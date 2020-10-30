Как разлюбить коммунистических чикатил

Взгляд
30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
Перейти в раздел…

ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Как разлюбить коммунистических чикатил

Дмитрий Ольшанский, публицист
В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего. Подробности...

Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Это заставляет задуматься о многом. О том, например, как вообще поставлен надзор спецслужб за теми, кто выходит на свободу после отсидки по экстремистским статьям. Отсидки длительной, по статьям априори тяжелым. Да и поставлен ли такой надзор вообще. Подробности...

Грозят ли России польские проблемы с абортами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим перенесение технологии «цветных революций» в область мировоззренческого противостояния. Украинский Майдан и, еще больше, движение Black Lives Matter показали, что можно очень успешно достигать политических целей, создавая хаос на улицах. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Перейти в раздел…

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Против главы КС Украины завели дело о госизмене из-за недвижимости в Крыму
    Губернатор отчитал чиновников омского минздрава после скандала со скорыми Европа допустила возможность провала в разработке вакцины от COVID-19 МИД отреагировал на статью Guardian о «деле Навального» Детский омбудсмен рассказала о состоянии мальчика из лесной хижины в Балашихе
    После землетрясения в Турции зафиксировано более 20 афтершоков Роскомнадзор пообещал пресекать оскорбляющие верующих публикации Турецкая лира обвалилась до минимума после землетрясения Выявлено опасное влияние коронавируса на сердце
    Россияне купили туров с кешбэком на 1 млрд рублей Эксперт предложил восполнить нехватку врачей в России иностранцами Эксперт спрогнозировал результат выборов в парламент Грузии Грузинские футболисты отказались тренироваться на голодный желудок

    Главная тема


    Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

    проблемы с наличием


    Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах

    большие ставки


    Букмекеры назвали победителя президентских выборов в США

    «кумир для детей»


    Собчак отреагировала на резкое заявление Нурмагомедова в адрес Макрона

    Видео

    Журнал Charlie Ebdo


    Без богохульства Франция перестанет быть Францией

    «сонный Джо»


    Кандидат в президенты США проявил недостатки Брежнева

    продажа из резервов


    Россия нашла новый способ озолотиться

    Большой террор


    Почему сталинские палачи сходили с ума

    Теракт в Ницце


    Вадим Трухачёв: Франция споткнулась о несовместимость ценностей

    польские волнения


    Сергей Худиев: Грозят ли России польские проблемы с абортами

    Яблоко от яблони


    Юрий Васильев: Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    В Тарусе вернули улицам дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
    Дмитрий Ольшанский

    Как разлюбить коммунистических чикатил

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		30 октября 2020, 19:19

    Сегодня - день памяти жертв советского террора.

    Вечная им память.

    Но вот что я хочу сказать в связи с этим.

    Почему мы видим в России эту большую и упорную толпу, которая держится за всех коммунистических чикатил двадцатого века?

    Казалось бы, не так уж много и надо - умственно и душевно - чтобы ужаснуться, заглянув даже на минуту в океан крови и страданий, которые принесла русским совчина: тотальное ограбление и массовые убийства 1918-1920, потом новое всеобщее ограбление, коллективизация и голод 1929-1933, потом еще одна, самая большая бойня 1937-1938, потом послевоенная дикая жестокость (приговоры по 25 лет просто за «наличие в списке по алфавиту»), и все это время - концлагеря, и все это время - тотальный снос, игиловский вандализм, и все это время - изощренные издевательства над людьми, над всеми вообще людьми от колхозников без паспортов, зарплат и пенсий до самих гангстеров из Политбюро, издевательства, каких просто не знает цивилизация нового времени, - и только к 1956 году, наконец, полный мрак сменяется бедной и очень стесненной во всех отношениях, но все же не лишенной просветов почти что обычной жизнью.

    Как можно равнодушно игнорировать этот величайший ад, барабаня глупости вроде – «такое время было», «так надо», «зато в космос полетели», «зато империя», «без НКВД все неграмотные были бы», «Салтычиха крепостных мучила, вот поэтому надо на Колыму», «хруст булки», «бурлаки на Волге страдали» etc.

    Конечно, агрессивное невежество и эмоциональная тупость многое объясняют.

    Многое, но не все.

    Дело в том, что когда люди как-то дико и нелепо высказываются о прошлом, - они, как правило, говорят не об этом самом прошлом, о котором они мало что знают.

    Они говорят о настоящем, о чем-то недавнем, вчерашнем, и в любом случае - о своем.

    Так вот, навязчивое отрицание советских преступлений - или, в лучшем случае, безразличие к ним, - связано с тем, что их осуждение связалось в сознании миллионов людей с более свежими преступлениями, и эти осуждающие причинили ныне живущим пусть и не так много боли, как коммунисты прежних времен той стране, но - тоже достаточно.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Вдумайтесь в следующий факт.

    В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего.

    Все остальные экс-советские народы - плохо ли, хорошо ли, по-разному, - начали строить свои национальные дома, и альтернативой коммунизму для них стала национальная история, культура, вера и политическая солидарность.

    И пусть они кое-что существенное потеряли в процессе этих перемен - но одновременно и приобрели.

    Перестали быть абстрактными трудящимися в поиске абстрактно идеального общества - и стали собой, поляками, венграми, эстонцами, да хоть бы и румынами.

    А русские не стали никем и не получили ничего.

    Все ту же стертую идентичность «РСФСР», потерю земель, потерю людей, унижение и грабеж.

    И все это - под те же антикоммунистические вроде бы разговоры, смысл которых для всех, кроме России, состоял в том, что мы больше не коммунисты, и это значит, что мы великие, мы самые лучшие, мы все друг другу родные, и мы всех победим, - и только для России полагался совсем другой вывод: мы плохие, мы виноваты, нам надо каяться, нам надо что-то отдавать и кому-то платить, нам никого больше нельзя побеждать, а никаких родных тут вообще нет, а есть «население».

    И когда советскую власть ругали в Вильнюсе, Киеве, Варшаве, Будапеште - это возвышало, ну или хоть утешало местные народы в трудные времена.

    А когда советскую власть ругали в Москве - из этого следовало, что местный народ - он и есть главное зло этой советской власти, и его-то одного, как выяснилось, за все произошедшее и наказали.

    И люди это запомнили.

    И люди сделали хоть и неверный, но гарантированный, неизбежный вывод: когда осуждают коммунистические преступления - это хотят осудить нас. Осудить, а потом и унизить, ограбить, лишить того, что все-таки нажито хорошего, да и выгнать в темную пустоту.

    Раз враги коммунистов - это почти всегда заодно и враги России и русских, значит, коммунисты были хорошие.

    Очень глупо.

    Но, повторюсь, неизбежно - после всего, что случилось, и не в 1918-м, 1929-м или 1937-м, а намного позже.

    И теперь нам придется долго и трудно отучать наш несчастный народ от любви к коммунистической чикатиле, к воображаемому Джугашвили, которого он, этот народ, полюбил назло журналу «Огонек», хотя каждый, кто знает русскую историю, знает, что все эти люди из условного журнала «Огонек» отлично устроились бы и при самом лютом Сталине, и квартиру на Ленинском бы получили, тогда как простодушные нынешние джугашвилисты сидели бы нищие и голодные.

    Ну что поделать, исторический миф бывает и горьким, и вредным.

    Но все-таки я верю, что мы его преодолеем.

    Другие материалы автора

    Чем лучше будут жить люди, и чем меньше их будут унижать, - тем сложнее им будет проникнуться этим садомазохистским мифом о коммунизме, где бойня и варварство упрямо прикрываются жалким, сиротским «зато».

    «Зато в тюрьме все по-настоящему, слова на ветер не бросают».

    «Зато в казарме если уж дружба, так дружба».

    «Зато в детском доме понимаешь, как все устроено».

    «Зато в космос полетели».

    Когда живут хорошо, когда живут - и самих себя любят, то уже не нужно это «зато».

    И тогда сразу понятно, какого масштаба катастрофу принес нам советский двадцатый век.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •