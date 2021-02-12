Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

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12 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 22:49  |  vz.ru
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Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
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Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру то, что год назад социология по этому же вопросу была безрадостной, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
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«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
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Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы Алексей Куденко/РИА Новости
Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
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Непредсказуемость Турции развязала России руки

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики. Подробности...
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Как люди живут вне всякой культуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Есть пятая заповедь – «Чти отца твоего и матерь твою, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Расширительно эта заповедь применяется к старикам вообще. Чти безусловно. Ведь и сам будешь такой. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

    Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны    12 февраля 2021, 22:22
    Фото: REUTERS/Sukree Sukplang
    Текст: Ольга Самофалова

    Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным, и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя?

    Экономика Великобритании сократилась почти на 10% в 2020 году. Так сильно она не падала никогда за все время подсчетов ВВП, то есть как минимум со Второй мировой войны. Впрочем, такой обвал мог случиться не только впервые за сто лет, но и впервые за 300 лет, не исключает Reuters. На это указывают исторические данные Банка Англии (с 1709 года).

    Столь сильный обвал стал неожиданным, так как экономисты и аналитики ждали меньше падения британской экономики. Более того, в первом квартале 2021 года британский ВВП вновь может упасть. «Жесткие ограничения, введенные в конце прошлого года, которые, скорее всего, сохранятся в течение большей части текущего квартала, указывают на то, что экономика может снова сократиться», – считает экономист UBS Global Wealth Management Дин Тернер.

    Прошлый год, конечно, был непрост для всех экономик. Однако почему такой антирекорд поставила именно Великобритания? Во-первых, в отличие от многих стран, она целых три раза вводила карантин для борьбы с коронавирусом. При этом в экономике страны доля услуг, которые пострадали в первую очередь, так как люди сидели дома и не ходили в кафе, рестораны, парикмахерские, банки и т. д., занимает более 70%. Деловая активность в секторе услуг страны, в том числе финансовых, рухнула до показателей 1996 года, сократившись во время первого локдауна в три раза, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    «Великобритания традиционно выступает крупнейшим финансовым игроком – ей принадлежит чуть менее 20% мирового экспорта финансов. Пандемия ударила как раз по сектору услуг – и не только в малом и среднем бизнесе, но и по таким государственным игрокам, как Лондон»,

    – добавляет эксперт.

    Кроме того, наиболее пострадавшей отраслью в пандемию стал туризм и гостиничный сектор, а Великобритания занимает пятое место в мире по числу принимаемых страной путешественников. Транспортные услуги также ощутили резкий провал, а Британия является одним из крупнейших глобальных транспортных хабов, напоминает Деев.

    В отличие от других стран, экономика Великобритании оказалась в прошлом году под ударом не только коронавируса. «Глубина падения связана еще и с экономическими последствиями выхода страны из экономического соглашения с Европейским союзом», – указывает Илона Дмитриева, управляющий директор – руководитель группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА.

    Из-за неопределенности сделки по Брекситу бизнес сдерживал инвестиции и развитие, а также переводил часть услуг, особенно финансовых, из Великобритании в ЕС. «Неопределенность торговых и инвестиционных связей с ЕС, куда направляется около половины экспорта страны, повлиял на замедление экономического роста в переходный период, когда обе стороны пытались договориться и подготовиться к выходу Великобритании из ЕС», – говорит Дмитриева.

    И эти два удара пришлись на уже ослабленную британскую экономику. Сложности у нее наблюдались еще задолго до кризиса 2020 года.

    «В последнее десятилетие у страны были одни из самых низких темпов роста производительности труда – в среднем на 0,3% в год против 2% до 2008 года, что оказывало негативное влияние на доходы и уровень жизни населения», – отмечает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

    На этом фоне рекордное – на 10% – ослабление экономики страны уже не выглядит из ряда вон выходящим. Хотя в мире это не самые критические показатели – худшее падение ВВП продемонстрировали Мальта и Израиль.

    Учитывая небольшой товарооборот России с Британией, серьезные последствия для нашей экономики эта ситуация не несет. «Российской экономике гораздо более важно экономическое здоровье континентальной Европы. Наш прогноз по Еврозоне на 2021 год – 4,3% роста, на 2022 год – 4,6% после падения на 6,9% в 2020 году», – говорит главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

    Но Россия может и выиграть от кризиса в Британии. «Кризис привел к разрыву технических цепочек поставки товаров, соответственно, Великобритания начнет активнее закупать продукты питания, предметы первой необходимости для населения, в том числе и в России», – не исключает Тузов. 

    Что касается перспектив Великобритании, то в 2021 году ее экономика, как и экономика многих государств, подрастет. Потому что расти после резкого падения намного проще. Если, конечно, не появятся новые штаммы вируса, против которых не действуют вакцины, и мир не окунется в новые карантины. Но даже при благоприятном прогнозе, что в этом году вакцины победят вирус и нового локдауна не будет, британская экономика будет долго восстанавливаться. Вернуться к докризисным показателям Лондон сможет не ранее второго полугодия 2022 года, но госдолг в течение пяти–шести лет будет достигать 97% ВВП страны, отмечает Тузов. 

    «Долгосрочные перспективы британской экономики не так хороши. Во-первых, кризис обнажил ее слабые места – например, несовершенства национальной системы здравоохранения (NHS). В континентальной Европе дела были лучше. Во-вторых, начинают проявляться негативные последствия Брексита. Принудительный «развод» британской экономики с европейской был большой ошибкой, за которую придется заплатить. Это уже сказывается на Сити, на его финансовой активности, объемах активов и биржевой торговли. Впервые с XVII века Амстердам обогнал Лондон по объему торговли акциями. И это только начало. Франкфурт и Париж также будут отъедать свою долю», – заключает Евгений Винокуров.


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