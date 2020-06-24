Судить историю могут только те, кто любит Россию

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24 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Россия готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно

ЗРК «Панцирь» доказал свою эффективность в Сирии и Ливии – но столкнулся с новыми видами угрозФото: MAXIM SHEMETOV/Reuters
Новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня. Это означает, что Россия делает важный шаг для противодействия одному из основных видов оружия будущего – беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Между тем репутация «Панциря» в последнее время была поставлена под сомнение. При чем здесь Турция – и какие угрозы от беспилотников стоят сегодня перед Россией? Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Судить историю могут только те, кто любит Россию

Сергей Худиев, публицист, богослов
Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...

Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
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          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

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          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
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          • Все зависит от суммы компенсации

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              Сергей Худиев

              Судить историю могут только те, кто любит Россию

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 24 июня 2020, 12:05

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              Статья президента России Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» быстро разошлась на цитаты. В значительной мере она обращена к внешнему читателю – и посвящена рассмотрению причин, приведших к Второй мировой войне: начиная с Версальского договора, навязанного Германии после Первой мировой войны мстительными победителями, и заканчивая недальновидной политикой ряда держав перед самым началом гитлеровской агрессии против Польши.

              Но в статье есть и очень важные тезисы, касающиеся нашего собственного государственного и национального сознания, того, как мы видим свою историю – и здесь очень важно обратить внимание на ту взвешенную позицию, которую она обозначает.

              Эта позиция не является каким-то внезапным гениальным прозрением. Она утверждает простой и понятный здравый смысл. Но именно здравого смысла так часто не хватает в том, как люди видят историю, и, особенно, историю войны.

              Существует два ложных подхода к оценке событий того времени. Первый представлен восточноевропейскими националистами – и нашими либералами, которые говорят, что Великая Отечественная война, на самом деле, это не столкновение народов с безоговорочным злом нацизма, а «борьба двух тоталитарных монстров», которые сначала видятся одинаково злыми, а затем, на практике, гитлеровский режим подается как предпочтительный. Во всяком случае, лицам, которые сотрудничали с нацистами, в том числе и в несомненных военных преступлениях, ставятся памятники и мемориальные доски, в честь дивизий СС проводятся шествия и другие памятные мероприятия.

              В рамках этого взгляда на историю русские люди не только не являются наследниками победителей, спасших мир от нацизма, но напротив –наследуют вину за обиды, причиненные другим народам в тот период истории. Им следует смотреть на своих дедов и прадедов не с благодарностью, а с отвращением и стыдом.

              Фото: Фотохроника ТАСС

              Вера в коллективную наследуемую вину – и право тех или иных политических движений эту вину вменять – эффективный инструмент политической манипуляции. Как мы видим, например, в сегодняшней Америке, где громилы считают себя в полном праве жечь и грабить, потому что выступают от имени жертв прошлых несправедливостей. А жертвы погромов и поджогов должны стоять перед ними на коленях, потому что они каким-то фантастическим образом связаны с давними угнетателями. То, что среди громил есть белые, а среди пострадавших – черные, никому не мешает. Как не мешает бывшим высокопоставленным партийным и комсомольским функционерам в постсоветских республиках притеснять русских в отместку за «советскую оккупацию».

              И статья ясно говорит о том, что с Россией так не получится: «Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации».

              Дело СССР в борьбе с нацизмом было правое, жертвы, понесенные нашими народами, заслуживают вечного почитания. Попытки заменить это видение истории на другое – где СССР и Третий рейх уравниваются, или даже прославляются те, кто сражался на стороне нацистов – должны быть с негодованием отвергнуты.

              Однако есть и другой ложный подход – Победа в Великой Отечественной войне как-то оправдывает и даже прославляет большевистскую революцию, установившийся в ее результате режим, и лично Сталина. На все преступления этого режима – и его лидера – предлагается закрыть глаза во имя великой Победы.

              Это было бы тяжкой несправедливостью по отношению к жертвам расказачивания, коллективизации, массовых репрессий, гонений на Церковь и других трагических страниц нашей истории.

              Более того, такое пренебрежение к урокам истории обрекало бы нас на их повторение. Поэтому так важно, что в статье дана ясная негативная оценка ряду действий Сталина именно как «преступлениям против собственного народа»: «Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий».

              Отметим здесь принципиальную разницу с либеральным подходом. В либеральной картине мира преступления Сталина – это то, что следует вменить народу, это русские люди должны испытывать стыд и вину, платить и каяться за преступления режима. В статье дана другая оценка – это преступления именно против народа. Если как либералы, так и сталинисты, отождествляют народ с режимом – первые, чтобы нападать на народ, вторые, чтобы оправдывать режим – то здесь проводится ясное разделение. Есть политический режим – и есть народ, который пострадал от его преступлений. 

              Четко негативная оценка дана и политике большевиков: «Конечно, в период этой страшной, кровопролитной войны некоторыми людьми овладевали страх, растерянность, отчаяние. Имели место предательство и дезертирство. Давали о себе знать жестокие разломы, порождённые революцией и Гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение к национальной истории, традициям, вере, которые пытались насаждать большевики, особенно в первые годы после прихода к власти».

              В самом деле, мы можем либо игнорировать реальную историю, и пытаться заменить ее совершенно выдуманным вариантом – в подобных попытках сейчас нет недостатка – либо признать (и осудить) несомненно нигилистический и разрушительный характер большевизма.

              Здравый смысл и элементарная нравственность подсказывают – осудить то, что достойно осуждения. В частности, издевательское и нигилистическое отношение большевиков к России или сталинские репрессии. И напротив, почтить то, что достойно почтения – как подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.

              Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит нам, тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. Одно не может и не должно мешать другому. А на тех, кто в принципе враждебен России и во всем видит лишь повод для нападок на нее, не стоит и оглядываться.


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