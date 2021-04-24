Великобритания рвется в лидеры

В середине марта в Великобритании был опубликован важный стратегический документ под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции. Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики», подготовленный премьер-министром страны Борисом Джонсоном и его командой.

Сам Джонсон назвал документ «крупнейшим, в своем роде, обзором со времен холодной войны». В нем правительство излагает свой подход к комплексному обзору безопасности, обороны, развития и внешней политики и отражает стратегию Великобритании после выхода из состава ЕС, ее планы на ближайшее десятилетие и далее. Документ дает оценку угроз и вызовов, с которыми сталкивается или столкнется Великобритания в ближайшем будущем, а также цели и пути развития страны в этот период.

Что особенно важно для нас, стратегия определяет Россию, как главную активную угрозу Великобритании. Учитывая, что Великобритания на протяжении XIX-XX веков являлась страной, оказывающей серьезное влияние на международные отношения, несмотря на то, что в последние десятилетия она предпочитала держаться в тени США, данный документ представляет особый интерес как для российских политиков, так и для российских военных, поскольку реализация изложенных в обзоре планов будет оказывать самое непосредственное влияние как на международную политику ближайшего десятилетия в целом, так и на отношения с нашей страной не только Великобритании, но и ее союзников, на которых она, по обыкновению, будет оказывать прямое или косвенное влияние.

Приоритеты в развитии

Одним из наиболее приоритетных направлений Великобритании в ближайшее десятилетие является научно-техническое развитие, которое должно обеспечить ее лидерство и процветание. При этом планируется инвестировать не только в собственные ресурсы, но вкладывать средства в покупку чужих мозгов в этой области. За счет этого к 2030 году планируется превратить Великобританию в глобальный центр услуг цифровых технологий и добиться признания ее сверхдержавой в области науки и техники, в частности, в такой важной области, как создание искусственного интеллекта. Именно это должно обеспечить лидерство Великобритании и в других направлениях, включая оборону. В этой связи расходы на оборону теперь составляют 2,2% ВВП и обеспечивают реализацию программы модернизации, охватывающей новые области киберпространства и космоса и оснащающей вооруженные силы передовыми технологиями.

Поэтому министерство обороны быстро отреагировало и 22 марта 2021 года опубликовало свой документ под названием «Оборона в эпоху конкуренции», где изложило перечень изменений в вооруженных силах.

Вызовы и угрозы

По мнению британских ученых, изменение климата и утрата биоразнообразия представляет собой глобальный вызов современной цивилизации и Великобритании в том числе. Также считается, что терроризм будет и впредь представлять собой динамичную и развивающуюся угрозу из-за доступа к киберпространству, современному оружию и даже к космосу. Распространение химического, биологического, радиологического и ядерного (CBRN) оружия и современного обычного вооружения в сочетании с новыми технологиями увеличивают риск его применения в ходе конфликтов.

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В то же время, понимая, что возможности манипулирования нашей страной у них отсутствуют, британские военные считают Россию самой большой угрозой европейской безопасности из-за наличия у нас самых современных Вооруженных сил и сильнейших ядерных сил и средств. При этом в документе также говорится, что растущая мощь Китая является самым значительным геополитическим фактором в мире сегодня. Вооруженные силы Китая, модернизация которых идет быстрее, чем любой другой армии мира, и растущая международная напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе также рассматриваются, как проблема ближайшего будущего.

Британцы считают, что и Иран, и Северная Корея продолжат создавать региональные проблемы, а их ядерные программы – угрозу глобальной стабильности. Учитывая стремление Великобритании доминировать в различных регионах мира и, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе, надо учитывать вероятность конфликта ее интересов и интересов Китая и России. При этом британские военные отдают себе отчет, что самый большой в мире ВМФ Китая уже опережает всех конкурентов, а к 2030 году в его составе планируется иметь до пяти авианосцев, до четырех легких вертолетоносцев, которые будет поддерживать растущий флот эсминцев. А Россия развивает свои значительные подводные возможности, в том числе глубоководные, которые могут угрожать подводным кабелям, а также способны доставить ядерный заряд к прибрежным целям Великобритании и ее союзников. Кроме того, развитие возможностей нанесения точного воздушного удара в сочетании со все более эффективными радарами раннего предупреждения, которые интегрированы в системы ПВО, позволят России и КНР оспаривать лидерство и даже доминировать в воздушном пространстве во многих районах, в которых Великобритании будет стремиться работать.

Таким образом, Россия может представить значительную угрозу способности Великобритании поддерживать свои силы и защищать ее интересы в Европе, восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Британские военные также отдают себе отчет, что за последние два десятилетия техническое преимущество Великобритании и ее союзников уменьшилось. Поэтому Великобритания разработала стратегию преодоления возникших угроз на ближайшее десятилетие и далее.

Инвестиции в науку

Исходя из условий современности, основным направлением является научно-техническое развитие Великобритании для сохранения стратегического преимущества в области науки и технологий. С этой целью на исследования и разработки в течение следующих четырех лет запланировано потратить не менее 6,6 млрд фунтов. Британцы также собираются инвестировать в преобразующие и цифровые возможности. В следующие четыре года для развития тестирования и оценки запланированы инвестиции более 60 млн фунтов. Запланированы исследования и разработки в области создания искусственного интеллекта, поскольку его автономные возможности будут иметь важное значение для модернизации обороны. Ведь в будущих конфликтах можно выиграть или проиграть из-за скорости и эффективности решений, принимаемых искусственным интеллектом. Великобритания планирует создать одни из самых интегрированных, цифровых и гибких Вооруженных сил в мире, проектирующих влияние и продвижение своих возможностей на мировую сцену по суше, воздуху, морю, в киберпространстве и космосе для расширения технологического преимущества над конкурентами.

Национальные киберсилы

В структуре стратегического командования ВС Великобритании планируются концептуальные изменения. Так, на него возлагаются надежды по объединению людей, техники и информации для интегрированного применения их во всех доменах: в космосе, киберпространстве, в небе, на суше и на море. Стоит напомнить, что 19 ноября 2020 года премьер-министр Борис Джонсон объявил о создании в структуре Стратегического командования Космического командования и Национальных киберсил (NCF), которые «будут пресекать деятельность террористов, преступников и враждебную государственную деятельность и преобразуют киберпотенциал Великобритании». Создание NCF – это новый переломный момент в развитии киберпространства Великобритании. Это четкое заявление о намерении страны проводить наступательные кибероперации, опираясь на Национальную стратегию кибербезопасности и внутреннюю устойчивость к кибератакам.

Космическое командование

Создание Космического командования 1 апреля 2021 года сигнализирует о том, что космос также рассматривается британскими экспертами, как фундамент для военных операций. Современная возможность контролировать и защищать свои интересы в космосе имеет критическое значение для Великобритании, поскольку ее стратегическая зависимость и уязвимость от космоса возросли. В этой связи Великобритания поставила перед собой амбициозные планы к 2030 году стать значимым игроком в космической области и уже к 2022 году иметь возможность запускать британские спутники из Великобритании.

Спецназ

Как сказано в документе Минобороны, спецназ будет занимать центральное место в подходе Великобритании к модернизации, поскольку воплощает передовые культуру инноваций и экспериментов, а также обеспечивает продвижение технологий. Управление спецназначения (УСпН) входит в состав Стратегического командования. УСпН, в свою очередь, включает в себя 21-й, 22-й и 23-й полки SAS, подразделение SBS, Полк специальной разведки, Группу поддержки спецназа, 18-й полк связи, Объединенное авиакрыло специального назначения и 47-ю эскадрилью специального назначения из состава ВВС.

В рамках реформы запланировано создать два новых спецподразделения: Армейскую бригаду специальных операций безопасности (Army Special Operation Brigade) и Бригаду поддержи сил безопасности (Security Force Assistance Brigade), однако они не будут подчиняться Управлению СпН, а перейдут в ведение британской армии. При этом часть функций SAS и SBS будет передана новым подразделениям. Сами же действующие части и подразделения SAS и SBS должны получить новое оборудование и технику, будут скорректированы их задачи. Планируется, что эти подразделения будут скрытно действовать по всему миру, используя новые интегрированные мультидоменные возможности во взаимодействии со службой разведки MI6 (SIS). Какого рода задачи будет решать спецназ, проводящий тайные операции на территории других стран во взаимодействии с Secret Intelligence Service, несложно догадаться.

«Правительство может задействовать широкий арсенал инструментов, включая – в крайних случаях – использование летального оружия там, где нет другого эффективного решения», – заявила государственный министр по вопросам обороны королевства Аннабель Голди летом прошлого года. Можно предположить, что, с учетом данного заявления, это могут быть убийства и провокации по отношению к гражданам вероятного противника, находящегося на территории других государств. То есть, например, в отношении граждан России и Китая. То, что это может быть так, подтверждает бывший агент MI6 Мэтью Данн, заявивший в интервью Fox News, что «основная работа британских разведчиков состоит в том, чтобы нарушать законы других стран», а для этого не требуется особое «разрешение на убийство».

Предполагается, что SAS и SBS за границей будут противодействовать российской разведке, специализированным военным подразделениям и военизированным контрактным организациям, таким, как группа «Вагнер». На уровне ВМФ и Сухопутных войск Британии также запланировано создание специальных подразделений, о них ниже.

Королевские ВВС

Королевские военно-воздушные силы выведут из эксплуатации ряд типов самолетов и вертолетов. Кроме замены устаревших типов летательных аппаратов, в течение следующих четырех лет запланированы стратегические инвестиции на сумму более чем 2 млрд фунтов стерлингов в создание Системы боевой авиации будущего (Future Combat Air System (FCAS). FCAS это инновационное сочетание пилотируемых аппаратов и беспилотных, а также и автономных платформ, включая целые рои дронов. Развитие новых технологий, а также постепенное изменение тренировок на тренажерах позволят Королевским военно-воздушным силам стать одними из самых технологически инновационных и эффективных ВВС мира, планируют британские военные.

В дополнение они продолжат наращивать потенциал в таких областях, как разведка и наведение, космос, наблюдение и разведка, охрана сил, управление боевым пространством, управление воздушным движением и безопасность полетов.

Королевский флот

Для будущего флота запланированы новые модели кораблей и подводных лодок различных конфигураций. Следует отметить реорганизацию части Королевской морской пехоты, которая началась еще в прошлом году в Future Commando Force (FCF) – «Силы коммандос будущего» – для выполнения некоторых специальных операций. При этом Военно-морской флот будет адаптироваться к морским требованиям FCF. Королевский флот в течение следующих четырех лет инвестирует более 40 млн фунтов в развитие FCF, а для повышения возможностей проведения прибрежных спецопераций – более 50 млн фунтов в модернизацию корабля поддержки класса Bay. Передовое развертывание этого подразделения для проведения спецопераций быстрого реагирования позволит действовать в районах, представляющих интерес для Великобритании. Ожидается развертывание двух прибрежных групп реагирования (Littoral Response Groups) – в 2021 году в Евро-Атлантике под эгидой НАТО и JEF, в 2023 году – в Индо-Тихоокеанском регионе. На них также возложены задачи обучения спецподразделений союзников.

Техническое перевооружение

Сухопутные войска Великобритании также ждут серьезные преобразования. Помимо запланированных ранее инвестиций на сумму более 20 млрд фунтов, дополнительно на новую технику будет потрачено 3 млрд фунтов. Армия откажется от продолжения модернизации БМП Warrior и будет финансировать поставку в войска БТР Boxer, разведывательной машины Ajax и модернизацию танков Challenger III, а также дальнобойных систем высокоточного огня, новых систем ПВО, беспилотных летательных аппаратов тактического наблюдения, а также новых систем электронной и кибер-войны. Более 200 млн фунтов, которые планируется потратить за десять лет, обеспечат усиление радиоэлектронной борьбы и возможности радиоразведки. При этом исленность армии будет сокращена с 82 000 до 72 500 человек к 2025 году.

Армейский спецназ

Как сказано ранее, планируется создать Армейскую бригаду специальных операций. Первым ее подразделением станет Полк рейнджеров (Ranger Regiment), который планируется создать в августе текущего года. Полк будет состоять из четырех батальонов современной Специализированной пехотной группы, которая входит в состав 6-й дивизии. Эти батальоны специализированной пехоты: 1-й батальон королевского полка Шотландии (1 SCOTS), 2-й батальон королевского полка Принцессы Уэльса (2PWRR), 2 батальона полка Герцога Ланкастера (2 LANCS) и 4-й регулярный батальон специализированной пехоты (4 RIFLES) в составе группы занимались подготовкой подразделений союзников. В составе нового полка они будут решать задачи сдерживания противника и оказывать в этом помощь союзникам путем обучения, консультирования и, при необходимости, сопровождения их подразделений, а также прокси-сил.

В ближайшие четыре года в оснащение полка планируется вложить более 120 млн фунтов. Кроме того, будет сформирована бригада содействия силам безопасности. Для ее комплектования будут привлекать личный состав всей армии. Планируется, что подразделения бригад станут экспертами в вопросах создания и развития потенциала армий союзных и партнерских стран. Развернутые по всему миру, эти подразделения будут проецировать глобальное влияние Великобритании, работать на упреждение и сдерживание угроз ниже порога войны.

Безусловно, масштабы изменений, которые запланированы в ВС Великобритании, производят впечатление и должны привлечь самое пристальное внимание как руководства Вооруженных Сил, так и разведывательных структур Российской Федерации. В то же время ряд западных экспертов высказывают сомнения в отношении соответствия британских амбиций их возможностям. А расплывчатость формулировок о предлагаемых новых разработках, несмотря на официальные заявления, только подогревают сомнения в возможности воплотить столь амбициозные планы.