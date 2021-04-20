Коллективная борьба за все хорошее похожа на групповой секс

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Жителям Крыма с паспортом Украины разрешили занимать госдолжности в России

20 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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Отказ от Росатома бьет по карману самой Чехии

Российские атомные технологии дешевле, чем западные DPA/ЮП/ТАСС
Политический конфликт между Россией и Чехией коснулся Росатома – строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы». Чешская оппозиция уже давно пыталась найти повод убрать Россию из этого проекта. Лучших экономических условий не могли предложить ни американские, ни французские конкуренты. Что же потеряла Чехия? Подробности...
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К призыву закрыть Европу для россиян нужно отнестись серьезно

«Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев. На кону стоит безопасность Европы. Хватит» Кирилл Кухмарь/ТАСС
Бывший президент Эстонии предложил опустить «железный занавес» между РФ и ЕС – заморозить все выданные россиянам визы и не выдавать новых. Это не просто пустая угроза – это расширение границ обсуждения того «ответа России», который готовят в Брюсселе по требованию Чехии, заявляющей о причастности «агентов ГРУ» к взрывам складов с боеприпасами. С визами или без, мы на пороге нового кризиса в отношениях с Западом. Подробности...
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Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
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Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти

Внешняя политика Евросоюза все больше говорит с польским акцентом из-за позиции США Andrew Harnik/AP/ТАСС,
Алексей Дружинин/ТАСС
«Иногда конфронтация, как и хирургическое вмешательство, это единственный путь к выздоровлению», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД американский политолог Дмитрий Саймс. Он объяснил, какие государства будут задавать тон в антироссийском консенсусе стран Запада и как далеко может зайти «сдерживание России» со стороны Вашингтона. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Коллективная борьба за все хорошее похожа на групповой секс

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот. Подробности...

Чехия – не просто вассал США

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция. Подробности...
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Кубинскую стабильность ждут серьезные испытания

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Вместе с Раулем, которому скоро 90 лет, уходит эпоха Кастро – удивительное время Кубинской революции, которая разом вывела эту небольшую страну в топы глобальной большой политики. Подробности...
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Россиян хотят лишить шенгенских виз

Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

Обсуждение: 5 комментариев

Байден ввел против России «суперсанкции»

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Жителям Крыма с паспортом Украины разрешили занимать госдолжности в России
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    Коллективная борьба за все хорошее похожа на групповой секс

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		20 апреля 2021, 17:22

    Бороться за все хорошее и против всего плохого очень хочется. Наверное, большинство людей так воспитаны. Но вдруг обнаруживается, что плохое для одних хорошо для других, а хорошее для третьих убийственно для четвертых. Это – момент, когда включаются мозги (что происходит не со всеми). Желание бороться естественно: люди борются за любовь, место под солнцем, технический прогресс, мир, справедливость и многое другое из меню перфекциониста. В конечном счете – за светлое будущее, свое или общее: такое, каким они его понимают. Или как им его объясняют.

    Борьба – дело и индивидуальное, и коллективное. Разница не только в том, что в коллективной борьбе, как говорилось в известном советском анекдоте про групповой секс, сачкануть можно. Когда человек борется за свои принципы и свою судьбу, он и ответственность несет перед самим собой. А когда мечтает осчастливить нацию, страну или человечество, в силу вступают другие законы. Путь ко всеобщему светлому будущему обычно прокладывается по трупам: этот очевидный факт в одних случаях принято громогласно вспоминать, в других – забывать.

    Советский Союз был построен на месте кровавого царского режима. Свободу пришлось укреплять террором, – а чтобы никто не потревожил основ этой свободы, построить ГУЛАГ. Граждан страны советов выучили беспомощности, поэтому протест в ней был делом маргинальным и отщепенческим. Зародился он в хрущевскую «оттепель», вместе с расстрелом рабочей демонстрации в Новочеркасске, уничтожением кооперации и развалом сельского хозяйства, которое предрешило судьбу государства рабочих и крестьян.

    Но именно оттепель стала витриной шестидесятых. Россия – страна, в которой мысли и чувства многомиллионного населения издавна репрезентирует «мыслящая» прослойка: интеллигенция. Этого нельзя сказать, к примеру, о Китае или США (хотя в США дело к тому успешно движется). Парадоксально, но с тех пор, как декабристы разбудили умнейшего Герцена, русская интеллигенция погрузилась в летаргический сон разума, исправно рождающий партийных чудовищ.

    Редких пророков в своем отечестве словно и не было, – судя по тому, что мейнстримный дискурс остался примерно тем же, что и полтора века назад. Сборник «Вехи», написанный перед всеми катастрофами, в 1909 году, можно читать как сегодняшний. А сборник 1918 года «Из глубины» очень не хотелось бы считать завтрашним. В опубликованной там статье «Духи русской революции» Бердяев пишет: «Революции, происходящие на поверхности жизни, ничего существенного никогда не меняют и не открывают, они лишь обнаруживают болезни, таившиеся внутри народного организма, по-новому переставляют все те же элементы и являют старые образы в новых одеяниях. Революция всегда есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, знакомые лица». 

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    История не только СССР, но и постсоветского пространства – тому подтверждением. Особенно Украина, которая в результате названного революцией дворцового переворота превратилась из довольно нормальной демократической страны в националистическую банановую республику. Предвыборное обещание президента-комика пожертвовать должностью ради мира в Донбассе оказалось его очередной шуткой.

    То, что бывший заведующий отделом пропаганды и агитации Дзержинского райкома КПСС города Москвы сегодня – оппозиционный публицист, призывающий к свержению кровавого режима, его соратников даже не удивляет. Удивительно только то, что в соответствующей возрастной группе оппозиционного актива – более или менее успешные советские коллаборационисты, которые до Горбачева сидели тише воды ниже травы, и бунтовали разве что за бутылкой на кухне.

    Зато теперь: «Никакой теории свержения фашистских диктатур изнутри не существует. Белорусский и российский протест – это попытка сотворения такого исторического опыта. Поэтому всякие назидательные, снисходительные и глумливые реплики диванных «революционеров» выглядят отвратительно. Неважно, где их диваны находятся, в России, в Германии или в США», – гневно пишет Игорь Яковенко, который при Брежневе и Андропове служил овчаркой на границе линии партии, а при Путине стал рыцарем революции. Это ли не демократизация? 

    Мне говорят: ну разве не нормально менять свои взгляды? Разумеется, нормально. Их меняли и академик Сахаров, и Александр Зиновьев. Но вот когда перемена взглядов грозит не переходом из зоны комфорта в зону строгого режима, а происходит синхронно с метаморфозами кормушки, это называется не эволюцией, а проституцией. В том, что люди начали свободно говорить о том, о чем раньше говорить боялись, тоже ничего плохого нет. Плохо, когда выученная беспомощность оборачивается ресентиментом, требующим возмездия.

    Когда одними и теми же ртами клеймят Октябрьскую революцию, которую до этого тщательно вылизывали, и одновременно призывают к новой, демократической, – это выглядит не столько шизофренично, сколько анекдотично. Примерно, как бандерша, которая проповедует мораль в собственном борделе. Понятно, что молодежь с историей нашего демократического движения знакома довольно плохо, – но пока еще есть кому напомнить о ее уроках.

    Я, разумеется, все это пишу в контексте нынешних призывов выйти на площадь за свободу Навального. Отговаривать никого не собираюсь: каждый должен жить своим умом и своей совестью. Благородство положительным качеством видеться мне не перестало. Сам не иду, потому что считаю команду Навального нечистоплотными манипуляторами, но совершенно не считаю неправыми тех, кто выходит: они видят ситуацию по-другому. Интересен мне момент целеполагания. Когда в 1968-м восемь человек вышли на Красную площадь, дорога откуда вела прямиком в лагеря, это было подвигом и сознательным выбором. Когда сегодня на Манежной собирают толпу, из которой есть шансы в лагеря отправиться – это политтехнология, в которой работают не герои, а пешки: бараны, вперед! Понятное дело, что организаторов это устраивает: есть действие – есть противодействие. Власть будет защищать себя, появится повод говорить о зверствах власти.

    Значит ли это, что выхода нет, что общество должно быть пассивным и мириться с чем угодно? Конечно нет: и при советской власти не все со всем мирились. Но хорошо знали, чем придется рисковать и чем платить за протест. Поэтому предпочитали окапываться в райкомах КПСС, творческих союзах и прочих теплых местечках, разрушая систему изнутри: «Он знал, что вертится Земля, но у него была семья».

    Свободные инакомыслящие (вроде Зиновьева или Новодворской) от зоны комфорта – в том числе интеллектуального – старались держаться подальше. За все надо платить: хорошим или плохим. Цена вопроса – это чем за свои действия готов заплатить ты сам, и на какую плату готов обречь других. Люди, которые выходили на майдан, хотели лучшей доли – и я им, надо сказать, тогда сочувствовал. Они были пассионарны, а обыватели – пассивны.

    К сожалению, пришлось лишний раз убедиться, что революция – лучший способ превратить буревестников в пингвинов. Гордо реять в течение долгого времени в толпе не получается: на смену одному порядку приходит другой. И чем дольше бардак, тем жестче будет порядок, идущий ему на смену. Сейчас на русском языке вышла книга Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Узкий коридор». Она о том, как общества проходят между Сциллой анархии и Харибдой диктатуры: «Узкий коридор, ведущий к свободе, зажат с одной стороны страхом перед деспотическим государством с его репрессиями и жестокостью, а с другой – ужасом перед возникающим в отсутствие государства беззаконием. …Во многих случаях общество сопротивляется усилению государства (…), но результатом такого сопротивления становится отсутствие свободы. …Вопреки взгляду, согласно которому западные институты хороши сами по себе, и всегда склонны к последовательному развитию, наша теория показывает, что свобода – результат сложного, запутанного процесса, предсказать который нелегко».

    Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае, искренне заблуждаются. Абстрактная свобода всегда имеет конкретных бенефициаров. Она – не манна небесная, на всех не падает, «и пряников сладких всегда не хватает на всех». Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее, наоборот. А свобода внутренняя мало зависит от внешних обстоятельств. Если вам надо пройти тернистым путем борьбы, главное – не считать это игольное ушко триумфальной аркой для всех.

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