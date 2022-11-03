Запад хочет, чтобы России попросту не было

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3 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из 300 тысяч россиян, призванных на службу, сейчас 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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Дружба Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля

9 мая 2018 года Путин и Нетаньяху вместе приняли участие в шествии «Бессмертный полк» kremlin.ru
Уже мало кто сомневается, что главой израильского правительства вновь станет Биньямин Нетаньяху. Известно, что этого политика связывают теплые отношения с Путиным, однако пока Нетаньяху был в оппозиции, многое изменилось в отношениях между Москвой и Тель-Авивом. Укрепился альянс России и Ирана, разгорелся украинский конфликт. Не возьмет ли Нетаньяху на себя роль посредника в этом конфликте? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Запад хочет, чтобы России попросту не было

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам придется всерьез продумать будущее России на много лет вперед. Если мы давно уже не строим коммунизм и больше не хотим быть обезьянами Запада, то без нового видения будущего нам не обойтись. Подробности...

Российская политическая нация показала свои качества

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Российская политическая нация покоится на внутреннем основании, скрепляя прошлое и будущее страны и государства. Украинская же сформировалась на притяжении/отталкивании от внешних сил и видит лучшую гарантию «незалежности» в уходе на Запад. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Четыре причины бороться и победить

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам, а прежде всего американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Иран и саудиты: будет ли война?

Германия отрывает Казахстан от России

В США хотят уничтожить Россию за православие

Обсуждение: 6 комментариев
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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    Игорь Караулов

    Запад хочет, чтобы России попросту не было

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		3 ноября 2022, 09:30

    Как заявил недавно Сергей Кириенко, против России ведется война, цель которой – лишить нашу страну права на будущее. Такая постановка вопроса кажется непривычной. Как можно отнять будущее у целого народа? Это же не золотовалютные резервы и не шенгенские визы. Будущее все равно наступит, независимо от чьего-либо желания.

    Правда, мы помним слова Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Однако в последние десятилетия российские граждане предпочитали идти в будущее по инерции, вместе со всем человечеством и, прежде всего, с «цивилизованным миром», будучи уверенными в том, что при любой смене государств-лидеров и господствующих идеологий наши дети будут жить лучше нас, а наши внуки – лучше наших детей. За тринадцатым айфоном последует четырнадцатый, новые лезвия будут брить еще чище, а новые стиральные порошки будут стирать еще лучше. 

    Возможно, этот оптимистический фатализм берет свое начало в советской эпохе, когда существовал образ «светлого будущего». Зачастую люди тогда жили трудно и скудно, но на этой жизни лежал отсвет будущего. «Явившись в Це Ка Ка идущих светлых лет», – писал Маяковский. «Близится эра светлых годов», – пели пионеры. Будущее описывалось в фантастических романах Ивана Ефремова и других авторов, где изображался единый мир под разумным руководством, избавленный от войн и бедности, в котором люди, освобожденные от механического труда, занимались в основном творчеством и познанием природы.

    Тогдашний образ будущего складывался отчасти из трудов социалистов-утопистов, отчасти из наивных представлений о крестьянском рае. Когда этот образ был отброшен, многие по умолчанию стали считать, что будущее по-западному выглядит примерно так же, просто достигается иными средствами. Отсюда почти религиозное отношение к свободному рынку, который «все порешает». Отсюда и надежда на глобализацию: казалось, что она точно так же направлена на общепланетное благо, как и проект коммунистического братства народов.

    Но все это оказалось иллюзией. Западная культура все настойчивее предлагает человеку образ будущего в духе антиутопии, которая, с одной стороны, следует христианским представлениям о конце времен, а с другой – отражает тот реальный тупик, в который зашла современная цивилизация. Этот образ был нам показан во множестве голливудских фильмов. Как правило, это скудный и жестокий мир постапокалипсиса, где островки высоких технологий соседствуют с районами одичания. Это непременное разделение на касту избранных и касту отверженных, которое наметил еще Герберт Уэллс.

    Такова традиция мира, в который Россия пыталась вписаться… в качестве кого? Ведь в сообществе цивилизованных стран, как в английском сериале про усадебный быт, любого новоприбывшего тут же классифицируют: то ли это господин, то ли прислуга, то ли вообще непонятно кто. Этот жесткий «классовый подход» лишь маскируют показные обнимашки белых с черными, здоровых с инвалидами и т. п. 

    А Россия-то хотела равноправия. Но равноправие возможно там, где равные права есть у всех, где нет народов первого и второго сорта. В конце концов, проситься за стол к господам столь же унизительно, как и проводить время в компании слуг. Однако мир по-западному органически включает в себя неравенство, и это неравенство проецируется в будущее.

    Мы смотрим их фильмы, читаем их книги и до сих пор удивляемся, как это западные политики могут говорить то, что они говорят. Удивляемся, когда Энтони Блинкен уверяет, будто мир не может обойтись без «организаторской» роли США – хотя, по-моему, каждый американский президент тем или иным образом утверждал, что США должны править миром. Если в исполнении Гитлера нам это не нравилось, то почему должно нравиться в исполнении Обамы, Трампа, Байдена или кого угодно еще? Мы слушаем откровения Жозепа Борреля про то, что Европа – это сад, а окружающий ее мир – джунгли, в которых, как мы знаем, водится много диких обезьян, и поражаемся: как же он мог сказать такую расистскую вещь? А это не его личные фантазии, это основа западного взгляда на мир, ведь никакого сада не будет, если нет ограды, если нет защитного периметра, за которым бродят злобные толпы отверженных, морлоков, орков. Ограда конституирует сад.

    Западный образ будущего развивает эти представления. Это звериная конкуренция в мире скудеющих ресурсов, где хороши любые средства, включая грабёж и террор. В мире, где утрачено представление об общей судьбе человечества.

    Я помню, что такое утрата общей судьбы в отдельно взятой стране. Это было в начале 1990-х годов, когда сперва граждане вопрошали друг друга о том, «как НАМ выйти из кризиса», а потом поняли, что никакого «МЫ» больше нет, что каждый теперь сам за себя и все выходят из кризиса по-разному – одни становятся миллиардерами, другие нищими, третьи же просто исчезают из жизни. Что-то подобное может сегодня случиться в масштабах всего мира.

    Россия – не единственная страна, которую могут пытаться лишить будущего самозваные «избранные». Россия восстала против порочного миропорядка в интересах большинства человечества, и большинство с интересом следит за исходом этой схватки. Более того, без будущего может остаться и человек как биологический вид – тот человек, каким мы его знаем. Поэтому на карту сейчас поставлено нечто гораздо большее, чем благополучие одной конкретной страны.

    В эпоху изобилия разнообразных прогнозов мы остались без позитивной и целостной концепции будущего. Запад, вступив в войну против нашего будущего, четко знает, чего он хочет. Попросту говоря, он хочет, чтобы нас не было. Не было как самостоятельной силы, осознающей свои интересы и свое историческое наследие. В лучшем случае Запад хотел бы низвести русских и другие народы России до статуса этнических групп, которым дозволяется демонстрировать свои культурные особенности разве что на каком-нибудь «Евровидении». Эту задачу не так трудно сформулировать, потому что это задача разрушения.

    Но мы рассчитываем на созидательное будущее, поэтому, раз уж мы приняли этот вызов, нам придется всерьез продумать будущее нашей страны на много лет вперед. Если мы давно уже не строим коммунизм и больше не хотим быть обезьянами Запада, то без нового видения будущего нам не обойтись.

    Очень трудно думать о будущем именно сейчас, когда столь насыщен информацией день сегодняшний. Но именно сейчас это надо делать – и общими усилиями мы с этой задачей справимся. 

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