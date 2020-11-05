Как начиналась «столица мира»

Сейчас проходят самые странные и интригующие президентские выборы в США, возможно, за всю их историю. Интригующие настолько, что непонятно еще – переживет ли эти выборы Америка, как страна, какую мы знаем. Все признаки грядущей гражданской войны, вот-вот готовой взорваться, во всяком случае, уже налицо.

В преддверии этих удивительных и пугающих событий, когда взоры людей прикованы к Вашингтону, этому оплоту американской государственности – стоит, наверное, вспомнить его историю, вспомнить о том, как начиналась американская государственность, город Вашингтон. Тем более, что в эти же самые примечательные дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома – главной резиденции американских президентов.

Решение о строительстве новой столицы принимал, как свидетельствует американская историография, сам Джордж Вашингтон. Вернее, уточним мы, вся стоящая за ним тогдашняя американская масонерия – то лицо Соединенных Штатов, которое бросило наиболее яркий отблеск на историю страны. Более-менее основательно известно о масонских корнях 35 из 56 отцов-основателей США. Как минимум 14 президентов были масонами.

Первой же столицей молодой республики стала Филадельфия. Там же находилась и резиденция самого Джорджа Вашингтона. Однако, с точки зрения масонов, столицей «Города на холме», или «Новой Атлантиды» (как они предпочитали называть новую американскую государственность), должен был стать город, отстроенный совершенно с нуля, с чистого листа – по всем канонам и принципам изощренного масонского символизма. Следуя этим соображениям, рука Джорджа Вашингтона в 1782 году и нарисовала на карте на берегу реки Потомак квадрат 10 на 10 километров. Почему именно там? Злые языки утверждают, что лишь потому, что в 20 милях от этого места находилось роскошное поместье Вашингтона Маунт-Вернон с плантациями табака и зерновых и полутора сотней рабов, откуда карета президента легко могла добраться до столицы.

Правду говоря, место было и правда не слишком удобным для строительства – сплошные болота. Дороги города Вашингтона не были мощены вплоть до 1870-х, так что в сильные дожди столица великого государства тонула в непролазной грязи. С отчаяния члены Конгресса даже пытались принять решение о переносе столицы. Но Вашингтон устоял.

Из множества проектов президентской резиденции был выбран проект в неоклассическом стиле ирландского архитектора Джеймса Хобана. Почему именно он? Очевидно, неоклассицизм, отсылающий к традициям Древней Греции и Рима, наиболее точно отражал идеологию Нового мира, отвергающего Средневековье с его готикой и старой христианской церковью.

Кстати, в обустройстве Вашингтона в целом и Белого дома в частности (строительство которого шло с 1792 по 1800 год) принимало участие множество африканских рабов, сдаваемых хозяевами в наем. Так что, в духе сегодняшнего времени и моды, негритянские организации вполне могли бы поднять вопрос о сносе Белого дома, в частности, как «памятника белого супрематизма». Впрочем, чего только не переживал Вашингтон и Белый дом за время своего существования!

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В первый раз резиденция американских президентов сгорела дотла в 1814 году, во время англо-американской войны. Англичане сожгли резиденцию президентов, дело довершили мародеры, полностью разграбив здание, от которого остались одни обгоревшие стены. Из того первого убранства Белого дома, спустя десятилетия, удалось вернуть лишь портрет Джорджа Вашингтона, выкупив его у каких-то спекулянтов. Пятнадцать лет спустя, в 1929-м, от сильнейшего пожара выгорело западное крыло здания. Ну а сколько раз оно подвергалось той или иной глубины реконструкции, сосчитать трудно. Практически каждый новый насельник Белого дома вносил в его облик что-то новое.

Тедди Рузвельт, въехавший сюда в 1901-м, пристроил к комплексу большое западное и меньших размеров восточное крыло. Он же закрепил за резиденцией официальное название «Белый дом». Легенды утверждают, что неофициально это название ходило в народе с первых лет, из-за обильной белой краски, которой покрывали стены здания из пористого серого известняка, во избежание чрезмерных атмосферных воздействий.

При втором Рузвельте, Франклине Делано, способном передвигаться исключительно в инвалидной коляске, резиденцию вновь основательно переделали: она не была приспособлена для передвижения президента-инвалида (занимавшего президентское кресло, не слезая с инвалидного, 12 лет – более, чем какой-либо другой президент в истории Штатов). Наиболее сильной реконструкции Белый дом подвергся при наследнике Рузвельта – Трумэне, в 1949-1951 годах. К этому времени деревянные основания и столбы здания полностью сгнили, и оно находилось в самом плачевном состоянии. Белый дом даже хотели снести. Но, как утверждают летописи, денег в бюджете на постройку новой резиденции не оказалось.

Трумэну пришлось переехать в здание неподалеку, Белый же дом не просто основательно переделали, но и углубили минимум на два этажа. Наступала атомная эра, и президенту США требовалось капитальное убежище. А также командный пункт, из которого он мог управлять страной в случае войны. И бункер с тоннелями, ведущими к потайным выходам.

С Трумэном связана еще одна старая вашингтонская легенда. Как рассказывают американские летописи, при начале строительства Белого дома, когда были совершены уже все подобающие случаю масонские ритуалы, а в основание котлована был торжественно вкопан закладной камень, предварительно исписанный масонской символикой, вся компания вольных каменщиков отправилась отпраздновать событие в ближайший кабак. Пиршество затянулось, и после того как братия, набравшись до состояния риз, вернулась к котловану, никто уже не мог вспомнить, где именно был закопан закладной камень. Реликвия не отыскалась и на следующий день. Так она и сгинула бесследно под фундаментом и перекрытиями здания. Когда же в 1949 году принялись менять фундамент, Трумэн, вспомнив священную историю Вашингтона, предпринял энергичные попытки розыска святыни, которые, увы, снова не увенчались успехом. Говорят, что камень так и продолжает лежать где-то в глубинах Белого дома.

Что еще сказать о Вашингтоне? Прежде всего, конечно, то, что помимо резиденции президентов, здесь находятся все важнейшие структуры американской власти: Конгресс, заседающий в Капитолии, Верховный суд. А также органы исполнительной и законодательной власти федерального правительства, департаменты (кроме Минобороны, расположившемся в соседнем округе). И штаб-квартиры Всемирного банка, Международного валютного фонда, Межамериканского банка развития, Панамериканской организации здравоохранения.

Что же до статуса потенциальной столицы мира, то Вашингтон (или округ Колумбия – официальное название города) является совершенно независимой, самостоятельной территорией, не относящейся ни к какому штату. Самостоятельной настолько, что жители города вплоть до 60-х годов ХХ века даже не могли принять участия в президентских выборах. До сих пор у жителей Вашингтона нет выборного представительства в Конгрессе, а у вашингтонского делегата Палаты представителей нет права голоса. У города, правда, есть мэр и муниципальный совет, однако верховную власть над ним осуществляет Конгресс США, который имеет право отменять законы, принятые советом.

На другой стороне реки Потомак, в пригороде Александрия, расположился величественный «масонский национальный мемориал Джорджа Вашингтона» с гигантской башней, символизирующей знаменитый Александрийский маяк (одно из восьми чудес света Древнего мира), и четырехметровой статуей самого первого правителя американского государства в ритуальном масонском фартуке.

Очевидцы рассказывают (американцы гордятся своим масонским прошлым и с удовольствием водят сюда туристов), что на четвертом этаже этой башни висит портрет Гарри Трумэна в масонском фартуке, с мастерком, запечатленного якобы в момент принятия решения о бомбардировке Хиросимы. А верхний этаж, на которую ведет специальный лифт, отдан под реконструкцию знаменитого Храма Соломона с воссозданным в нем царским троном, жертвенной чашей и многочисленными надписями на древнееврейском и арамейском языках. Там же – выход на смотровую площадку, откуда весь Вашингтон – будущая, возможно (а возможно, и нет), столица мира – открывается как на ладони.

Что ж, человек предполагает, а Бог располагает – как говорит иная, не масонская, мудрость. Посмотрим, как пойдут дела в нашем лучшем из миров и его предполагаемой столице в самое ближайшие время. Возможно, в эти дни многим будут приходить на ум и такие слова Писания: «Пал, пал Вавилон... и падение его было великое».