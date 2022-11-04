Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Вот уже много лет подряд я пишу тексты к 4 ноября. Но, как и в очень многом другом в нынешнем году, на этот раз у меня ощущение, что я нахожусь на совершенно незнакомой для себя территории, что передо мной стоит абсолютно новый вызов.

О чем были мои тексты, посвященные 4 ноября, в предыдущие годы? О преодолении наших исторических травм и общественных расколов, о залечивании ран прошлого, о взращивании в России нового в своем качестве гражданского мира, общественной целостности и народного единства.

В российском обществе за последние полтора-два десятилетия сложилось представление, что народное единство в России означает строительство общества справедливости, свободы и всеобщего благополучия. Вероятно, именно с этим связано то, что 4 ноября медленно и тяжеловато входило в календарь по-настоящему народных праздников. День народного единства критики неизменно упрекали в его казенном характере.

Нынешний год заставил нас избавиться от иллюзий. 2022 год показал, что все наши прекраснодушные идеи про гражданский мир и строительство лучшего будущего не то, чтобы утратили свою актуальность, но они явно второстепенны по сравнению с главным. А оно, это главное, заключается в том, что народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова.

Такое положение вещей было реальностью многие столетия – мы это прекрасно знали из уроков истории. Но для многих стало неожиданностью, что это остается актуальным в настоящем. И, вероятно, продолжится в будущем, навсегда – во всяком случае, пока Россия существует.

Как говорится, наши розовые очки разбились стеклами внутрь. Выяснилось, что экзистенциальные угрозы для России, которые нам казались отжившими свое, окончательно ушедшими в прошлое, живы и в полной мере сохраняют свою актуальность и значимость.

Мы думали, что в современном развитом мире все это просто невозможно. Все те вызовы и борьба за физическое выживание страны, которая была частью жизни нашего народа со времен Орды, все наши Отечественные войны – будь то 1609-1618, 1812, 1941-1945 – остались в истории и просто невозможны в мире торжествующей цивилизации.

Но оказалось, что на самом деле главные вещи в мире проходят неизменными сквозь века и тысячелетия. И никакие достижения научно-технического и даже гуманитарного прогресса их не меняют.

Россия сама по себе была, есть и, судя по всему, навсегда останется вызовом для ее геополитических противников. Потому что они в самом существовании нашей страны видят вселенскую несправедливость, лишающую их доступа к колоссальным природным богатствам. А, значит, когда для них ситуация становится критической, ими отбрасывается дипломатический политес и гуманистические идеалы, которые они подняли в качестве своего знамени, и они начинают использовать совсем другие методы – в попытках исправить эту «ошибку».

И, наверное, нам стоит поблагодарить коллективный Запад – за то, как стремительно за последние месяцы с них сползла маска цивилизованности и гуманизма, как открыто проявилось расистско-русофобское нутро. Которое не про геополитическую борьбу великих держав в белых перчатках, а про геноцид рас и народов, имевших наглость освоить земли и ресурсы, нужные белому господину.

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За восемь с половиной месяцев с момента начала СВО российское общество все отчетливее и глубже осознает: против нас коллективный Запад разворачивает войну на уничтожение. Просто потому, что мы ему мешаем. Ну а Украина оказалась удобным и – надо отдать должное – отлично подготовленным оружием против России.

Правда, и оно – это оружие – демонстрирует откровенно невысокую эффективность, так что Западу приходится все больше переходить от гибридных методов к прямому участию в войне против России.

И его можно поздравить с впечатляющим «успехом»: согласно опросу ВЦИОМ, за один год доля наших сограждан, полагающих, что в России есть народное единство, скакнуло на 25 пунктов – с 31 до 56%. Причем большинство прямо связывает это с происходящими событиями и конкретно с отношением к нам западных стран.

Причем можно быть уверенным, что все еще только начинается: история неоднократно демонстрировала, что, чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится.

Над нами, благополучными обывателями развитой страны 21 века, нависла угроза, аналогичная тем, о которых мы читали в учебниках истории. Наши предки, в свое время справившиеся с ними, казались нам легендарными титанами, наделенными сверхчеловеческим мужеством, стойкостью и силой. И мы, примеривая пройденные ими испытания на себя, неуютно ежились, сомневаясь, удалось бы нам на их месте проявить себя столь же достойно.

Что ж, для сомнений времени больше нет.

И я точно знаю, что мы со всем справимся.

Ведь мы – потомки победителей. Многих поколений победителей. Мы с ними – один народ.

А значит у нас одна дорога – вперед, в будущее, к победе.