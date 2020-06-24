Судить историю могут только те, кто любит Россию

Статья президента России Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» быстро разошлась на цитаты. В значительной мере она обращена к внешнему читателю – и посвящена рассмотрению причин, приведших к Второй мировой войне: начиная с Версальского договора, навязанного Германии после Первой мировой войны мстительными победителями, и заканчивая недальновидной политикой ряда держав перед самым началом гитлеровской агрессии против Польши.

Но в статье есть и очень важные тезисы, касающиеся нашего собственного государственного и национального сознания, того, как мы видим свою историю – и здесь очень важно обратить внимание на ту взвешенную позицию, которую она обозначает.

Эта позиция не является каким-то внезапным гениальным прозрением. Она утверждает простой и понятный здравый смысл. Но именно здравого смысла так часто не хватает в том, как люди видят историю, и, особенно, историю войны.

Существует два ложных подхода к оценке событий того времени. Первый представлен восточноевропейскими националистами – и нашими либералами, которые говорят, что Великая Отечественная война, на самом деле, это не столкновение народов с безоговорочным злом нацизма, а «борьба двух тоталитарных монстров», которые сначала видятся одинаково злыми, а затем, на практике, гитлеровский режим подается как предпочтительный. Во всяком случае, лицам, которые сотрудничали с нацистами, в том числе и в несомненных военных преступлениях, ставятся памятники и мемориальные доски, в честь дивизий СС проводятся шествия и другие памятные мероприятия.

В рамках этого взгляда на историю русские люди не только не являются наследниками победителей, спасших мир от нацизма, но напротив –наследуют вину за обиды, причиненные другим народам в тот период истории. Им следует смотреть на своих дедов и прадедов не с благодарностью, а с отвращением и стыдом.

Вера в коллективную наследуемую вину – и право тех или иных политических движений эту вину вменять – эффективный инструмент политической манипуляции. Как мы видим, например, в сегодняшней Америке, где громилы считают себя в полном праве жечь и грабить, потому что выступают от имени жертв прошлых несправедливостей. А жертвы погромов и поджогов должны стоять перед ними на коленях, потому что они каким-то фантастическим образом связаны с давними угнетателями. То, что среди громил есть белые, а среди пострадавших – черные, никому не мешает. Как не мешает бывшим высокопоставленным партийным и комсомольским функционерам в постсоветских республиках притеснять русских в отместку за «советскую оккупацию».

И статья ясно говорит о том, что с Россией так не получится: «Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации».

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Дело СССР в борьбе с нацизмом было правое, жертвы, понесенные нашими народами, заслуживают вечного почитания. Попытки заменить это видение истории на другое – где СССР и Третий рейх уравниваются, или даже прославляются те, кто сражался на стороне нацистов – должны быть с негодованием отвергнуты.

Однако есть и другой ложный подход – Победа в Великой Отечественной войне как-то оправдывает и даже прославляет большевистскую революцию, установившийся в ее результате режим, и лично Сталина. На все преступления этого режима – и его лидера – предлагается закрыть глаза во имя великой Победы.

Это было бы тяжкой несправедливостью по отношению к жертвам расказачивания, коллективизации, массовых репрессий, гонений на Церковь и других трагических страниц нашей истории.

Более того, такое пренебрежение к урокам истории обрекало бы нас на их повторение. Поэтому так важно, что в статье дана ясная негативная оценка ряду действий Сталина именно как «преступлениям против собственного народа»: «Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий».

Отметим здесь принципиальную разницу с либеральным подходом. В либеральной картине мира преступления Сталина – это то, что следует вменить народу, это русские люди должны испытывать стыд и вину, платить и каяться за преступления режима. В статье дана другая оценка – это преступления именно против народа. Если как либералы, так и сталинисты, отождествляют народ с режимом – первые, чтобы нападать на народ, вторые, чтобы оправдывать режим – то здесь проводится ясное разделение. Есть политический режим – и есть народ, который пострадал от его преступлений.

Четко негативная оценка дана и политике большевиков: «Конечно, в период этой страшной, кровопролитной войны некоторыми людьми овладевали страх, растерянность, отчаяние. Имели место предательство и дезертирство. Давали о себе знать жестокие разломы, порождённые революцией и Гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение к национальной истории, традициям, вере, которые пытались насаждать большевики, особенно в первые годы после прихода к власти».

В самом деле, мы можем либо игнорировать реальную историю, и пытаться заменить ее совершенно выдуманным вариантом – в подобных попытках сейчас нет недостатка – либо признать (и осудить) несомненно нигилистический и разрушительный характер большевизма.

Здравый смысл и элементарная нравственность подсказывают – осудить то, что достойно осуждения. В частности, издевательское и нигилистическое отношение большевиков к России или сталинские репрессии. И напротив, почтить то, что достойно почтения – как подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.

Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит нам, тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. Одно не может и не должно мешать другому. А на тех, кто в принципе враждебен России и во всем видит лишь повод для нападок на нее, не стоит и оглядываться.