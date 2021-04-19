Активистка «Голоса Беслана» передумала голодать в поддержку Навального

В четверг «Новая газета» опубликовала информацию о том, что сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева якобы намерена голодать в поддержку блогера Алексея Навального. Данное сообщение было построено на посте Кесаевой в соцсети, который к моменту публикации в газете уже был удален.

Как сообщает паблик «Народные новости Владикавказа» , в понедельник в 14:40 на сайте «Новой газеты» появился текст под загаловком «Наши дети тоже были в заложниках», сообщавший, что сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре участника движения, пострадавшие от теракта в Беслане - Земфира Цирихова, Борис Ильин, Зарина Кесаева и Замира Кокоева, - объявили голодовку в знак солидарности с блогером Алексеем Навальным. Отмечается, что к этому времени активистки «Голоса Беслана» уже отказались от нее, а Элла Кесаева удалила сообщения об этом из своих социальных сетей.

Как сообщалось, в конце марта Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области объявил голодовку, «с требованием пустить приглашенного врача». Позднее соратники Навального, в том числе глава «штабов Навального» Леонид Волков, анонсировали на среду 21 апреля уличную акцию в поддержку блогера. Поводом для акции стали сообщения сторонников Навального о том, что его состояние здоровья в результате голодовки якобы ухудшилось. В понедельник стало известно, что блогера посетили терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр.

Пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Личный окулист осужденного блогера Анастасия Васильева заявила на это, что он здоров, и переводить его в больницу не было необходимости.



В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.

Политолог Максим Григорьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил схожесть между Навальным и украинским режиссером Олегом Сенцовым, устраивавшим в тюрьме показную голодовку.