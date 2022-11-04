Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

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4 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из 300 тысяч россиян, призванных на службу, сейчас 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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В Европе начали догадываться об устроенной США и Украиной ловушке

Боевые действия на Украине разоряют Евросоюз REUTERS/Valentyn Ogirenko
Все больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто все это устроил и почему: «Все больше доказательств того, что за происходящим стоят США», – говорят выходящие на манифестации. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...

Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Грета Тунберг свергает капитализм

Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
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    Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
    Ирина Алкснис

    Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		4 ноября 2022, 09:45

    Вот уже много лет подряд я пишу тексты к 4 ноября. Но, как и в очень многом другом в нынешнем году, на этот раз у меня ощущение, что я нахожусь на совершенно незнакомой для себя территории, что передо мной стоит абсолютно новый вызов.

    О чем были мои тексты, посвященные 4 ноября, в предыдущие годы? О преодолении наших исторических травм и общественных расколов, о залечивании ран прошлого, о взращивании в России нового в своем качестве гражданского мира, общественной целостности и народного единства.

    В российском обществе за последние полтора-два десятилетия сложилось представление, что народное единство в России означает строительство общества справедливости, свободы и всеобщего благополучия. Вероятно, именно с этим связано то, что 4 ноября медленно и тяжеловато входило в календарь по-настоящему народных праздников. День народного единства критики неизменно упрекали в его казенном характере.

    Нынешний год заставил нас избавиться от иллюзий. 2022 год показал, что все наши прекраснодушные идеи про гражданский мир и строительство лучшего будущего не то, чтобы утратили свою актуальность, но они явно второстепенны по сравнению с главным. А оно, это главное, заключается в том, что народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова.

    Такое положение вещей было реальностью многие столетия – мы это прекрасно знали из уроков истории. Но для многих стало неожиданностью, что это остается актуальным в настоящем. И, вероятно, продолжится в будущем, навсегда – во всяком случае, пока Россия существует.

    Фото: Zuma\TASS

    Как говорится, наши розовые очки разбились стеклами внутрь. Выяснилось, что экзистенциальные угрозы для России, которые нам казались отжившими свое, окончательно ушедшими в прошлое, живы и в полной мере сохраняют свою актуальность и значимость.

    Мы думали, что в современном развитом мире все это просто невозможно. Все те вызовы и борьба за физическое выживание страны, которая была частью жизни нашего народа со времен Орды, все наши Отечественные войны – будь то 1609-1618, 1812, 1941-1945 – остались в истории и просто невозможны в мире торжествующей цивилизации.

    Но оказалось, что на самом деле главные вещи в мире проходят неизменными сквозь века и тысячелетия. И никакие достижения научно-технического и даже гуманитарного прогресса их не меняют.

    Россия сама по себе была, есть и, судя по всему, навсегда останется вызовом для ее геополитических противников. Потому что они в самом существовании нашей страны видят вселенскую несправедливость, лишающую их доступа к колоссальным природным богатствам. А, значит, когда для них ситуация становится критической, ими отбрасывается дипломатический политес и гуманистические идеалы, которые они подняли в качестве своего знамени, и они начинают использовать совсем другие методы – в попытках исправить эту «ошибку».

    И, наверное, нам стоит поблагодарить коллективный Запад – за то, как стремительно за последние месяцы с них сползла маска цивилизованности и гуманизма, как открыто проявилось расистско-русофобское нутро. Которое не про геополитическую борьбу великих держав в белых перчатках, а про геноцид рас и народов, имевших наглость освоить земли и ресурсы, нужные белому господину.

    За восемь с половиной месяцев с момента начала СВО российское общество все отчетливее и глубже осознает: против нас коллективный Запад разворачивает войну на уничтожение. Просто потому, что мы ему мешаем. Ну а Украина оказалась удобным и – надо отдать должное – отлично подготовленным оружием против России.

    Правда, и оно – это оружие – демонстрирует откровенно невысокую эффективность, так что Западу приходится все больше переходить от гибридных методов к прямому участию в войне против России.

    И его можно поздравить с впечатляющим «успехом»: согласно опросу ВЦИОМ, за один год доля наших сограждан, полагающих, что в России есть народное единство, скакнуло на 25 пунктов – с 31 до 56%. Причем большинство прямо связывает это с происходящими событиями и конкретно с отношением к нам западных стран.

    Причем можно быть уверенным, что все еще только начинается: история неоднократно демонстрировала, что, чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится.

    Над нами, благополучными обывателями развитой страны 21 века, нависла угроза, аналогичная тем, о которых мы читали в учебниках истории. Наши предки, в свое время справившиеся с ними, казались нам легендарными титанами, наделенными сверхчеловеческим мужеством, стойкостью и силой. И мы, примеривая пройденные ими испытания на себя, неуютно ежились, сомневаясь, удалось бы нам на их месте проявить себя столь же достойно.

    Что ж, для сомнений времени больше нет.

    И я точно знаю, что мы со всем справимся.

    Ведь мы – потомки победителей. Многих поколений победителей. Мы с ними – один народ.

    А значит у нас одна дорога – вперед, в будущее, к победе.

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