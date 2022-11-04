«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

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4 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 20:56  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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Кто идет добровольцем на специальную военную операцию

Добровольцы заметно влияют на ход спецоперации на Украине РИА Новости
Вскоре россияне, решившие добровольно принять участие в спецоперации, должны получить те же гарантии, что и контрактники. Но даже без социального прикрытия число добровольцев с начала СВО перевалило за 15 тысяч человек. Среди них не только бывшие военные – это люди из разных городов, разных возрастов, разных профессий. Но что их объединяет? Подробности...
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«Генерал Мороз» отрезвляет немцев

Все больше немцев признает Украину фактической частью России Imago Images/Reuters
В Германии крепнут пророссийские настроения. Оторопь у местной прессы вызвали итоги опроса, согласно которому все больше немцев считают, что Украина – это фактически часть России. Немецкие социологи объясняют такой феномен успехами «кампании российской дезинформации». Но похоже, отрезвлению немцев помогают перегибы пропагандистской машины и приближение зимы. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
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Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
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Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...
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Грета Тунберг свергает капитализм

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Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    «Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

    Залы выставки «Украина. На переломах эпох»
    		   4 ноября 2022, 20:50
    Фото: Ольга Андреева
    Текст: Ольга Андреева

    «За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве.

    Выставка о истории России и Новороссии, открывающаяся в разгар специальной военной операции, – это жест символический и в высшей степени неожиданный. Судите сами, Россия в нарушение исторической логики и многовековой традиции всех воюющих держав внезапно предложила своим гражданам не поупражняться в благородной ярости к врагу, но подумать о том общем тысячелетнем пути, который прошел единый и неделимый русский народ вместе с нынешними украинцами и белорусами.

    Выставка в Манеже сопоставляет несколько противоположных точек зрения на историю единого русского народа, выставка-диалог, выставка, предлагающая зрителю проанализировать приведенные во множестве факты и самостоятельно выбрать свою сторону. Авторов у выставки много: Министерство культуры, парк «Россия – Моя история» и Патриарший совет по культуре. Последний и стал идейным вдохновителем главного посыла выставки – украинцы и русские это один народ. Если у нас есть будущее, оно может быть только совместным, ибо Бог благословил нас на братство, а не на рознь.

    Владыка Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский, гулко и тяжело кашляет. У него бронхит. И все же в канун открытия выставки он приехал в Манеж на встречу с журналистами, чтобы еще раз сказать, что он, божий человек, думает о главной трагедии наших дней. Сейчас он перед главным входом на выставку, рассекая черной непарадной рясой серые тени выставочных перегородок и отдавая последние распоряжения.

    Митрополит Тихон (Шевкунов) (Фото: Ольга Андреева )

    Митрополит Тихон (Шевкунов) (Фото: Ольга Андреева )

    «Пусти запись, давай», – кричит кто-то из рабочих. Из динамиков по огромному залу манежа разносится хорошо поставленный голос диктора: «Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете и погубите землю отцов и дедов, которую они собрали трудом своим великим». Это отрывок из завещания Ярослава Мудрого. С этой пророческой фразы, обрамляющей вход на выставку, начинается экспозиция.

    «В 1054 году это завещание оставил своим потомкам Ярослав Мудрый», – говорит владыка Тихон, – «Сейчас для нас встает вопрос, насколько мы смогли выполнить это завещание. То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, это огромная трагедия одного народа. Это трагедия гражданской войны. Мы сделали эту экспозицию в первую очередь для того, чтобы каждый, осознавая свою ответственность, мог осмыслить то, что происходит сейчас. Мы увидим здесь все приводные ремни, которые привели нас к этой беде. Мы создавали эту экспозицию, стараясь представить все материалы максимально объективно. Мы здесь не даем ответов. Разрешить эти конфликты призваны политики, дипломаты, к сожалению, военные. Но осмыслить все это, не обманывая себя, принять сознательное участие в разрешение этой смертельной опасности, нависшей над Россией и Украиной, призваны, я глубоко в этом убежден, все мы...». 

    В последний день перед открытием выставки в Манеже царит рабочая суета. Десятка два рабочих, дизайнеров, оформителей наводят последний лоск на уже готовую экспозицию. Сквозь ряды стремянок и спецоборудования уже отчетливо виден замысел авторов: десять залов, десять исторических этапов от наших дней до седой древности и снова обратно в наши дни.

    Первый зал носит название «Мариуполь», он провокативно пуст. На голые серые стены проецируется документальное видео разрушенного города в самый разгар боев за его освобождение.

    Зал №2 – «От Руси к Новороссии», он охватывает период от 862 до 1783 года. Это знакомая с детства история от Рюрика и Ярослава Мудрого, через Дмитрия Донского и Ивана Грозного к Петру I и матушке Екатерине II. Ей, императрице, Новороссия обязана своим возникновением. Одесса, Херсон, Николаев, Днепропетровск – без мудрой царицы этих городов просто не было бы на карте. «Древним русичам Х-ХIII веков и в страшном сне не могло присниться, что кто-то из них является украинцем, кто-то русским, а кто-то белорусом, – напоминает со стены цитата из трудов современного историка Петра Толочко, – Все они были русичами, большим этнокультурным сообществом с единым языком и религией».

    Зал №3 – «Рассвет Новороссии», эпоха с 1783 по 1914 год. Освоение западных земель, отошедших к России после раздела Польши, заселение только что созданной Новороссии десятками тысяч выходцев из центральных российских губерний, начало индустриализации Донбасса, открытие залежей угля и металлических руд. Тогда-то Новороссия и приобрела славу богатейшего русского региона, щедро наделенного и плодородием земель, и минеральными богатствами, и, главное, трудолюбивым веселым народом.

    Зал №4 – «Проект «Украина» (1914-1941 гг.). Тогда в смутные революционные и военные годы впервые в истории Новороссии единство русского народа оказалось поставлено под угрозу. Первая же попытка Украины обрести «независимость» была связана с откровенным национальным предательством. Центральная Рада новоявленной в 1918 году Украинской народной республики в своем сомнительном суверенитете опиралась на штыки Германии и Австро-Венгрии, чьи войска стремительно заняли территорию бывшей Малороссии.

    Зал №5 – «Подвиг и предательство» (1941-1945 гг.). Этот зал полон огромных фотографий героев Великой Отечественной войны – партизан Ковпак, летчик Иван Кожедуб, маршалы Семен Тимошенко и Андрей Еременко. По стенам здесь же представлены лица и других «героев» – организаторы нацистских ОУН* и УПА* Степан Бандера, Евгений Коновалец, Андрей Мельник. Скрупулезно и сухо здесь перечислены жертвы волынской резни, львовского погрома и прочих преступлений националистов, которые теперь так любят воспевать на современной Украине.

    Зал №6 – «Всесоюзная житница» (1945-1991 гг.). Новая послевоенная эпоха началась со второй индустриализации и подъема хозяйства. Но тень предательства, уйдя из легального поля, не исчезла окончательно вместе с победой над фашизмом. «Период борьбы с пистолетом и автоматом закончился, – пишет некто Василь Заставный, главарь Львовского подразделения ОУН, – Настал другой период, период врастания в советскую власть с целью ее перерождения под большевистскими лозунгами. Наша цель – проникать на все возможные посты, как можно больше быть в руководстве... молодежью, прививать молодежи все национальное». Работа «с молодежью» велась тайными последователями идеологии ОУН не в одиночку. В этом же зале представлены стенды с перечнем западных «фабрик» по созданию «новой истории Украины»: Канадский фонд института украинистики, Украинский научный институт гарвардского университета. Основы националистической и русофобской идеологии современной Украины создавались и формулировались именно там с помощью опытных мастеров «демократий».

    Следующие два зала напоминают недавнюю историю – как создавался концепт «Украина – не Россия», ставший опорой современного украинского суверенитета, как этот нарыв национализма прорвался весной 2014 года. И наконец последние два зала посвящены событиям 2022 года. Зал №9 называется символично «Молюсь за тех и за других» и начинается с подробного перечня причин СВО: угроза суверенитету и существованию России, угроза применения ядерного оружия, геноцид жителей Донбасса...

    Четкая и беспощадная логика выставки демонстрирует, что ползучий украинский национализм рождался как форма предательства собственного народа. Это история о том, как идея «независимости» превращалась в реальность абсолютной зависимости от западных кураторов, как лозунги о «свободе» и «процветании» привели к тотальной деиндустриализации и полному закабалению страны.

    ВЗГЛЯД: Владыка, вам не кажется, что мы сейчас в каком-то сумасшедшем мире живем?

    Митрополит Тихон (Шевкунов): Мы живем сейчас в состоянии массового психоза. Мы сделали недавно фильм «Гибель империи. Российский урок». Так вот как раз преддверие революционных событий 1917 года в России характеризовалось именно этим состоянием. Об этом говорили Иван Павлов, говорили наши психиатры Россолимо, Бехтерев. Они определяли тогдашнее состояние общества как массовый психоз. Когда натворив дел, люди говорили, господи, что ж мы сделали-то? Нам всем надо успокоиться. Людей сейчас насильно снова в это состояние ввергают. Это очень опасно. В таком состоянии людьми могут манипулировать самые деструктивные силы.

    ВЗГЛЯД:  У вас нет ощущения, что сейчас перед нами разворачивается некая библейская, новозаветная битва добра и зла?

    Митрополит Тихон (Шевкунов): Знаете, это личное и очень внутреннее ощущение. Сказать, что сейчас происходит Армагеддон, можно лишь отчасти. Может, мы и преувеличиваем. Но то, что за этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы, я лично для себя точно определил. Для меня это так.

    Это очень могущественные и очень жестокие силы, для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно.

    ВЗГЛЯД: Давайте мы как-то различим мир и пацифизм.

    Митрополит Тихон (Шевкунов): В древние времена не знали слова пацифизм. А вот, кажется, у пророка Иеремии есть такие слова: «Говорят дщери иерусалимовы «Мир! Мир». А мира нет». Мир ложный. Мир чреватый новыми страшными катаклизмами. Мы молимся за Божий мир. Чтобы господь снова сделал нас братьями. Только Бог может соединить несоединимое.

    ВЗГЛЯД: Эта выставка демонстрирует, что сама идея отторжения Украины от России в качестве отдельного народа, русофобской нации - искусственная.

    Митрополит Тихон (Шевкунов): Сама идея украинства как антагонистического ненавидящего Россию образования абсолютно абсурдна, разрушительна и она обречена на поражение. Она вне воли Божией в любом случае.

    ВЗГЛЯД: Но ведь нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!

    Митрополит Тихон (Шевкунов):  Правильно! Только безумный человек будет говорить, что он хочет войны. А вот победа правды Божией нам действительно нужна. Вот я смотрю на вернувшихся с фронта наших ребят. На видео с фронта. Наш офицер рассказывает, как они поймали несколько пленных. У одного парнишки взяли телефон. Оказывается, он слушает Любе, поздравляет друзей с 9 Мая. Он наш, русский! И Александр Ходаковский  (командир батальона Восток, воюющего сейчас в Донбассе. - прим. ВЗГЛЯД) говорит то же самое. Ну, нам же еще вместе жить. Вот о чем думают настоящие воины! Нам еще вместе жить, мы один народ. Это не мысли тех, кто тут сидит в теплой Москве. Это думают в окопах. И это внушает самые большие, самые светлые надежды.

    Кстати, последний, десятый зал выставки называется лаконично – «Герои». Именно там можно увидеть записанные на фронте ролики, где наши солдаты и офицеры говорят – не надо ненависти, мы не враги, мы братья.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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