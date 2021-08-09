Восприятие дискуссии о климате вскоре изменится

Взгляд
9 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:56  |  vz.ru
Разделы

Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
Перейти в раздел…

Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
Перейти в раздел…

Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

АЭС гораздо более экологически чисты, чем угольные электростанции EPA/ТАСС
Евросоюз выкручивает Польше руки: ее угольные шахты и работающие на угле электростанции в ближайшие годы должны быть закрыты. Страна рискует остаться без собственного электричества, а спасти ее от этого могут только АЭС. Угроза очень серьезна, и в Польше уже озвучивается мысль, что спасти страну от энергетического голода может только Россия. Каким же образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Восприятие дискуссии о климате вскоре изменится

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия рискует проспать энергопереход так же, как в свое время проспала сланцевую революцию в США, создавшую впоследствии немало проблем для российского нефтегазового сектора, в том числе для проекта «Северный поток – 2». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Не стоит жалеть о «бумажных медалях»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Олимпиада – это мероприятие на стыке спорта, шоу-бизнеса, фармацевтики, бизнеса и политики, щедро сдобренное толерантно-элгэбэтэшной повесткой. И оно стремительно скатывается в подобие «Евровидения» и теряет последние остатки авторитета. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Чем грозит американцам преследование российских дипломатов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Белый дом больше боится негативной реакции американской прессы, нежели провала российско-американских договоренностей в Женеве. Провала, который будет иметь катастрофичные последствия для интересов Соединенных Штатов. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 10 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ
    В Совфеде раскритиковали идею запрета на въезд в Россию за притеснение русскоговорящих Эксперт объяснил значение взятия Кундуза талибами для стран Средней Азии Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским Мужчина с ножом ворвался в детский сад под Петербургом
    Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ Грузия захотела нормализовать отношения с Россией за 10 лет Посла Молдавии в России отозвали с должности Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит»
    Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии Подозреваемого в убийстве инвалида депутата КПРФ исключили из партии В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии Климат в Москве за 70 лет стал теплее на один градус

    Главная тема


    Что оставил после себя борец с "державной идеологией России"

    «если бы горбачев меня послушал»


    Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР»

    «эффективная стратегия»


    Байден назначил спецпосланника США по «Северному потоку – 2»

    выезд за границу


    Юрист допустил сделку между Соболь и правоохранителями

    Видео

    Жестокость и малодушие


    Как Сталин проявил себя в качестве военного лидера

    выручка Газпрома


    Когда упадут рекордные цены на газ в Европе

    план шойгу


    Как переселение чиновников в Сибирь поможет России

    новое правительство


    Молдавия оказалась в женских руках

    Олимпийские игры в Токио


    Гегемонию России остановили судейским беспределом

    вестник Апокалипсиса


    Тимур Шерзад: Возможна ли сегодня ядерная война?

    делегировать полномочия


    Алексей Алешковский: Чего хотят революционеры, и главное – зачем

    Кто ты?


    Алексей Нечаев: Зеленский показал скотское отношение к русским

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
    Глеб Простаков

    Восприятие дискуссии о климате вскоре изменится

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		9 августа 2021, 17:01

    Формирование правительственных рабочих групп, перед которыми поставлена задача проработать сценарии влияния глобального энергоперехода на Россию и обозначить цели на горизонте ближайшего десятилетия, – по-настоящему знаковое событие. Само по себе вынесение вопроса на уровень правительства вызвано необходимостью преодолеть ведомственную инерцию, чей KPI до сих пор не содержал вопросов борьбы с изменением климата либо затрагивал их фрагментарно и поверхностно. Это значит, что в ближайшие месяцы мы будем наблюдать смену (во многом болезненную) внутрироссийской парадигмы восприятия климатической дискуссии на многих уровнях.

    До сих пор этой парадигме был свойственен бытовой скепсис. Бытовой – потому что серьезные научные организации в России никогда не оспаривали значимость антропогенного фактора в росте объемов парниковых газов. Научная дискуссия до сих пор ведется вокруг таких сущностей, как оценка вклада естественных колебаний в глобальное потепление, а также зависимость роста температуры от уровня концентрации углекислого газа в атмосфере. Эта дискуссия носит фундаментальный характер и соотносится с временными горизонтами в сотни и тысячи лет. При этом ее исход не ставит целью опровергнуть утверждение о том, что сокращение выбросов CO2 является ключом к удержанию средних температур в пределах нормы в ближайшие десятилетия – сроки куда более значимые с точки зрения ныне живущих.

    Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату в сентябре 2019 года. В декабре того же года Евросоюз провозгласил «Зеленый курс», целью которого является достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Тогда же ЕС анонсировал взимание трансграничного углеродного налога, который должен отчасти компенсировать вложения Союза в климатические проекты за счет третьих стран. Но еще год назад Россия, формально демонстрируя приверженность климатической повестке, оставалась пассивным наблюдателем происходящих в мире процессов. Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе по итогам 2020 года приблизилась к 2% (с учетом ГЭС). Тогда как в Европе этот показатель превышает 40%, в США – 20%, в Китае – 10%.

    При этом борьба с глобальным потеплением и «зеленая» энергетика никогда не были табуированными темами в России, но и мейнстримом становиться не спешили. Корпоративный сектор, в особенности российские компании, торгующиеся на западных фондовых биржах, первыми осознали связь между «зеленой» повесткой и стоимостью акций в долгосрочной перспективе. Однако тема оставалась на периферии планов экономического развития страны в целом. Отчасти это объяснялось тем, что ветер перемен дул с Запада, геополитическое противостояние с которым обуславливало недоверие к любым инициативам с той стороны по принципу «что немцу хорошо, то русскому смерть». Энергетический переход, символом которого стало искаженное гневом лицо Греты Тунберг, был чужд российскому обывателю.

    Еще год назад президентом США был Дональд Трамп, утверждавший, что глобальное потепление – афера, продвигаемая китайцами, чтобы ослабить американскую экономику. Выход США из Парижского соглашения в 2017 году лил воду на мельницу российского бытового скепсиса, успокоительно действуя на российские газовые и нефтяные компании. Китай, являющийся самым большим загрязнителем атмосферы на планете, вот уже несколько лет кряду остается крупнейшим инвестором в альтернативную энергетику. Но до сих пор Пекин не предпринимал попыток навязать «зеленую» повестку своим торговым партнерам, как это пытается делать Европа. И это также прельщало и расслабляло, создавая искаженную картину зыбкости и изменчивости западных экологических веяний. Завтра все может измениться – нет смысла дергаться.

    Фото: Алехандро Мартинез Велез/РИА «Новости»

    Ситуация стремительно изменилась в считаные месяцы. В начале 2021 года Джо Байден вернул США в Парижское соглашение, а уже в апреле этого года Вашингтон и Пекин, еще не завершив торговых войн, выступили с совместным заявлением о приверженности борьбе с глобальным потеплением. Китай уже приступил к торговле квотами на выброс на внутреннем рынке и волне может распространить эту систему на своих торговых партнеров в обозримом будущем. Поводы и дальше демонстрировать пассивность окончательно исчерпали себя. В противном случае Россия рискует проспать энергопереход так же, как в свое время проспала сланцевую революцию в США, создавшую впоследствии немало проблем для российского нефтегазового сектора, в том числе для проекта «Северный поток – 2».

    В случае России задача сложна вдвойне, поскольку требуется найти баланс между максимальным использованием возможностей традиционной энергетики и необходимостью реализовать огромный потенциал России в энергетике альтернативной. Это тот самый удар по экономике и те самые возможности, о которых на днях говорил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, рассуждая о влиянии энергоперехода на будущее мировое лидерство стран. При этом Россия – одна из тех стран, ресурс которых позволяет осуществить энергопереход с минимальными затратами.

    Возможности по использованию природного газа в качестве сырья для производства водорода, а также системы газопроводов для доставки газово-водородных смесей в сопредельные страны – уникальное преимущество. И если сейчас водородная стратегия ЕС рассматривает газ как источник «серого», то есть недостаточно чистого водорода, то, возможно, уже завтра, захлебнувшись в погоне за исключительным чистым топливом (даже СЭС и ВЭС – ветряные и солнечные электростанции – в процессе своего строительства оставляют значительный углеродный след), Европа вновь увидит в России ключевого партнера для достижения общих целей. В конце концов, безуглеродные топливо и электроэнергия являются не самоцелью, а лишь инструментами борьбы за лучшее будущее планеты.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •