Как раздуть мировую гражданскую войну

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18 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине

После смерти Геннадия Кернеса борьба за власть не оставит в Харькове камня на камне Игорь Чекачков/РИА Новости
Геннадий Кернес, десять лет управлявший Харьковом, скончался от коронавируса в возрасте 61 года. Выигравший свои третьи мэрские выборы из больницы, легендарный Гепа был одной из ключевых и самых неоднозначных фигур украинской политической жизни. Как Кернесу столько лет удавалось оставаться на этом посту и к каким последствиям для Украины в целом приведет сражение за пост главы Харькова? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как раздуть мировую гражданскую войну

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если бы уклад Юга не был сломан через колено в результате гражданской войны, то спустя полвека мы увидели бы следующую картину: мирное сосуществование (разумеется, раздельное) белого населения и черных общин, получивших свободу и независимость. Подробности...

Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
    Владимир Можегов

    Как раздуть мировую гражданскую войну

    Владимир Можегов
    публицист
    		18 декабря 2020, 09:16

    18 декабря 1865 года вступила в силу 13-я поправка к Конституции США об отмене рабства. Так Север символически оформил свою победу над рабовладельческим Югом. Эта довольно круглая дата (155 лет), совпавшая по времени с официальной победой Байдена на американских выборах, наверняка еще станет источником множества пропагандистских месседжей американского агитпропа, которые будут сводится к одному, в сущности, тезису: прекрасный прогрессивный мультикультурный либеральный «Север» вновь победил ужасный архаичный расистский «Юг», который представлял этот ужасный Трамп.

    Но нам, конечно, следует всмотреться внимательней в эту картину и ее историческую перспективу. Ведь нам теперь предстоит жить с этой «прекрасной» Америкой победившего Севера, Америкой Джозефа Байдена, точнее, тех прогрессивных сил, которые за ним стоят. И уже первый, чуть более внимательный, взгляд откроет нам картину несколько более сложную, нежели ее рисуют либеральные СМИ.

    Прежде всего, мы убедимся, что Гражданская война вовсе не была войной за освобождение негров, что вся антирасистская риторика северян была, во многом, вынужденной, и что сам Линкольн ни в коем случае не был аболиционистом, о чем говорит множество его заявлений. Например, такие: «Моей высшей целью в этой борьбе является сохранение союза, не сохранение или уничтожение рабства. Если бы я смог спасти союз, не освободив ни одного раба, я бы сделал это, и если бы я мог спасти его, освободив всех рабов, я бы сделал это, и, если бы мог спасти его, освободив одних рабов, а других не освободив, я бы сделал это» (интервью газете «Нью-Йорк Трибюн», 22 августа 1862 года).

    Линкольн не раз заявлял об отсутствии у него намерений «вмешиваться в функционирование института рабства в тех штатах, где оно существует».  А его настоящую позицию относительно судьбы освобожденных негров наглядно рисует эпизод 1862 года, когда первой группе черных, приглашенных в Белый дом, президент заявил, что им следует отправиться домой в Африку.

    Правда в том, что избрание первого президента-республиканца действительно глубоко возмутило власти и граждан Юга, и что практически все южные (сельскохозяйственные) штаты горячо поддержали идею сецессии – отторжения от индустриального севера, «проклятых янки» и «синагоги Линкольна» (как называли здесь команду первого республиканца и банкиров, за ним стоящих). И что причина конфликта действительно была в программе партии Линкольна, – партии индустриального Севера, фактически, обрекавшей Юг на экономический коллапс.

    Фото: Jonathan Bachman/Reuters

    Правда также в том, что американцы и Севера, и Юга были расистами (и ничего зазорного для себя в этом не видели), и что и на Юге, и на Севере страны процветало форменное рабство, правда, называлось оно по-разному.

    Приведем для примера взгляд типичного южанина на капиталистический строй северных штатов: «Если другие предпочитают систему производства, в которой капитал и рабочая сила находятся в бесконечном конфликте, в которой постоянный голод ограничивает естественное увеличение населения, в которой человек вырабатывается через восемь лет, а детям «разрешают» работать по десять часов в день – пусть будет так. Это — их дело, не наше. Мы предпочитаем нашу систему производства, в которой у рабочей силы и капитала одни интересы, и капитал защищает рабочую силу; при которой население удваивается каждые двадцать лет, и никто не слышал о голоде». (Роберт Ретт, «Обращение граждан Южной Каролины к гражданам рабовладельческих штатов», 25 декабря 1860 года).

    Действительно, «наемное рабство» капиталистического Севера оказывалось гораздо коварнее, циничнее и, в конечном счете, бесчеловечнее традиционного рабства Юга. Предприниматель-капиталист никак не отвечал за своих «наемных рабов», заставляя их работать до изнеможения за гроши и в любой момент был готов выкинуть их на улицу. Напротив, плантатор-южанин второй половины 19 века нес за своих рабов ответственность. Рабы жили семьями, общинами, имевшими многие элементы самоуправления, – в частности свой черный суд и черного управляющего, – многие имели свои наделы, плодами с которых могли торговать на рынке и т.д. Неработающие старики и дети получали свою долю наряду с работниками. Одним словом, в отличие от капиталиста, для которого работники были просто безличным расходным материалом, плантатору-помещику приходилось заботиться о своих крепостных, хотя бы потому, что те были слишком дороги. 

    Общий же взгляд просвещенного Юга на рабство отличался от взглядов идеалистов Севера (с реальными черными дела, как правило, не имевшими) отсутствием чрезмерной эмоциональности и здравым смыслом. Взгляд этот (который разделяли и президент конфедератов Джефферсон Дэвис и генерал Ли, и другие ведущие аристократы Юга) был таким: уклад, который мы имеем, достался нам от предков. Это реальность, которую нельзя отменить одним росчерком пера. Да, рабство – позорная вещь, его необходимо упразднять, однако, делать это следует постепенно. И прежде, чем отпускать на волю, черных следует подготовить к самостоятельной жизни. Обучением черных самостоятельной жизни действительно много занимались просвещенные аристократы Юга в середине века.

    Итак, если бы уклад Юга не был сломан через колено в результате гражданской войны, то спустя полвека мы увидели бы следующую картину: мирное сосуществование (разумеется, раздельное) белого населения и черных общин, получивших свободу и независимость. При этом патриархальная жизнь Юга в целом мало бы изменилась. В реальности же в результате «освобождения» и последующей «реконструкции» Америка пережила нечто, напоминающее то, что спустя полвека переживет в результате социальной революции Россия.

    Патриархальный уклад Юга был взорван и разметан в клочья. В результате так называемой «реконструкции» белые южане были лишены всех прав. Черные же (впрочем, сугубое меньшинство из них) напротив, были наделены невиданными ранее правами. Они заседали в органах власти, из них формировались военизированные отряды, которые занимались в том числе разбоем и террором белого населения.

    Эти чудовищные послевоенные реалии отражены, например, в знаменитом фильме Гриффита «Рождение нации» (1915) и романе «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, которая так писала о пронырливых проходимцах Севера, ринувшихся в то время на Юг:  «…некие Гелерты, побывавшие уже в десятке разных штатов и, судя по всему, поспешно покидавшие каждый, когда выяснялось, в каких мошенничествах они были замешаны; некие Коннингтоны, неплохо нажившиеся в Бюро вольных людей одного отдаленного штата за счет невежественных черных, чьи интересы они, судя по всему, должны были защищать; Дилсы, продававшие сапоги на картонной подошве правительству конфедератов и вынужденные потом провести последний год войны в Европе; Караханы, заложившие основу своего состояния в игорном доме, а теперь рассчитывавшие на более крупный куш, затеяв на бумаге строительство несуществующей железной дороги на деньги штата…».

    А что же основная масса чёрных? Увы, она была обманута так же, как были обмануты английские крестьяне времен промышленной революции и русские (землю крестьянам, фабрики рабочим) в 1917-м. «Сорок акров и мул» – такими обещаниями янки кормили черных, скупая их голоса на тогдашнем балагане «демократических выборов». В реальности «сорок акров» обернулись, в лучшем случае, стаканом рома и экзистенциальной свободой – сотен тысяч людей, выброшенных в полной нищете на голое поле.

    Вскоре вся эта черная масса хлынет на Север, в Чикаго и другие города, заселяя нищие кварталы и становясь удобным «пластидом» в руках все тех же проворных аболиционистов для подготовки новых революций и новых проектов «освобождения угнетенных». Говорите, с рабством было покончено? Говорите 13-я поправка?

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    А вот что говорят нам сегодняшние американские реалии: число черных, находящихся в тюрьмах и под коррекционным контролем (то есть, прошедших через тюремную систему) сегодня больше, чем численность рабов в 1850-м году. Таковы результат «освобождения» в ходе гражданской войны. И это реальность, с которой необходимо считаться, потому что без определенных расовых регуляторов сегодняшнему американскому обществу просто не устоять, ведь лицо американской преступности исторически – чёрное. И это также – результат Гражданской войны.

    Результат того, что вместо эволюционного плана социализации черных, предложенного Югом, был разыгран революционный сценарий «освобождения» аболиционистов. Скажете, случайность? Не надо плодить теории заговора?

    Однако, факт остается фактом: сегодняшняя глобалистская идеология демпартии – это и есть, по сути, современный извод идеологии аболиционистов (за освобождением негров последовали феминистские движения и движения за освобождение прочих меньшинств). И стоят за ними всё те же люди, творцы теорий «Франкфуртской школы», культурмарксизма, неолиберализма etc.

    Сегодняшняя цель этой публики – уже глобальная революция, глобальная анархия «управляемого хаоса», не внутриамериканская уже, но «мировая гражданская война». Кстати, книга с таким названием вышла недавно в издательстве «Родина». В ней я имел возможность подробно осветить процессы, которые невозможно осмыслить в формате небольшой колонки. Но делать это необходимо. Ведь как минимум следующие четыре года нам придется иметь дело именно с этой реальностью. 


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