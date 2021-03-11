Британская монархия рискует пойти к черту

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НОВОСТЬ ЧАСА

Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения

11 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:27  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Роскомнадзор уронил акции Twitter

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на всех мобильниках и на половине компьютеров страны Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Выполнит ли теперь Twitter требования российских властей, ведь действия Роскомнадзора уже отразились на акциях компании?  Подробности...
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Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию

Среднеазиатские мигранты рвутся в Россию Валерий Шарифулин/ТАСС
Миллионы жителей стран Средней Азии мечтают приехать на заработки в Россию – а здесь, в свою очередь, целый ряд отраслей экономики очень хочет принять их. Почему, несмотря на все усилия и бизнеса, и государственных органов, среднеазиатские мигранты пока не могут вернуться в нашу страну – и когда это все-таки произойдет? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Британская монархия рискует пойти к черту

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Покуда Виндзоры отвергали тех, кто выносит сор из Букингемской избы, британская монархия все преодолевала. Но с прогрессивной младшей ветвью – по-американски настырной герцогиней и принцем-фетюком – все может пойти вразнос. Подробности...
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Манижа разбудила у националистов зависть к вагине

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Если интересно, проведите соцопрос, что больше всего делает уязвимой русскую женщину – Манижа с ее песней или декриминализация домашнего насилия. Судя по вашей сегодняшней активности, вас ждет много сюрпризов. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Как регулируется «удаленка»

Сергей Бекренев
Сергей Бекренев, президент Европейской юридической службы
Пандемия коронавируса в корне изменила рынок труда, в частности, многих перевела на удаленную работу. Такой формат оценили и сотрудники, и работодатели. Но как сегодня юридически контролируется новый режим труда? И какие изменения претерпело законодательство? Подробности...
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Чем закончится новое сражение за Донбасс

Россия осваивает Арктику с помощью космоса

Чем опасны «проклятые солдаты»

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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения
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    Максим Соколов

    Британская монархия рискует пойти к черту

    Максим Соколов
    публицист
    		11 марта 2021, 20:55

    Разоблачительная беседа принца Генриха и его жены Меган Маркл (причем говорила в основном она) со знатной американской телеведущей Опрой Уинфри (нечто вроде А. В. Малахова, но женского пола и гораздо на своей родине влиятельнее) касалась злонравия Виндзорского королевского дома.

    Сноха сообщила, что королева и принцы дурно относились к ней, попрекали ее (по крайней мере на уровне намеков) негритянскими кровями, не воздавали должных почестей ей и ее младенцу-сыну Арчи, etc. Принц-фетюк поддакивал.

    Такая широчайшая гласность (тем более что сюжет классический: свекровь-злодейка и золовки-колотовки) не совсем приветствуется даже среди простолюдинов. Конечно, в семейных делах всякое бывает, без трений не обходится, но, как правило, люди – и семейные, и сторонние – понимают, что мегафонная гласность с участием Малаховых-Уинфри тут делу не поможет, а превратить неизбежные трения в окончательный разрыв может запросто.

    В царствующем доме это действует сугубо и трегубо. И монархи, и принцы гораздо менее, чем простолюдины, вольны в своих семейных делах. Ибо есть интересы династии, а равно интересы государства. О чем советским гражданам еще в 1976 г. назидательно напоминала А. Б. Пугачева, исполняя песню на стихи Л. П. Дербенева:

    Фото: Matt Dunham/AP/ТАСС

    Все могут короли, все могут короли!
    И судьбы всей земли вершат они порой.     
    Но, что ни говори, жениться по любви     
    Не может ни один, ни один король!

    Алла Борисовна пела про то, как:

    В те времена жила красавица одна 
    У стен дворца она пасла гусей     
    Но для Луи была милее всех она     
    Решил Луи, что женится на ней.

    Но вышло иначе – «И под венец Луи пошел совсем с другой». Династические браки – они такие. Причем нынешняя история с простушкой-пастушкой Меган Маркл наводит на мысль, что не все так просто.

    Или, напротив, очень даже просто: если есть охота быть членом королевского дома, носить громкий титул, etc., то нужно подчиняться династическим правилам, сколь бы тягостными, устаревшими, несоответствующими новейшим учениям они ни казались. Если подчиняться никак не возможно – а ведь требования известны наперед, можно обдумать все загодя – тогда лучше не связывать свою судьбу с особой королевской крови. Ничем хорошим это не кончится.

    Кроме истории с королем Эдуардом VIII и американкой Уоллис Симпсон, ради которой Эдуард в 1936 г. отрекся от престола – двор и правительство не давали согласия на брак с разведенкой, была снятая в 1952 г. трогательная киносказка с противоположным смыслом.

    В фильме «Римские каникулы» принцесса Анна (держава, где Анна была принцессой, не указывается, но по всем признакам Британия угадывается с легкостью) сбегает из посольства, где ее изнуряют чопорным церемониалом, в Вечный Город – пленительный и бестолковый. Там она встречает американского корреспондента Бредли, проводит с ним сутки – но чувство долга берет свое, и принцесса возвращается в посольскую золотую клетку, навсегда прощаясь со счастьем и любовью. Дивный и трогательный фильм. Тем более дивный, что сейчас таких героев уже не найти. Последняя героиня такого склада – баба Лиза, она же королева Елизавета Георгиевна.

    Властная и твердая, она семьдесят лет председательствует на распродаже Британской империи и британской монархии. Не будь бабы Лизы, скорее всего, распродажа пошла бы гораздо быстрее – так, что от этих институтов вообще ничего бы не осталось. Во всяком случае, младшие Виндзоры – дети и внуки – не производят впечатления готовности и способности в случае чего достойно исполнять нынешние бабкины обязанности.

    Конечно, в хрониках Шекспира всякое бывало. Принц Гарри в обществе Фальстафа вел себя беспутно, но, вступив на престол в качестве Генриха V, вспомнил о своем королевском долге и отринул былого собутыльника – «Вас здесь, гражданочка, не стояло». Теоретически и принц Генрих в будущем может строго указать супруге: «Молчи, женщина», однако, верится в это с сильным трудом. Чай не при Шекспире живем.

    Вообще-то в последнее время и британская политика, и вслед за ней британская монархия с Елизаветой Георгиевной как неотъемлемый элемент политики, сильно потеряла в глазах русской общественности. Вместо величавого «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом» – скептическое «Англичанка гадит». И Лондон, и Сент-Джеймский двор уже далеко не так обаятельны, как были, например, во времена тоталитаризма.

    Все так. Можно даже поименовать семейство Виндзоров рептилоидами. Но это не снимает вопрос, каким образом династия продолжала занимать важное место в политической системе Великобритании. Хоть рептилоиды, хоть черти с рогами – но оставались весьма влиятельны и как-то исполняли свою консолидирующую роль. Очевидно, они были верны своим представлениям о монаршем долге и монаршем поведении. Сколь бы эти представления с точки зрения той же свежей герцогини ни были устаревшими и даже дикими.

    Разумеется, это не значит, что Виндзоры до появления вольнодумных невесток были рыцарями без страха и упрека. Педофила герцога Йоркского (младшего брата Уэльского принца Карла) назвать безупречным рыцарем сложно. Грязи в венценосном семействе хватало. Но покуда Виндзоры твердо держались принципа «Один за всех и все за одного», строго отвергая тех, кто посягает на этот принцип и выносит сор из Букингемской избы, британская монархия все преодолевала.

    Тогда как с прогрессивной младшей ветвью – по-американски настырной герцогиней и принцем-фетюком – все может пойти вразнос. Уж там рептилоиды или не рептилоиды, но с такой красотой почтенный пережиток прошлого рискует быстро пойти к черту. 

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