. Кстати, это отвечает на вопрос, как долго там будет длиться конфликт: до окончания глобального противостояния. Боевые действия будут перепахивать Украину, пока не будет достигнута новая геополитическая конфигурация в мире, то есть те самые плюс-минус десять лет, упомянутые Путиным. Можно было бы посочувствовать юго-западным соседям, но они сами выбрали свою судьбу, долго, упорно и с энтузиазмом добиваясь для себя именно ее.

    Прошедшие восемь с половиной месяцев показали, что вариант с быстрым и максимально безболезненным решением проблемы Украины, увы, не сработал. С другой стороны, у Запада свой повод для разочарования. У него не получилось стремительным домкратом обрушить российскую экономику с дальнейшим государственно-политическим обвалом, что разом бы решило проблемы США с союзниками. Но хуже оказалось другое: выяснилось, что Запад сам заметно ослабел и стал уязвим. Социально-экономические системы стран по обе стороны Атлантического океана ощутили чувствительный удар по себе, причем компетентные структуры уже не скрывают, что это только начало и дальше будет существенно хуже. А это, в свою очередь, бьет как по внутриполитической стабильности данных государств, так и по общезападной солидарности. Большую часть года коллективный Запад выступал безоговорочно консолидированным яростно антироссийским фронтом, а теперь там вновь наблюдаются разброд и шатание.

    И вот на таком фоне мы наблюдаем события последних недель, частью которых, кстати, является и уход российских войск с правого берега Днепра. На Западе же пошло все более активное и громкое продавливание темы переговоров с Россией, в данный процесс вовлечены как влиятельные медиа, так и заметные фигуры типа папы Римского. Мировые мейнстримные СМИ уже открыто пишут о признаках распада антироссийской коалиции из-за экономических проблем, с которыми сталкиваются страны-участницы. Отдельные государства, например, Италия, и вовсе заявили о приостановке военных поставок Украине. США же отказались от предоставления Киеву дронов Gray Eagle, а Джо Байден вновь подтвердил, что Штаты не будут напрямую ввязываться в украинский конфликт.

    На это автоматически можно привести возражения: да мало ли, что они заявляют – Запад всегда и всех обманывает, он думает одно, говорит другое, а делает третье, ему просто нельзя доверять. И это абсолютно справедливо. Вот только никто не говорит о доверии.

    Комментируя последние события, президент США сказал, что Россия и Украина, разделившись Днепром, будут «зализывать раны». Однако это даже более актуально для самого Запада. Ему нужна передышка, оперативная пауза, возможность трезво оценить уже понесенный ущерб и дальнейшие перспективы. С февраля Вашингтон и Лондон (континентальная Европа скорее безропотно следовала в фарватере лидеров) безоглядно взвинчивали эскалацию, в какой-то момент подведя ее вплотную к риску ядерной войны – при этом никакого существенного продвижения к поставленным целям им добиться не удалось. Наоборот, два британских премьера столь азартно играли против России, что едва не угробили национальную экономику. Теперь на Даунинг-стрит пришел третий за год человек, подозревать его в симпатиях к России не приходится, но у него пока главная головная боль – не допустить социально-экономической катастрофы в Соединенном Королевстве. У Штатов свои проблемы. Демократическая партия успешно избежала тотального разгрома на промежуточных выборах, вот только их результаты продемонстрировали усугубление гражданско-политической пропасти в стране, американское общество расколото практически пополам, а внутренние проблемы только нарастают. Про континентальную Европу, осознавшую, в какую пропасть она валится (вернее, ее толкает заокеанский старший партнер), и говорить не приходится.

    Западу нужна пауза на осмысление ситуации, перегруппировку, корректировку стратегии и тактики, на подготовку новой волны наката на нашу страну. И уж, конечно, никто не должен питать иллюзий, что стороны внезапно о чем-то договорятся и все закончится. Запад дерется за свое выживание в качестве мирового лидера, и у него просто нет других источников для власти и процветания, кроме разорения и уничтожения других, и Россия тут первая в очереди. Соответственно возникает закономерный вопрос: раз так, то какой смысл нашей стране ему подыгрывать?

    Нужна ли российской армии передышка, пусть судят военные эксперты. Но не менее важны политические и экономические причины, по которым Москва в данный момент заинтересована в снижении эскалации. Важнейшее и лежащее на поверхности обстоятельство: рекордный урожай этого года – его надо выводить на мировой рынок, а для этого придется так или иначе договариваться с Западом, который ставит палки в колеса. А еще нам надо успеть подготовить механизмы обхода санкций, когда начнут действовать ограничения цен на нашу нефть. А еще нам выгодно, чтобы Запад поглубже погрузился в экономический кризис, чтобы у него было все меньше сил и возможностей действовать против нас.

    А для всего этого нужно время – месяцы, недели, иногда даже каждый день на счету. И если будет нужна пауза, она будет взята. И когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Берегите дыхание.

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