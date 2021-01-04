2021-й станет годом роста доходов и экономики

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США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
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Русский народ – это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
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Как справиться с передозировкой новогоднего общения

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Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Экономическая ситуация в РФ в 2021 году должна быть более оптимистичной    4 января 2021, 14:33
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    После шоков и испытаний 2020 года российская экономика должна окрепнуть и вырасти. По крайней мере, именно такие оценки сейчас высказываются большинством экономистов. На чем основаны такие прогнозы, в какой степени рост экономики будет зависеть от цен на нефть и когда реальный ВВП России вернется на уровень 2019 года?

    Российская экономика показала в 2020 году даже большую устойчивость, чем ряд западных стран, в частности США и ЕС. ВВП России уменьшится всего лишь на 3,6%, тогда как в ряде стран ЕС падение экономик составит около 9%. После обвалов весной к концу года российская экономика особенно оживилась, ее восстановление должно продолжиться и в новом году.

    Экономическая ситуация в России в 2021 году должна быть более оптимистичной, чем в текущем, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его прогнозу, темпы роста ВВП России в 2021 году составят плюс 2-3% при цене на нефть от 50 долларов за баррель, рубль при этом ждет укрепление. ЕБРР ожидает роста ВВП России в 2021 году на 3% при условии положительной динамики цен на нефть.

    «Рост ВВП на 2-3% при цене Brent в 50 долларов можно назвать реалистичным, а в среднем по итогам 2021 года российская экономика может увеличиться даже на 3,3%. Этому будет способствовать уменьшение влияния пандемии на потребительскую и деловую активность, в том числе благодаря массовой вакцинации. Естественно, что более высокие цены на нефть также окажут поддержку российской экономике», – говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.  

    Парадоксально, но российской экономике косвенно помогут расти США, КНР и Япония.

    Эти страны направили на поддержку своих экономик порядка 8% мирового ВВП. Плюс сделка ОПЕК+ поддержала спрос и цены в размере 6-10% от мирового спроса. Это превосходит оценочный ущерб мировой экономики от ограничений из-за коронавируса, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его мнению, такая большая поддержка создает наиболее благоприятный и сильный за последние 25 лет потенциал для роста в том числе нашей экономики.

    С другой стороны, российский Центробанк также создал предпосылки для роста российской экономики. По сути, это первый кризис, когда Банк России не увеличил ключевую ставку, убивая кредитование, а наоборот, существенно ее снизил. Мягкая монетарная политика привела к более быстрому росту реальной денежной массы – на 12,4% год от года, говорит Осин. Иными словами, российскую экономику накачали деньгами. И это создает потенциал для того, чтобы ВВП России в 2021 году вырос даже на 4-6%, считает аналитик. Это базово-позитивный прогноз.

    Впрочем, Сергей Ермолаев, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова, не ожидает, что рост российской экономики превысит 2,5%. Больший рост, по его мнению, возможен лишь при необыкновенно бурном восстановлении мировой экономики, росте цен на нефть выше 50 долларов за баррель и росте частного потребления. Но нефть, по его прогнозу, скорее всего, будет колебаться в коридоре 40-60 долларов за баррель.

    Чтобы восстановление экономики было более быстрым – плюс 3% и выше – необходимо выполнение двух условий,

    считают аналитики ИК «Финам». Во-первых, нарастить добычу нефти. Ее сокращение в рамках сделки ОПЕК+ отняло 2% ВВП в этом году, оценивают аналитики. Этот фактор оказался вторым по значимости для экономики после «жесткого» карантина весной. Во-вторых, должна измениться потребительская модель поведения населения – с ориентации на сбережение накоплений на ориентацию на потребление.

    Бабин считает, что российскую экономику в этом удержали от более серьезной просадки даже не столь жесткие ограничительные меры по борьбе с пандемией, сколько быстрое восстановление цены на нефть выше 42,4 доллара за баррель. А это важно: такая цена заложена в бюджет РФ, и при ней бюджет становится бездефицитным. Правда, в итоге бюджет оказался все-таки дефицитным, но здесь сыграло свою роль сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ – и соответственно, снижение экспортной нефтегазовой выручки.

    Что касается монетарной политики, то ключевая ставка, скорее всего, останется в новом году вблизи ориентира в 4%. «Невысокие темпы роста реальных доходов населения в следующем году после глубокого падения в 2020 году (на 5%, по нашей оценке) будут препятствовать росту цен», – отмечают в «Финам». Мягкая монетарная политика останется актуальной, и повышения ставок Банком России стоит ждать не ранее 2022 года.

    Регулятор может повысить ставку уже в 2021 году только в случае сочетания двух факторов, считают эксперты. Во-первых, инфляция будет выше таргета в 4% – 4,5-5%. Второе – если будет резкое V-образное ускорение роста экономики. Тогда ставку придется повысить до 5-5,5%. Но этот альтернативный сценарий выглядит сейчас маловероятным.

    «В ближайшие два года ключевым риском может стать существенное ускорение инфляции в мире и России. Это теоретически может транслироваться в сценарий экономического шока.

    Но вероятность подобного шока мы оцениваем, исходя из исторической статистики кризисов в РФ, традиционно на уровне 20%», – говорит Осин.

    И все же есть факторы, которые могут помешать даже небольшому росту российской экономики в новом году. Например, если сырьевой рынок снова сдаст назад, и нефть не дотянет до 50 долларов за баррель. Такое может случиться, если проведение массовой вакцинации или ее результат (на фоне появления новых штаммов коронавируса) вдруг окажется не столь быстрым и успешным, как сейчас ожидается, говорит Бабин. «Если вакцинация начнет давать эффект лишь ближе к осени следующего года, то времени на активный рост экономики будет немного», – согласен Ермолаев. 

    Конечно, России никуда не деться от геополитических рисков, как и угрозы новых санкций. «Новый президент США занимает жесткую позицию по отношению к России. Уже в начале следующего года мы можем услышать соответствующую риторику, а также наблюдать новые санкционные инициативы администрации Байдена. А если Демократическая партия получит контроль над верхней палатой Конгресса США, то администрации Байдена станет проще утверждать законопроекты антироссийской направленности», – говорит Дмитрий Бабин.

    Эта угроза будет мешать укреплению российской валюты. «В настоящее время рубль существенно, примерно на 10%, недооценен относительно существующих цен на нефть. То есть при снижении геополитической премии за риск в российских активах доллар вполне мог бы стоить 67 рублей. Но, к сожалению, сложно и в следующем году ожидать снижения этого риска. Более того, введение новых санкций может несколько увеличить данный риск, оказывая давление на рубль», – говорит Ермолаев.

    Поэтому прогнозировать, когда же Россия в итоге вернется на докризисный уровень экономики и доходов населения, не так-то просто. Но при базово-консервативном прогнозе прироста российской экономики, восстановление реального ВВП до уровней 2019 года займет год–полтора, считает Александр Осин. Это значит, что это произойдет если не к концу 2021-го, то к середине 2022 года наверняка.

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