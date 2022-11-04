«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве.

Выставка о истории России и Новороссии, открывающаяся в разгар специальной военной операции, – это жест символический и в высшей степени неожиданный. Судите сами, Россия в нарушение исторической логики и многовековой традиции всех воюющих держав внезапно предложила своим гражданам не поупражняться в благородной ярости к врагу, но подумать о том общем тысячелетнем пути, который прошел единый и неделимый русский народ вместе с нынешними украинцами и белорусами.

Выставка в Манеже сопоставляет несколько противоположных точек зрения на историю единого русского народа, выставка-диалог, выставка, предлагающая зрителю проанализировать приведенные во множестве факты и самостоятельно выбрать свою сторону. Авторов у выставки много: Министерство культуры, парк «Россия – Моя история» и Патриарший совет по культуре. Последний и стал идейным вдохновителем главного посыла выставки – украинцы и русские это один народ. Если у нас есть будущее, оно может быть только совместным, ибо Бог благословил нас на братство, а не на рознь.

Владыка Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский, гулко и тяжело кашляет. У него бронхит. И все же в канун открытия выставки он приехал в Манеж на встречу с журналистами, чтобы еще раз сказать, что он, божий человек, думает о главной трагедии наших дней. Сейчас он перед главным входом на выставку, рассекая черной непарадной рясой серые тени выставочных перегородок и отдавая последние распоряжения.

Митрополит Тихон (Шевкунов) (Фото: Ольга Андреева )

«Пусти запись, давай», – кричит кто-то из рабочих. Из динамиков по огромному залу манежа разносится хорошо поставленный голос диктора: «Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете и погубите землю отцов и дедов, которую они собрали трудом своим великим». Это отрывок из завещания Ярослава Мудрого. С этой пророческой фразы, обрамляющей вход на выставку, начинается экспозиция.

«В 1054 году это завещание оставил своим потомкам Ярослав Мудрый», – говорит владыка Тихон, – «Сейчас для нас встает вопрос, насколько мы смогли выполнить это завещание. То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, это огромная трагедия одного народа. Это трагедия гражданской войны. Мы сделали эту экспозицию в первую очередь для того, чтобы каждый, осознавая свою ответственность, мог осмыслить то, что происходит сейчас. Мы увидим здесь все приводные ремни, которые привели нас к этой беде. Мы создавали эту экспозицию, стараясь представить все материалы максимально объективно. Мы здесь не даем ответов. Разрешить эти конфликты призваны политики, дипломаты, к сожалению, военные. Но осмыслить все это, не обманывая себя, принять сознательное участие в разрешение этой смертельной опасности, нависшей над Россией и Украиной, призваны, я глубоко в этом убежден, все мы...».

В последний день перед открытием выставки в Манеже царит рабочая суета. Десятка два рабочих, дизайнеров, оформителей наводят последний лоск на уже готовую экспозицию. Сквозь ряды стремянок и спецоборудования уже отчетливо виден замысел авторов: десять залов, десять исторических этапов от наших дней до седой древности и снова обратно в наши дни.

Первый зал носит название «Мариуполь», он провокативно пуст. На голые серые стены проецируется документальное видео разрушенного города в самый разгар боев за его освобождение.

Зал №2 – «От Руси к Новороссии», он охватывает период от 862 до 1783 года. Это знакомая с детства история от Рюрика и Ярослава Мудрого, через Дмитрия Донского и Ивана Грозного к Петру I и матушке Екатерине II. Ей, императрице, Новороссия обязана своим возникновением. Одесса, Херсон, Николаев, Днепропетровск – без мудрой царицы этих городов просто не было бы на карте. «Древним русичам Х-ХIII веков и в страшном сне не могло присниться, что кто-то из них является украинцем, кто-то русским, а кто-то белорусом, – напоминает со стены цитата из трудов современного историка Петра Толочко, – Все они были русичами, большим этнокультурным сообществом с единым языком и религией».

Зал №3 – «Рассвет Новороссии», эпоха с 1783 по 1914 год. Освоение западных земель, отошедших к России после раздела Польши, заселение только что созданной Новороссии десятками тысяч выходцев из центральных российских губерний, начало индустриализации Донбасса, открытие залежей угля и металлических руд. Тогда-то Новороссия и приобрела славу богатейшего русского региона, щедро наделенного и плодородием земель, и минеральными богатствами, и, главное, трудолюбивым веселым народом.

Зал №4 – «Проект «Украина» (1914-1941 гг.). Тогда в смутные революционные и военные годы впервые в истории Новороссии единство русского народа оказалось поставлено под угрозу. Первая же попытка Украины обрести «независимость» была связана с откровенным национальным предательством. Центральная Рада новоявленной в 1918 году Украинской народной республики в своем сомнительном суверенитете опиралась на штыки Германии и Австро-Венгрии, чьи войска стремительно заняли территорию бывшей Малороссии.

Зал №5 – «Подвиг и предательство» (1941-1945 гг.). Этот зал полон огромных фотографий героев Великой Отечественной войны – партизан Ковпак, летчик Иван Кожедуб, маршалы Семен Тимошенко и Андрей Еременко. По стенам здесь же представлены лица и других «героев» – организаторы нацистских ОУН* и УПА* Степан Бандера, Евгений Коновалец, Андрей Мельник. Скрупулезно и сухо здесь перечислены жертвы волынской резни, львовского погрома и прочих преступлений националистов, которые теперь так любят воспевать на современной Украине.

Зал №6 – «Всесоюзная житница» (1945-1991 гг.). Новая послевоенная эпоха началась со второй индустриализации и подъема хозяйства. Но тень предательства, уйдя из легального поля, не исчезла окончательно вместе с победой над фашизмом. «Период борьбы с пистолетом и автоматом закончился, – пишет некто Василь Заставный, главарь Львовского подразделения ОУН, – Настал другой период, период врастания в советскую власть с целью ее перерождения под большевистскими лозунгами. Наша цель – проникать на все возможные посты, как можно больше быть в руководстве... молодежью, прививать молодежи все национальное». Работа «с молодежью» велась тайными последователями идеологии ОУН не в одиночку. В этом же зале представлены стенды с перечнем западных «фабрик» по созданию «новой истории Украины»: Канадский фонд института украинистики, Украинский научный институт гарвардского университета. Основы националистической и русофобской идеологии современной Украины создавались и формулировались именно там с помощью опытных мастеров «демократий».

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Следующие два зала напоминают недавнюю историю – как создавался концепт «Украина – не Россия», ставший опорой современного украинского суверенитета, как этот нарыв национализма прорвался весной 2014 года. И наконец последние два зала посвящены событиям 2022 года. Зал №9 называется символично «Молюсь за тех и за других» и начинается с подробного перечня причин СВО: угроза суверенитету и существованию России, угроза применения ядерного оружия, геноцид жителей Донбасса...

Четкая и беспощадная логика выставки демонстрирует, что ползучий украинский национализм рождался как форма предательства собственного народа. Это история о том, как идея «независимости» превращалась в реальность абсолютной зависимости от западных кураторов, как лозунги о «свободе» и «процветании» привели к тотальной деиндустриализации и полному закабалению страны.

ВЗГЛЯД: Владыка, вам не кажется, что мы сейчас в каком-то сумасшедшем мире живем?

Митрополит Тихон (Шевкунов): Мы живем сейчас в состоянии массового психоза. Мы сделали недавно фильм «Гибель империи. Российский урок». Так вот как раз преддверие революционных событий 1917 года в России характеризовалось именно этим состоянием. Об этом говорили Иван Павлов, говорили наши психиатры Россолимо, Бехтерев. Они определяли тогдашнее состояние общества как массовый психоз. Когда натворив дел, люди говорили, господи, что ж мы сделали-то? Нам всем надо успокоиться. Людей сейчас насильно снова в это состояние ввергают. Это очень опасно. В таком состоянии людьми могут манипулировать самые деструктивные силы.

ВЗГЛЯД: У вас нет ощущения, что сейчас перед нами разворачивается некая библейская, новозаветная битва добра и зла?

Митрополит Тихон (Шевкунов): Знаете, это личное и очень внутреннее ощущение. Сказать, что сейчас происходит Армагеддон, можно лишь отчасти. Может, мы и преувеличиваем. Но то, что за этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы, я лично для себя точно определил. Для меня это так.

Это очень могущественные и очень жестокие силы, для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно.

ВЗГЛЯД: Давайте мы как-то различим мир и пацифизм.

Митрополит Тихон (Шевкунов): В древние времена не знали слова пацифизм. А вот, кажется, у пророка Иеремии есть такие слова: «Говорят дщери иерусалимовы «Мир! Мир». А мира нет». Мир ложный. Мир чреватый новыми страшными катаклизмами. Мы молимся за Божий мир. Чтобы господь снова сделал нас братьями. Только Бог может соединить несоединимое.

ВЗГЛЯД: Эта выставка демонстрирует, что сама идея отторжения Украины от России в качестве отдельного народа, русофобской нации - искусственная.

Митрополит Тихон (Шевкунов): Сама идея украинства как антагонистического ненавидящего Россию образования абсолютно абсурдна, разрушительна и она обречена на поражение. Она вне воли Божией в любом случае.

ВЗГЛЯД: Но ведь нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!

Митрополит Тихон (Шевкунов): Правильно! Только безумный человек будет говорить, что он хочет войны. А вот победа правды Божией нам действительно нужна. Вот я смотрю на вернувшихся с фронта наших ребят. На видео с фронта. Наш офицер рассказывает, как они поймали несколько пленных. У одного парнишки взяли телефон. Оказывается, он слушает Любе, поздравляет друзей с 9 Мая. Он наш, русский! И Александр Ходаковский (командир батальона Восток, воюющего сейчас в Донбассе. - прим. ВЗГЛЯД) говорит то же самое. Ну, нам же еще вместе жить. Вот о чем думают настоящие воины! Нам еще вместе жить, мы один народ. Это не мысли тех, кто тут сидит в теплой Москве. Это думают в окопах. И это внушает самые большие, самые светлые надежды.

Кстати, последний, десятый зал выставки называется лаконично – «Герои». Именно там можно увидеть записанные на фронте ролики, где наши солдаты и офицеры говорят – не надо ненависти, мы не враги, мы братья.

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