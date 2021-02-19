Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

Взгляд
19 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
Разделы

Построенный «Северный поток – 2» могут использовать против России

«Северный поток – 2» и украинский транзит несовместимы Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Не исключено, что США смягчат свою позицию по поводу газопровода «Северный поток – 2» – по крайней мере, такую надежду не оставляет Германия, с которой Вашингтон сейчас ведет по данному поводу переговоры. Какими именно могут быть условия этих договоренностей и как российский газопровод будет работать после введения в строй? Подробности...
Перейти в раздел…

Думские партии нашли главную идею для выборов

Путин посоветовал думцам на выборах не ругаться между собой, а «демонстрировать зрелость» дискуссии Михаил Климентьев/ТАСС
В том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций заявил президент Владимир Путин, призвав политиков проявить патриотическую сплоченность. Защита суверенитета России и традиционных ценностей, комментируют политологи, стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
Перейти в раздел…

Русофобия довела Грузию до кризиса

Глава исполнительной власти Гахария неожиданно согласился с лидером оппозиции Мелией о том, что Мелия не должен сидеть в тюрьме Francisco Seco/EPA/ТАСС,
Sputnik/РИА Новости
Глава правительства уходит в отставку в знак протеста, а лидер оппозиции сопротивляется аресту, держит оборону в офисе партии Саакашвили и отказывается сдаться спецназу МВД. Такова хроника грузинской политической жизни. Страна замерла в ожидании потрясений, а первопричиной всего этого стала откровенно русофобская акция летом 2019 года, после которой Россия решила наказать Грузию. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию. Подробности...

Холодная война между Китаем и США будет странным конфликтом

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Постиндустриальные экономики США, Канады, стран Европы и т. д. не могут сегодня функционировать без индустриального подспорья Китая. Тем самым они продолжают его обогащать и, таким образом, финансировать дальнейшую китайскую экспансию. Подробности...

Андрей Мягков спасал маленьких людей от самих себя

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Лукашин, Новосельцев, Карандышев — одними этими ролями Мягков сделал для ухода от вредного тезиса «маленький человек = хороший человек» больше, чем вся великая русская литература после ее преступного очарования разночинством как таковым. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Острый кризис в Грузии

У кого больше прав на Курильские острова?

США заморозило

Перейти в раздел…

Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...

Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
Подробности...

Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
Довольны ли вы тем, как коммунальные службы убирают снег в вашем дворе?
  • Да, отлично убирают

  • Скорее хорошо, чем плохо

  • Скорее плохо, чем хорошо

  • Не убирают вовсе
Как вы отнесетесь к разрыву отношений между Россией и ЕС?
  • С пониманием

  • С недовольством

  • С радостью

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Движение по Крымскому мосту открыли в одну сторону
    Захарова оценила шансы на улучшение отношений с США Познер предложил провести телемост между Россией и США Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей в Сирии и Ливии
    США ввели санкции против 43 граждан Белоруссии Порошенко купил украинский телеканал «Прямой» Самолетам Открытого неба нашли новое применение Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию «Мир»
    Египет заявил о договоренности с Россией о возобновлении чартеров на курорты Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии Президент Киргизии выступил против изменения статуса русского языка Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами

    Главная тема


    Русофобия довела Грузию до кризиса

    поиски следов жизни


    Марсоход НАСА совершил посадку на Красную планету

    глобальное потепление


    Климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов

    своих не хватает


    Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V»

    Видео

    позиция кремля


    Песков назвал современную Украину недружественным России проектом западных стран

    диктатура демократов


    США увеличиваются еще на один штат

    президент Украины


    В поисках изменников Родины Зеленский теряет электорат

    статуя Дзержинского


    Андрей Баталов: Лубянке нужен герой, который всех объединит

    партия власти


    Никита Коваленко: Каталонцы устали от сепаратизма

    внутренний пиар


    Глеб Простаков: Украине грозит бунт олигархов наоборот

    неправильная Европа


    Игорь Мальцев: Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

    творческая интеллигенция


    Дмитрий Грунюшкин: Деятели культуры плюют в собственную кормушку

    на ваш взгляд


    Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
    Владимир Можегов

    Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

    Владимир Можегов
    публицист
    		19 февраля 2021, 09:20

    19 февраля (3 марта) Россия отмечает 160 лет со дня знаменитого манифеста Александра II об отмене крепостного права. Спор об этом манифесте идет до сих пор – и в общем ясно, что во многом именно половинчатость крестьянской реформы послужила успеху левых партий, которые строили свои программы на волне крестьянского недовольства, сумев в конце концов ввергнуть страну в хаос революции.

    В трех словах суть конфликта можно определить так: реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию. Освобождение крестьян, задумывавшееся как возвращение справедливости, обернулось искусно раздуваемым хаосом. Главное же в том, что, помимо своей воли, Александр и его манифест обернулись одним из рычагов разрушения крестьянской общины, на которой (а вовсе не на крепостном праве, о чем не уставали кричать либеральные пропагандисты) держалась тысячелетняя устойчивость Российской империи. И именно о последнем хотелось бы сегодня поговорить.

    Бесспорно, крепостное право (сложившееся на Руси окончательно лишь к 1649 году) было печальной реальностью. Но подлинная жизнь крестьянина определялась в первую очередь далеко не ей, а общинным укладом – по-настоящему интереснейшим и важнейшим феноменом народной жизни.

    Крестьянская община – вот подлинное национальное достояние, которое просмотрели недалекие либералы, но мощь которого прекрасно осознавали русские гении. Вспомним известное описание Пушкиным русского крестьянина: «...есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны... Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют un badaud (ротозей); никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности...» (набросок «Путешествия из Москвы в Петербург»).  

    Это внутреннее благородство и независимость, которое подмечает в русском крестьянине Пушкин – плод тысячелетнего воспитания общины. Чем же была община? Можно сказать, что это был поистине традиционный уклад жизни, уходящий своими корнями в земельные отношения Древнего Рима и еще более дальние времена.

    Фото: Общественное достояние

    Мы привыкли упрекать Византию за отсутствие в ней рыцарства и феодализма. Феодальный рыцарь Востоку действительно неизвестен. Феодализм, как мы его знаем, породила политика Каролингов, экспроприировавших ради военных нужд церковные наделы и раздававших их служилым людям. Так на Западе образовалась земельная аристократия, вполне независимая в своих уделах и обязанная королю лишь вассальскими отношениями. Обратной стороной этого стал распад крестьянской общины. Именно в это время крестьяне были вынуждены массово переходить в зависимое положение, а контроль за положением крестьян почти полностью оказался в руках помещика. Цепочка отношений «сюзерен – вассал» создала целую систему перегородок, почти полностью независимых от королевской власти уделов, и к X веку Запад представлял собой всеобъемлющую лестницу постепенно понижающихся иерархических ступеней, из которой начали расти зачатки рыцарской аристократии и будущей либеральной свободы.

    Нечто совершенно иное мы видим на Востоке. Федор Успенский в своей «Истории Византийской империи» обращает внимание на «Крестьянский закон» VIII века, в котором нет и намека на традиционную римскую систему помещичьих усадьб и зависимого крестьянства (patrocinium vicorum – servi и adscriptitii). Крестьянский закон обращен к свободному крестьянству и направлен на защиту общины и ее прав. (Успенский замечает, к слову, что почти все статьи этого закона встречаются и в древнем русском законодательном памятнике – Уставе Ярослава).

    В то время как на Западе при попустительстве Каролингов крестьянская община разрушается, на Востоке императоры Македонской династии (с 867 до 1056 года), предупреждая распад общины, предпринимают ряд радикальных мер, направленных на ее защиту. Прежде всего закон устанавливает неотчуждаемость земельного имущества, строго следя за тем, чтобы освобождающиеся участки земли (за смертью владельца) оставались в ведении общины. Более того, закон возлагает круговую ответственность на крупных землевладельцев за состояние общины. Бедность общины дамокловым мечом падает на помещиков, которые таким образом вынуждаются поддерживать и охранять интересы общины. Перед нами «редкие в истории меры», которым «Запад не может представить и тени подобия», замечает Успенский. Вот, например, вступление к одному из законов, изданных в 934 году императором Романом Лакапином:

    «Есть люди, которые, отрицаясь от своей духовной природы и Создателя, заботятся только о земных благах и временном благополучии. От таких людей, с жадностью гоняющихся за богатством и подверженных страсти стяжания, происходят все бедствия... отсюда великие и долгие страдания и стоны бедных. Но за бедных стоит сам Господь... Если же сам Бог, возведший нас на царство, восстает на отмщение убогих, то как можем мы пренебречь своим долгом, когда именно от одних очей царских бедняк ждет себе здесь утешения. Ради того, имея намерение поправить, что было недавно совершено или дерзко предпринято против отдельных лиц, мы издаем настоящий закон, который послужит к устранению и искоренению ненасытной страсти любостяжания так, чтобы отныне уже никто не был лишаем своего и чтобы бедный не испытывал преобладания сильных».

    Не правда ли, этот документ носит характер настоящей социалистической декларации! Крестьянские общины в Византии состояли порой из 30-40 деревень, а излишек земли в них (за счет законов о неотчуждаемости) мог в четыре раза превосходить количество земли, находящейся в подворном владении, и составлял общинный экономический ресурс на черный день. Община, таким образом, всегда могла пополняться за счет новых пришлых людей, а экономическая слабость одной деревни восполняться силой другой.

    Община всегда могла за себя постоять, и насилие богатого соседа над кем-то из ее членов вызывало отпор со стороны всей общины. Обретя такую силу и независимость, крестьянская община смогла пережить все экономические и политические кризисы Византии, и ничто, вплоть до турецкого завоевания, не могло поколебать ее. Русская крестьянская община («мир») была схожа в общих чертах с византийской и строилась на тех же идеалах и принципах: самоуправление, культ семьи и рода, свободный труд, всеобщая справедливость, отсутствие права собственности на землю, перераспределение наделов (черный, или коренной, передел при изменении состава общины и нужд конкретных семей).

    Столь же основополагающими принципами общины были взаимопомощь (дома семьям строили всем миром), круговая порука и верховенство общественного интереса над личным. При полноте ответственности каждого перед общиной, последняя давала полную личную защищенность и учитывала всякий голос (решения принимались только единогласно при успокоении последнего спорщика). Община заботилась о стариках, вдовах, инвалидах, как правило, вообще освобождая их от выплат повинностей. Посредством системы «помочей» осуществлялся общественный труд на благо всей общины: строились мельницы, церкви, дома для неимущих и погорельцев. Всякий член общины всегда мог рассчитывать на помощь всех, знал, что в любом случае ни он, ни его дети не окажутся брошены на произвол судьбы. 

    Русская община оказалась столь живуча, что пережила и введение поместной системы (XV-XVI вв.), и закрепощение, и помещичий уклад позднепетровской эпохи, и развитие капитализма в России, так что по-настоящему уничтожить ее смогли только катастрофы ХХ века. Одним словом, сердце народа далеко отстояло от капиталистических отношений. А о подлинно народном «социализме» знало гораздо больше, нежели социалистические агитаторы, из таких, например, проповедей Иоанна Златоуста: «Слова «мое и твое» – вот что рождает пагубу! От них происходит жестокость, душевный холод и война. Чем более богатства приобретает человек, тем более разжигается его страсть любостяжания. Страсть эта обращает человека в злобного хищника, в сердце которого до конца оскудевает любовь к ближнему».

    Именно в совместном владении землей и периодическом справедливом ее переделе между членами общины, сообщаясь с нуждами каждого, состояла суть крестьянского «мира». И именно попытки правительства внедрить «частную собственность» на землю и «капиталистические отношения» в крестьянский мир стали главными причинами его разрушения. Результатом чего в конце концов и стало крушение империи.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •