Союзники стали настоящими, а противники остались безвольными

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Российская экономика приближается к зоне риска

Больше всего в 2022 году стоит бояться повышения цен Донат Сорокин/ТАСС
Зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов. Тем более что итоги 2021 года весьма в этом смысле благоприятны. Однако экономисты предупреждают и о некоторых существенных рисках. Подробности...
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Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
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В чем Россия критически зависит от Казахстана

Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана Роскосмос/РИА Новости
Россию и Казахстан связывают тысячи километров общей границы. На соседней территории проживают миллионы русских. В Казахстане работают многочисленные совместные предприятия и находятся стратегически важные для России объекты вроде космодрома Байконур или урановых рудников. Почему Казахстан называют южными воротами России в Центральную Азию и чем грозит их закрытие? Подробности...
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Как будет действовать в Казахстане спецназ ВДВ России

Спецназ ВДВ России будет помогать восстанавливать конституционный порядок в Казахстане Минобороны РФ/РИА Новости
В любом вооруженном конфликте скорость реакции имеет едва ли не определяющее значение. Эта мысль явно учитывалась при решении о том, какие именно войска, имеющиеся в распоряжении ОДКБ, отправить для наведения конституционного порядка в бунтующих городах Казахстана. Почему именно спецназ ВДВ способен наиболее эффективно справиться с этой задачей и как именно он будет действовать? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Союзники стали настоящими, а противники остались безвольными

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
2021 год оказался, мягко говоря, весьма динамичным. И для российской внутренней политики, и для внешней. Отношения России с ее союзниками, партнерам и противниками заиграли новыми красками. К счастью, зачастую приятными взгляду. Подробности...

Что Россия делает в Казахстане

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Цель в любом случае – сохранение целостного и самостоятельного казахстанского государства. Тем более, что оно, в отличие от Украины, не создавалось как антироссийский проект с перспективой использования во враждебных Москве интересах. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Рождество Христово – праздник, который выжил

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Убедившись в невозможности отучить людей от обычая украшать елку, власти в 30-е годы сменили тактику, и стали поощрять елку уже в качестве новогодней, а не рождественской. Я сам родился и вырос в мире, где не было Рождества. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геворг Мирзаян

    Союзники стали настоящими, а противники остались безвольными

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		8 января 2022, 18:10

    Главные направления внешнеполитической активности Москвы в 2021-м – Китай, Белоруссия, Украина, Евросоюз и США.

    Осмелели

    Формально Москва и Пекин не являются союзниками, однако по факту отношения очень близки к этому статусу. «В страновом измерении Китай – номер один среди наших торгово-экономических партнёров, причём мы работаем по очень разным направлениям», – заявил президент Путин. Это, прежде всего, инвестиционное (КНР становится главным инвестором в российскую экономику), а также военно-техническое сотрудничество, которое так беспокоит наших западных партнеров. Кроме того, Москва и Пекин на пару создают альтернативные американским глобальные финансовые институты. В частности, речь о «независимой финансовой структуре для обслуживания торговых операций России и Китая… на которую не смогли бы влиять третьи страны», – пояснил помощник президента России Юрий Ушаков. Впереди углубление сотрудничества по центрально-азиатским вопросам, где главным региональным событием стало, конечно, бегство американцев из Афганистана и приход к власти в этой стране Талибана. Приход, который создал новые угрозы для стран Средней Азии и военной безопасности как Москвы, так и Пекина.

    С этой точки зрения 2021 год не только углубил повестку, но и придал решимости китайским товарищам. Ни для кого не секрет, что раньше Пекин всячески пытался усидеть на двух стульях – с одной стороны, сотрудничать с Москвой, с другой – не ссориться с Вашингтоном. Однако китайские власти стали понимать, что не поссориться с США не получится – хотя бы потому, что ссориться хотят американцы. В 2021 году Китай окончательно занял роль главного врага США. Вашингтон продолжил курс на тотальное сдерживание КНР, включая попытки организовать бойкот Олимпиады и спровоцировать кризис в Тайваньском проливе. А значит сдержанность и внешнеполитическую скромность китайцы должны убирать в долгий ящик.

    Обо всем этом Путин и Си Цзиньпин говорили 15 декабря на очередном – 37-м по счету со времени прихода Си к власти в 2013 году – саммите. Буквально через месяц пройдет уже 38-е личные переговоры – в Пекине, куда Владимир Путин полетит в качестве главного гостя на Олимпиаду.

    Толкнули

    Если с Пекином отношения де-юре партнерские, а де-факто союзнические, то с Минском еще недавно все было наоборот. Формально РФ и Белоруссия входят в состав Союзного государства, однако по факту в 2020 году отношения двух стран достигли абсолютного дна. Белорусский лидер Александр Лукашенко отказывался заниматься двусторонней интеграцией, требовал от Москвы постоянных уступок и льгот, пытался маневрировать в российско-западном конфликте. Странная политика, учитывая, что США и ЕС хотят смены власти не только в РФ, но и в Белоруссии – однако Лукашенко был уверен, что Москва тоже не прочь его сменить. Именно поэтому он летом 2020 года фактически взял в заложники три десятка российских граждан (в том числе и тех, кто воевал в Донбассе), после чего вместе с представителями своей администрации обвинил их в попытке устроить беспорядки в Белоруссии после окончания президентских выборов.

    Беспорядки действительно начались – но поддержала их не Россия, а Европа и США. Причем поддержали по полной программе – начиная с тотального освещения и серьезного финансирования протестов и заканчивая введением санкций против Лукашенко за то, что не позволил майданизировать Белоруссию. Эта крайне жесткая политика (вкупе с той тотальной помощью, которую оказала Минску в этой сложной ситуации Москва – экономической, информационной, военно-политической) отрезвила белорусского лидера, подавила прозападные силы в его окружении и толкнула белорусскую власть в сторону России. А серия афтешоков в белорусско-западных отношениях – в частности, миграционный кризис на границе с Польшей, а также новые и новые волны санкций, – сделали невозможным продолжение политики многовекторности. Поэтому Москва и Минск наконец-то смогли подписать интеграционные дорожные карты и собираются начать их реализовывать в 2022 году.

    Побоялись

    К 2020 году было пробито дно не только в российско-белорусских, но и в российско-западных отношениях. Санкции, угрозы санкций, обвинения России во вмешательствах во внутренние дела. Ряд российских экспертов считали, что если и будет какое-то продвижение на этом векторе, то в российско-европейских отношениях. Ведь Европа а) ближе к нам, и б) является нашим важнейшим, наряду с Китаем, торговым партнером. Кроме того, Москва и ЕС участвовали (и участвуют) в реализации двух крупнейших проектов, требующих максимально конструктивного подхода: строительстве «Северного Потока-2» и процессе завершения гражданской войны на Украине с перспективой превращения этой проблемной территории в нормальное государство. Казалось бы, Москва и Брюссель просто обязаны находить общий язык.

    Однако не нашли. 2021 год еще раз показал, что Евросоюз как организация является недоговороспособной – брюссельская бюрократия попросту не заинтересована в нормализации российско-европейских отношений и предпочитает продолжать инерционное движение. Ставка на двусторонние отношения с отдельными странами тоже не сработала – ведь европейские элиты с точки зрения политической воли, дальновидности и стратегического мышления недалеко ушли от европейских бюрократов. Даже в самой мощной стране Европы – Германии, новые власти думают не об интересах своего государства, а о том, как бы не попасть под каток критики за отношения с «нерукопожатной» в среде западных либерал-глобалистов России. Поэтому в разгар энергетического кризиса в ЕС (когда, по данным Газпрома на конец декабря, европейские страны израсходовали более 40% запасов подземных хранилищ) Берлин и палец о палец не удалил для ускорения сертификации «Северного Потока-2». А немецкие компании предпочитали тупо перепродавать купленный по долгосрочному контракту и низкой цене российский газ Украине, наживаясь на высоких ценах за счет интересов немецких же потребителей. Апогеем европейской безрассудности стали требования в 290 миллиардов евро, выкаченные России в рамках ВТО за политику импортозамещения. Введенную Москвой во многом из-за европейских санкций.

    Фото: Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin/REUTERS

    Так что если в 2022 году и будет какой-то прогресс в российско-западных отношениях, то только на американском направлении. После чего страны Евросоюза дружно выстроятся в ряд и будут следовать новым американским методичкам.

    Уперлись

    Если же говорить о каком-то дне в российско-украинских отношениях, то казалось, что они вообще бездонные. О прогрессе в деле выполнения Минских соглашений речь уже не идет – каждый раз, когда кажется, что дальше эскалировать уже некуда, власти Украины придумывают какие-то новые способы пробит виртуальное дно.

    В 2021 году виртуальная российско-украинская война (существующая лишь в головах майданных активистов и политического истеблишмента в Киеве) вполне могла стать реальной. Весной и, особенно, в конце года Украина поднимала истерику на предмет якобы подтягивания российских войск к границе, уверяя, что Путин вот-вот устроит танковую прогулку в сторону Киева. В России же всерьез опасались, что эти слова являются своего рода завесой. Подготовкой Украины к нападению на Донбасс, которое вызовет однозначный российский ответ – что Киев и будет позиционировать как «агрессию Кремля». Разумеется, подобные киевские истерики продолжатся и в 2022 году. А в январе ситуация действительно может перейти от риторики к настоящим боевым действиям, чего опасаются многие эксперты.

    Однако в то же время на украинском направлении наблюдались и позитивные тенденции. Вся эта пропагандистская игра Киева – принуждение России к локальной войне – была связана с тем, что позиции майданной власти слабеют. Рейтинг президента Зеленского колышется около электорального плинтуса, а неадекватность и чрезмерный гонор украинской власти привели к еще большему ухудшению реальных (а не декларативных) отношений Украины с ЕС и Соединенными Штатами. Европа не хочет давать деньги и членство в ЕС, а администрация Джозефа Байдена недовольна попытками Киева сорвать российско-американский диалог.

    Поэтому лучшим вариантом поведения Москвы в отношении Украины является выставление четких красных линий (для Запада, а не для Киева – последний все равно не поймет), что, собственно, и было сделано, после чего – банальный отход в сторону. Украинский режим сам себя закапывает в могилу – так зачем ему мешать?

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